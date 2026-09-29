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Mohamed VI nombró a Fátima Ezzahra el Mansouri al frente del Gobierno de Marruecos, la primera mujer en ocupar el cargo

Exalcaldesa de Marrakech y actual ministra de Urbanismo, asumirá el cargo en medio de la preparación del Mundial 2030 y el reclamo por políticas para la juventud

El rey Mohamed VI recibe a Fátima Ezzahra el Mansouri, designada primera ministra de Marruecos, en el Palacio Real de Rabat. 29 de septiembre de 2026. (Reuters)
El rey Mohamed VI recibe a Fátima Ezzahra el Mansouri, designada primera ministra de Marruecos, en el Palacio Real de Rabat. 29 de septiembre de 2026. (Reuters)
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Fátima Ezzahra el Mansouri se convirtió este martes en la primera mujer en la historia de Marruecos designada primera ministra, tras el nombramiento realizado por el rey Mohamed VI.

La dirigente del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) recibió el encargo de formar una nueva coalición gubernamental una semana después de que su formación se impusiera en las elecciones legislativas del 23 de septiembre.

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El PAM, fundado en 2008 por un asesor del monarca, obtuvo el 22,13% de los votos y 97 escaños, con cerca de diez puntos de ventaja sobre la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), hasta ahora principal socio de la coalición saliente, que consiguió 66 asientos. El Partido Istiqlal (PI) quedó en tercer lugar con 65 bancas, la misma posición que ocupó hace cinco años. Los comicios se desarrollaron en medio de una abstención que rozó el 60%.

El ascenso de la formación al primer puesto estuvo impulsado por la incorporación de Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol y dos veces responsable del presupuesto del Gobierno, quien se sumó a sus filas semanas antes de los comicios y era el favorito en las quinielas para encabezar el Ejecutivo.

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Fátima Ezzahra el Mansouri desempeñó los cargos de alcaldesa de Marrakech y ministra de Urbanismo. (AP)
Fátima Ezzahra el Mansouri desempeñó los cargos de alcaldesa de Marrakech y ministra de Urbanismo. (AP)

La Constitución marroquí establece que el rey designa al jefe de Gobierno dentro del partido con mayor representación parlamentaria, en un esquema donde la Corona retiene amplias atribuciones en defensa, política exterior y otras carteras estratégicas. A partir de ahora, El Mansouri deberá conducir las negociaciones para integrar una coalición y elevar al monarca una nómina de ministros para su aprobación final.

Licenciada en Derecho y de 50 años, fue alcaldesa de Marrakech y se desempeñó como ministra de Vivienda y Urbanismo desde 2021 en el gabinete saliente, encabezado por el dirigente liberal Aziz Ajanuch, a quien sucederá en el período 2026-2031. Dentro del PAM, del que forma parte desde hace casi dos décadas, coordina el liderazgo colegiado de la agrupación, donde sus compañeros suelen llamarla “presidenta”. En 2014, la revista Forbes ya la había incluido entre las veinte mujeres jóvenes más influyentes de África.

Tras conocer la decisión, la funcionaria destacó el carácter inédito del episodio. “Es la primera vez en la historia de Marruecos que una mujer está al frente de un Gobierno. Es un honor para mí y para todas las mujeres”, declaró. Agregó: “Su Majestad siempre ha tenido fe en las capacidades de la mujer marroquí y ha tenido fe en que la mujer en Marruecos merece respeto. Este es un mensaje dirigido a todas las mujeres del reino”.

El Partido de la Autenticidad y la Modernidad ganó las elecciones legislativas con el 22,13% de los votos. (EP)
El Partido de la Autenticidad y la Modernidad ganó las elecciones legislativas con el 22,13% de los votos. (EP)

El nombramiento se suma a una serie de gestos que Mohamed VI ha promovido desde el inicio de su reinado, hace 27 años, en torno a la participación femenina en la vida pública. Entre los antecedentes figuran Zulija Nasri, primera consejera real hasta su muerte en 2015, y Zineb Adaoui, primera wali (gobernadora) en 2014 y actual titular del Tribunal de Cuentas.

El soberano también alteró costumbres arraigadas en el Palacio Real. En 2002 hizo pública su boda con la ingeniera Lalla Salma, de quien se separó en 2018, en un reino donde las esposas de monarcas anteriores permanecían en el anonimato. En 2004 encaró además la reforma del Código de Familia, la Moudawana, que modificó normas sobre matrimonio, divorcio y derechos de las mujeres.

En 2023 promovió una nueva revisión de ese código, aún sin cerrar su trámite legislativo, y el país abrió por primera vez a las mujeres el ejercicio de la profesión de adules, notarios de derecho musulmán, con lo que pueden intervenir en la formalización de contratos matrimoniales y divorcios.

El gabinete entrante deberá supervisar las etapas finales de un plan de 20.000 millones de dólares orientado a preparar el Mundial de 2030, que Marruecos coorganizará junto con Portugal y España. Además, tendrá que impulsar medidas económicas frente al malestar juvenil que se hizo visible con la avalancha hacia la frontera del enclave español de Ceuta en julio y con las protestas lideradas por la Generación Z el año anterior.

(Con información de EFE, EP y Reuters)

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