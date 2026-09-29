Estados Unidos

Disney recortará cientos de empleos en las áreas de recursos humanos y tecnología

Las bajas alcanzarán funciones corporativas y varias unidades de la empresa, mientras el estudio cinematográfico y la división de televisión no se verían afectados

La plantilla global de Disney contaba con cerca de 231.000 trabajadores al cierre del año fiscal de 2025 (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo).
La plantilla global de Disney contaba con cerca de 231.000 trabajadores al cierre del año fiscal de 2025 (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo).
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The Walt Disney Company despedirá a cientos de empleados de recursos humanos y tecnología, en una nueva ronda de recortes que profundiza el ajuste de costos impulsado por su nuevo director ejecutivo, Josh D’Amaro, quien asumió en marzo.

Las reducciones afectarán a empleados de funciones corporativas y de distintas divisiones de la empresa, según personas al tanto de la decisión consultadas por Variety. El estudio cinematográfico y la división de televisión no figurarían entre las áreas afectadas en esta ocasión, informó Deadline.

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La compañía contaba con cerca de 231.000 empleados de tiempo completo y parcial al cierre de su ejercicio fiscal de 2025. De ese total, unos 172.000 trabajaban en Estados Unidos y 59.000 en otros países.

Josh D’Amaro, director ejecutivo de Disney desde marzo, impulsa un plan de reducción de costos en la compañía (REUTERS/Go Nakamura).
Josh D’Amaro, director ejecutivo de Disney desde marzo, impulsa un plan de reducción de costos en la compañía (REUTERS/Go Nakamura).

Los nuevos despidos son menores que los recortes previos

La cantidad de puestos afectados es menor que la de las rondas de recortes anteriores de este año.

En abril, la compañía eliminó cerca de 1.000 puestos al reorganizar sus actividades de mercadotecnia en una estructura unificada bajo el liderazgo de Asad Ayaz, director de Marketing y Marca.

En julio, hubo otra ronda de despidos que afectó a varios cientos de empleados en funciones corporativas y en unidades como Pixar, ESPN, Disney Entertainment Television, los estudios cinematográficos y National Geographic, precisó Variety.

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Posteriormente, en agosto, Disney ofreció paquetes de retiro anticipado voluntario a ejecutivos de al menos 50 años, con una antigüedad mínima de diez años y rango de director o superior, indicó Deadline.

Asimismo, estos recortes son menores que los realizados durante la gestión del predecesor de D’Amaro, Bob Iger, entre 2023 y 2025, cuando la empresa desvinculó a unos 8.000 trabajadores y logró ahorros por USD 7.500 millones.

La administración previa de Bob Iger recortó 8.000 puestos de trabajo para generar un ahorro de 7.500 millones de dólares (Jordan Strauss/Invision/AP, archivo).
La administración previa de Bob Iger recortó 8.000 puestos de trabajo para generar un ahorro de 7.500 millones de dólares (Jordan Strauss/Invision/AP, archivo).

El área legal advirtió que será una organización más pequeña

Los rumores de despidos comenzaron a circular el 18 de septiembre, cuando el director jurídico y de asuntos globales de Disney, Horacio Gutierrez, envió un correo electrónico a los empleados de su división en el que advirtió sobre “decisiones difíciles” relacionadas con “inversiones en personal” y la transformación de la división en “una organización mucho más pequeña”.

Además, describió un “proceso de transformación” que contempla la automatización de determinados flujos de trabajo mediante nuevas tecnologías, según una copia del mensaje obtenida por Deadline.

Los recortes no especificados en esa área, que reúne a menos de 1.000 integrantes en todo el mundo, no estarían vinculados con la nueva tanda divulgada por medios estadounidenses.

El departamento jurídico proyecta reducir su estructura mediante la automatización tecnológica de sus procesos de trabajo (REUTERS/Fred Prouser/File Photo).
El departamento jurídico proyecta reducir su estructura mediante la automatización tecnológica de sus procesos de trabajo (REUTERS/Fred Prouser/File Photo).

La dirección había anticipado que continuaría el ajuste de gastos

El ajuste ocurre mientras la empresa adapta sus operaciones a la expansión de la inteligencia artificial, la caída de la recaudación en taquilla y una competencia más intensa entre las plataformas de streaming, indicó Reuters.

En una carta a los accionistas del 5 de agosto, D’Amaro y el director financiero, Hugh Johnston, señalaron que la empresa buscaba reducir sus costos para liberar recursos destinados al crecimiento.

Seguimos muy concentrados en reducir costos en toda la empresa para crear capacidad adicional de inversión para el crecimiento”, escribieron en el documento.

La carta añadió que el grupo evaluaba medidas como la reducción de personal y de los gastos de venta, generales y administrativos.

Estamos en pleno proceso de este trabajo y proporcionaremos futuras actualizaciones sobre nuestro progreso”, concluyeron los ejecutivos.

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