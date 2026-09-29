Una madre de Florida fue arrestada y enfrenta cargos por presuntamente dejar solos a sus cuatro hijos

Nathalie Belizaire fue arrestada en PortMiami acusada de abandonar a sus cuatro hijos para realizar un viaje de tres días a las Bahamas (Captura NBC News)

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Nathalie Belizaire, fue arrestada en PortMiami, Florida, acusada de dejar solos a sus cuatro hijos mientras viajaba en un crucero de tres días a las Bahamas. La mujer de 29 años enfrenta cuatro cargos por negligencia infantil.

Entre los menores había una bebé de dos meses y un niño de dos años. Los cuatro fueron encontrados dentro de la vivienda familiar de North Miami Beach, donde se refugiaron juntos en un baño, según documentos judiciales citados por ABC News.

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El padre de la bebé llamó al 911 después de detectar que los niños estaban dentro del apartamento sin la supervisión de un adulto. La policía de North Miami Beach y los bomberos de Miami-Dade ingresaron por la fuerza tras la alerta.

Los niños quedaron bajo la custodia de una familia de acogida mientras la defensa de Belizaire rechaza las acusaciones de negligencia (Captura NBC News)

La denuncia y el viaje a las Bahamas

Lether Bazile, expareja de Belizaire y padre de la bebé, acudió al domicilio después de ver el 24 de septiembre una publicación de WhatsApp que sugería que la mujer había comprado un boleto para un crucero de Carnival.

Según informó USA Today, Bazile escuchó a los niños y vio que el televisor estaba encendido a través de las persianas. La investigación determinó después que Belizaire tenía una reserva para viajar a las Bahamas a bordo del Carnival Conquest.

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El barco zarpó el 25 de septiembre. Al día siguiente, Bazile fue al apartamento porque Belizaire le había dicho que los menores quedarían al cuidado de su bisabuela.

La bisabuela, Denise Wilkes, declaró que Belizaire le había comunicado que llevaría a los niños antes de salir de la ciudad. Sin embargo, los menores nunca llegaron a su casa.

La expareja de la acusada detectó la travesía tras ver una publicación en WhatsApp relacionada con el crucero Carnival Conquest (NBC News)

El mensaje al hermano y el arresto en PortMiami

La investigación también incluyó la declaración de Steven Borgella, hermano de Belizaire. El hombre afirmó que recibió un mensaje de la acusada en el que le pidió que revisara cómo estaban los niños.

De acuerdo con la información citada por USA Today, Borgella acudió al inmueble, pero no encontró a su hermana. Tampoco logró comunicarse con ella después.

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La policía estableció que Belizaire había partido en un crucero de tres días a las Bahamas. Las autoridades la esperaron cuando el barco regresó a PortMiami.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos la retiró de la embarcación y la entregó a agentes de North Miami Beach. ABC News informó que el arresto ocurrió el lunes, tras el desembarco.

Carnival Cruise Line indicó que el episodio formaba parte de una investigación policial ajena a la operación del barco. La compañía no atribuyó al crucero responsabilidad por los hechos denunciados.

Nathalie Belizaire, de 29 años, habría viajado en un crucero rumbo a las Bahamas, mientras los menores permanecían dentro del domicilio familiar sin supervisión adulta (Captura NBC News)

Los cargos y la situación de los niños

Belizaire enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil sin lesiones corporales graves, uno por cada menor. Tras su arresto, se acogió a su derecho a guardar silencio ante los investigadores.

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En su primera comparecencia judicial, realizada el martes, un juez fijó una fianza de USD 10.000. También le ordenó mantenerse alejada de los cuatro niños mientras avanza el proceso.

NBC News señaló que los menores quedaron bajo el cuidado de una familia de acogida y que se encuentran a salvo. La policía los retiró del apartamento después de ingresar al lugar.

La acusada no presentó una declaración de culpabilidad durante la audiencia inicial, según ABC News. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de ese medio.

Según NBC News, la defensa de Belizaire sostuvo que la mujer niega las acusaciones. El expediente judicial deberá determinar si existió negligencia en el cuidado de los menores durante el viaje.

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