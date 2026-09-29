Estados Unidos

Una madre de Florida fue arrestada y enfrenta cargos por presuntamente dejar solos a sus cuatro hijos

Los pequeños, entre ellos una bebé de dos meses y un niño de dos años, fueron hallados juntos dentro de un baño tras una llamada al 911

Una mujer de cabello largo ondulado lleva un uniforme naranja en una sala de tribunal junto a un micrófono y un sello en la pared
Nathalie Belizaire fue arrestada en PortMiami acusada de abandonar a sus cuatro hijos para realizar un viaje de tres días a las Bahamas (Captura NBC News)
Guardar

Nathalie Belizaire, fue arrestada en PortMiami, Florida, acusada de dejar solos a sus cuatro hijos mientras viajaba en un crucero de tres días a las Bahamas. La mujer de 29 años enfrenta cuatro cargos por negligencia infantil.

Entre los menores había una bebé de dos meses y un niño de dos años. Los cuatro fueron encontrados dentro de la vivienda familiar de North Miami Beach, donde se refugiaron juntos en un baño, según documentos judiciales citados por ABC News.

PUBLICIDAD

El padre de la bebé llamó al 911 después de detectar que los niños estaban dentro del apartamento sin la supervisión de un adulto. La policía de North Miami Beach y los bomberos de Miami-Dade ingresaron por la fuerza tras la alerta.

Retrato de frente de una mujer con cabello rizado y reflejos rubios sobre un fondo gris
Los niños quedaron bajo la custodia de una familia de acogida mientras la defensa de Belizaire rechaza las acusaciones de negligencia (Captura NBC News)

La denuncia y el viaje a las Bahamas

Lether Bazile, expareja de Belizaire y padre de la bebé, acudió al domicilio después de ver el 24 de septiembre una publicación de WhatsApp que sugería que la mujer había comprado un boleto para un crucero de Carnival.

Según informó USA Today, Bazile escuchó a los niños y vio que el televisor estaba encendido a través de las persianas. La investigación determinó después que Belizaire tenía una reserva para viajar a las Bahamas a bordo del Carnival Conquest.

PUBLICIDAD

El barco zarpó el 25 de septiembre. Al día siguiente, Bazile fue al apartamento porque Belizaire le había dicho que los menores quedarían al cuidado de su bisabuela.

La bisabuela, Denise Wilkes, declaró que Belizaire le había comunicado que llevaría a los niños antes de salir de la ciudad. Sin embargo, los menores nunca llegaron a su casa.

Proa de un gran crucero blanco con el nombre Carnival Conquest amarrado con cuerdas en un muelle sobre el mar
La expareja de la acusada detectó la travesía tras ver una publicación en WhatsApp relacionada con el crucero Carnival Conquest (NBC News)

El mensaje al hermano y el arresto en PortMiami

La investigación también incluyó la declaración de Steven Borgella, hermano de Belizaire. El hombre afirmó que recibió un mensaje de la acusada en el que le pidió que revisara cómo estaban los niños.

De acuerdo con la información citada por USA Today, Borgella acudió al inmueble, pero no encontró a su hermana. Tampoco logró comunicarse con ella después.

La policía estableció que Belizaire había partido en un crucero de tres días a las Bahamas. Las autoridades la esperaron cuando el barco regresó a PortMiami.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos la retiró de la embarcación y la entregó a agentes de North Miami Beach. ABC News informó que el arresto ocurrió el lunes, tras el desembarco.

Carnival Cruise Line indicó que el episodio formaba parte de una investigación policial ajena a la operación del barco. La compañía no atribuyó al crucero responsabilidad por los hechos denunciados.

Transmisión dividida que muestra a una jueza en su estrado a la izquierda y a una mujer vestida de naranja junto a su abogada a la derecha
Nathalie Belizaire, de 29 años, habría viajado en un crucero rumbo a las Bahamas, mientras los menores permanecían dentro del domicilio familiar sin supervisión adulta (Captura NBC News)

Los cargos y la situación de los niños

Belizaire enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil sin lesiones corporales graves, uno por cada menor. Tras su arresto, se acogió a su derecho a guardar silencio ante los investigadores.

En su primera comparecencia judicial, realizada el martes, un juez fijó una fianza de USD 10.000. También le ordenó mantenerse alejada de los cuatro niños mientras avanza el proceso.

