El nivel del mar podría subir casi 60 centímetros para 2100: por qué la posible llegada de especies invasoras sería un nuevo desafío

La subida del océano transformará áreas terrestres en hábitats conectados que facilitarán la expansión de organismos invasores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación advierte que la subida del nivel de los océanos podría facilitar la expansión de especies marinas invasoras en nuevas áreas costeras inundadas mediante condiciones que les permitirían ocupar territorios que antes estaban sobre el nivel del mar.

El trabajo, publicado en la revista Nature Ecology & Evolution y difundido por GEO, evaluó 122 variedades de peces, crustáceos, moluscos y estrellas de mar ante distintos escenarios climáticos y proyecciones sobre el aumento del nivel oceánico.

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Los autores prevén que este proceso afecte los ecosistemas locales y diversas actividades. Entre los animales considerados figuran el cangrejo azul y la estrella de mar Asterias amurensis.

Los estuarios concentran una parte relevante del riesgo

La elevación del mar no solo expone a las costas y a las poblaciones humanas. También transforma zonas terrestres en hábitats conectados con el medio oceánico, donde ejemplares no nativos pueden encontrar condiciones adecuadas para establecerse.

Un estudio publicado en Nature Ecology y Evolution evaluó 122 especies marinas ante distintos escenarios de aumento del nivel del mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los investigadores, que conforman un grupo internacional que reúne a expertos desde Japón hasta Finlandia, “el aumento del nivel del mar podría crear nuevas circunstancias favorables para que las especies marinas no autóctonas se expandan hacia zonas costeras recientemente sumergidas”.

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Al tiempo que destacaron que la expansión podría “poner al descubierto ecosistemas y actividades humanas que no se habían visto afectados previamente por estas especies”.

La advertencia se refiere a organismos introducidos fuera de su distribución natural que logran multiplicarse y alterar el entorno que colonizan.

Los estuarios aparecen como áreas especialmente expuestas: son zonas donde el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua salada del mar y, además, suelen reunir puertos, explotaciones pesqueras, acuicultura y otros usos humanos.

En ese tono, los científicos señalaron que estos espacios son vulnerables porque “están conectados directamente con el océano y también son centros de actividad humana”. Esa doble condición puede facilitar la llegada de organismos y aumentar las consecuencias de su instalación.

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El estudio calcula más superficie inundada durante este siglo

Los estuarios representan zonas muy expuestas ante la invasión marina por su intensa actividad humana y su conexión directa con el mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento del clima eleva el nivel del mar por 2 mecanismos: la expansión del agua oceánica al calentarse y el deshielo.

El estudio considera una subida aproximada de 20 centímetros para 2050 y de 56 centímetros para 2100 bajo un escenario de incremento moderado de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con esa evolución, unos 360.000 kilómetros cuadrados de tierras costeras quedarían sumergidos hacia la mitad del siglo. La superficie ascendería a 550.000 kilómetros cuadrados al final de ese periodo, según las proyecciones emitidas.

Los investigadores calcularon que más de 2/3 de las áreas litorales inundadas, entre 290.000 y 470.000 kilómetros cuadrados, tendrían condiciones propicias para especies marinas invasoras hacia mediados y finales de siglo.

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Las áreas identificadas con riesgo incluyen la costa oriental de Estados Unidos, el golfo de México, el mar del Norte, el golfo de Guinea y el norte de Australia.

La invasión puede afectar la biodiversidad y la economía

Las proyecciones climáticas estiman un incremento del nivel del océano de 56 centímetros para el año 2100 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de organismos no nativos ya se observa en partes de Europa. Entre los casos mencionados figuran la ostra japonesa del Pacífico y el rapano venoso, un molusco gasterópodo originario de Asia.

“Las especies invasoras pueden dañar la biodiversidad autóctona mediante la depredación, la competencia por los recursos o la transmisión de enfermedades”, indicaron los científicos.

Además, señalaron que “también pueden causar pérdidas económicas sustanciales al afectar la pesca, la acuicultura y otras actividades humanas”.

La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), un panel internacional de expertos que trabaja bajo el paraguas de la ONU, estimó que los daños provocados por especies invasoras superaron los USD 423.000 millones en 2019 a escala global.

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“El desarrollo de sistemas de alerta temprana eficaces y estrategias de gestión proactivas será fundamental para detectar y mitigar las invasiones marinas en regiones inundadas”, sostuvieron los especialistas.