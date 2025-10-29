Estados Unidos

Florida rompió el récord de ejecuciones en un año al aplicar la inyección letal a un violador y asesino

Norman Mearle Grim Jr. se convirtió en el convicto número 15 de 2025 en cumplir su condena de muerte tras cometer un mostruoso crimen en 1998

Por Daniela Mérida

Un hombre fue ejecutado en Florida por un crimen de 1998. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Florida ejecutó este martes a Norman Mearle Grim Jr., de 65 años, quien había sido condenado por violar y asesinar a su vecina en 1998. Se trata de la decimoquinta ejecución en lo que va de 2025 en Florida, superando por amplio margen el récord previo anual de ejecuciones registrado en 2014, cuando se llevaron a cabo ocho. Grim fue declarado muerto tras recibir una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida cerca de Starke, procedimiento que inició puntualmente a las 18:00 horas, con el reo ya inmovilizado en la camilla.

Las autoridades preguntaron a Grim si deseaba hacer una declaración final, a lo que respondió: “No, señor”. El proceso de ejecución comenzó casi de inmediato. Grim cerró los ojos, respiró con dificultad y presentó ligeros espasmos antes de quedar inmóvil. El personal penitenciario verificó los signos vitales del condenado a las 18:13 y, un minuto después, fue oficialmente declarado muerto.

La condena de Grim se remonta a julio de 1998, cuando fue hallado responsable del abuso sexual y asesinato de Cynthia Campbell, su vecina. Campbell fue reportada como desaparecida antes de que un pescador hallara su cuerpo con múltiples lesiones, incluidas heridas contundentes en rostro y cabeza, así como once puñaladas en el pecho; siete de ellas atravesaron su corazón, según registros de la fiscalía. Las pruebas, incluidas coincidencias genéticas, vincularon a Grim con el crimen.

Récord de ejecuciones en Florida

Florida superó el récord de ejecuciones y se perfila para seguir aumentándolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida lidera la lista de ejecuciones en el país durante 2025, superando a Texas y Alabama, que contabilizan cinco cada uno en lo que va del año. La información recopilada por Associated Press indica que, desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el número de ejecuciones anuales en el estado nunca había superado ocho hasta este año.

Tras la firma de la orden de ejecución, los reclusos en Florida pueden presentar apelaciones ante la Corte Suprema estatal y la de Estados Unidos. Sin embargo, Grim renunció recientemente a esos recursos y no recibió visitas ni asesoramiento espiritual previo a la ejecución, de acuerdo con Associated Press.

Ejecuciones futuras programadas

En lo que va del año, 40 condenados a muerte en el país han cumplido su sentencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficina del gobernador Ron DeSantis tiene programadas al menos dos ejecuciones adicionales en noviembre. El 13 de ese mes está prevista la ejecución de Bryan Fredrick Jennings, de 66 años, condenado por el abuso y asesinato de una niña de seis años en 1979. Para el 20 de noviembre, se agendó la ejecución de Richard Barry Randolph, de 63 años, hallado culpable en 1988 por la violación y asesinato de su exempleada.

Las autoridades precisan que las ejecuciones en Florida emplean un protocolo de tres fármacos: un sedante, un paralizante y una sustancia que detiene el corazón. Desde enero, 40 personas han sido ejecutadas por mandato judicial en Estados Unidos, mientras que al menos 18 casos adicionales están agendados para lo que resta de 2025 y parte de 2026.