NBC News señaló que los menores quedaron bajo el cuidado de una familia de acogida y que se encuentran a salvo. La policía los retiró del apartamento después de ingresar al lugar.

La acusada no presentó una declaración de culpabilidad durante la audiencia inicial, según ABC News. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de ese medio.

Según NBC News, la defensa de Belizaire sostuvo que la mujer niega las acusaciones. El expediente judicial deberá determinar si existió negligencia en el cuidado de los menores durante el viaje.

Temas Relacionados

Miami-DadeEstados Unidos NoticiasNegligenciaCrucerosFloridaEstados UnidosBahamas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

California crea un sello para identificar alimentos no ultraprocesados: cómo funcionará

Los fabricantes podrán solicitar la autorización, mientras los grandes supermercados exhibirán los artículos aprobados en zonas visibles

California crea un sello para identificar alimentos no ultraprocesados: cómo funcionará

El cubano que Cuba no quiso recibir y que lleva más de un año detenido en Texas sin fecha de deportación

Llegó a Estados Unidos en la crisis de los balseros de 1994, formó una familia en Florida y fue arrestado en 2024. Hoy su caso llegó a un tribunal federal que cuestiona la legalidad de su encierro

El cubano que Cuba no quiso recibir y que lleva más de un año detenido en Texas sin fecha de deportación

Cómo fue el crimen que cometió Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en 200 años, y por qué su novio no recibió la misma condena

Lleva casi tres décadas en el corredor de la muerte y tiene fecha fijada para este martes. Sus abogados sostienen que los abusos sufridos desde la infancia y sus problemas de salud mental no fueron considerados durante el juicio.

Cómo fue el crimen que cometió Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en 200 años, y por qué su novio no recibió la misma condena

Six Flags cerró para siempre X2, la famosa montaña rusa de California vinculada a lesiones cerebrales y dos muertes

El recinto puso fin al juego tras años de demandas, hospitalizaciones e incidentes que cuestionaron su seguridad, pese a que la empresa afirmó que había superado sus controles técnicos

Six Flags cerró para siempre X2, la famosa montaña rusa de California vinculada a lesiones cerebrales y dos muertes

La mujer más anciana de Estados Unidos cumplió 116 años y se mantiene entre las más longevas del mundo

La celebración reunió a descendientes de varias generaciones, mientras organizaciones especializadas actualizaron su posición en los registros de longevidad

La mujer más anciana de Estados Unidos cumplió 116 años y se mantiene entre las más longevas del mundo

TECNO

OpenAI presenta GPT-6.1 Sol: un modelo económico para programación y agentes inteligentes

OpenAI presenta GPT-6.1 Sol: un modelo económico para programación y agentes inteligentes

Nvidia lanza plataforma de seguridad para evitar que los agentes de IA se descontrolen

Elon Musk aconseja a niños y jóvenes: “Obtén una educación lo más amplia posible: artes, ciencias, ingeniería y un amplio conocimiento general”

De valores a virtudes y deberes: cuándo el vocabulario puede jugar en contra de una publicación en redes sociales

30 sensores, 17 kilómetros por hora y solo 2,6 kilos: así es el exoesqueleto con IA pensado para deportistas y adultos mayores

ENTRETENIMIENTO

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

Sylvester Stallone lanza una dura crítica a los actores en películas de superhéroes: “¿De verdad creen que estos tipos son naturales?”

Sarah Paulson se enfrentó a la sombra de Charlize Theron al interpretar a Aileen Wuornos: “Es la actuación más gloriosa del mundo”

El exprometido de Hayden Panettiere inicia un proceso legal para proteger la herencia de su hija tras la muerte de la actriz

‘La chispa del amor’: todo sobre el nuevo Kdrama romántico que llega a Netflix con Chae Soo-bin

MUNDO

Hungría abrirá decenas de miles de archivos sobre la represión comunista

Hungría abrirá decenas de miles de archivos sobre la represión comunista

El nivel del mar podría subir casi 60 centímetros para 2100: por qué la posible llegada de especies invasoras sería un nuevo desafío

Rebeca Grynspan se consolida como la candidata con más votos para ser la próxima secretaria General de la ONU

Mohamed VI nombró a Fátima Ezzahra el Mansouri al frente del Gobierno de Marruecos, la primera mujer en ocupar el cargo

La moneda de Irán tocó un nuevo mínimo histórico bajo las sanciones de Estados Unidos