La mujer acusada de disparar a la casa de Rihanna y A$AP Rocky está mentalmente apta para el juicio

La fiscalía sostiene que la sospechosa disparó al menos 20 proyectiles con un rifle tipo AR-15 contra la propiedad de la cantante y una residencia vecina (REUTERS/Daniel Cole).

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Tras el ataque a tiros contra la vivienda de Rihanna y A$AP Rocky, una jueza de Los Ángeles determinó que la presunta atacante, Ivanna Lisette Ortiz, está en condiciones de afrontar un juicio penal. La mujer, de 36 años, está acusada de tentativa de asesinato por los hechos ocurridos el 8 de marzo y se declaró no culpable.

La decisión devuelve el caso al proceso penal ordinario, que había quedado suspendido mientras se realizaban evaluaciones psiquiátricas.

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“Se reanudan los procedimientos penales”, afirmó la magistrada Maria Cavalluzzi durante una breve audiencia, según recogió la agencia Associated Press.

La acusada podría ser condenada a cadena perpetua si es declarada culpable de todos los cargos. Permanece detenida con una fianza fijada en USD 1.875.000. La próxima audiencia está programada para el miércoles 30 de septiembre.

Ivanna Lisette Ortiz permanece detenida bajo una fianza de casi dos millones de dólares y enfrenta cargos por tentativa de asesinato (REUTERS/Eduardo Munoz).

Los disparos alcanzaron el remolque donde estaban Rihanna y A$AP Rocky

La fiscalía sostiene que Ortiz condujo un Tesla hasta la propiedad de la pareja, ubicada en Beverly Crest, Los Ángeles, el 8 de marzo de 2026. Al llegar, disparó al menos 20 proyectiles con un rifle tipo AR-15 contra la residencia y una vivienda vecina.

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Rihanna y su pareja se encontraban dentro de un remolque Airstream estacionado en la entrada. La cantante relató a la Policía de Los Ángeles que oyó impactos contra la estructura y que, al abrir las cortinas, observó perforaciones de bala en el parabrisas, precisó The New York Times.

“Nos están disparando”, le dijo la cantante a A$AP Rocky, según documentos judiciales citados por The New York Times. Ambos se tiraron al suelo antes de ingresar a la vivienda para comprobar que sus hijos y el personal estuvieran a salvo.

Los tres hijos de la pareja, de 3 años, 2 años y 5 meses, se encontraban en la propiedad al momento del ataque, junto con su niñera, la madre de la artista y una trabajadora doméstica. En la vivienda vecina había dos personas.

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Los investigadores hallaron impactos de bala en el remolque, un portón peatonal, una cerca de madera y la pared exterior de una habitación infantil.

Pese a que nadie resultó herido, la acusación considera que los disparos pusieron en riesgo “numerosas vidas”.

Ortiz fue detenida el mismo día del hecho. La Policía de Los Ángeles afirmó que llevaba una peluca rubia al momento de su arresto y que, dentro del vehículo, halló un rifle y municiones.

Tras invocar su derecho a guardar silencio, la mujer declaró ante los detectives: “No estaba intentando cometer un asesinato”.

Rihanna y A$AP Rocky se tiraron al suelo dentro de un remolque tras escuchar los disparos dirigidos hacia la estructura (REUTERS/Manon Cruz).

La acusada enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua

La mujer enfrenta un cargo de tentativa de asesinato, diez cargos de agresión con arma de fuego semiautomática, uno por cada persona que se encontraba en las dos propiedades, y otros delitos relacionados con disparar contra viviendas habitadas y un vehículo ocupado.

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Oriunda de Orlando, Florida, Ortiz no tenía antecedentes policiales. Los registros públicos la identifican como fonoaudióloga con licencia desde hacía más de una década, reportó Associated Press.

Las autoridades no han informado sobre un posible móvil ni sobre una relación previa entre Ortiz y la cantante. Sin embargo, en una página de Facebook que aparentemente le pertenece, encontraron publicaciones y videos sobre figuras como Rihanna, Kim Kardashian y Cardi B, informó AFP.

En una de ellas, la mujer etiquetó a la artista y le pidió que le hablara “directamente”, en lugar de, según escribió, “andar por ahí a escondidas”.

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De acuerdo con The New York Times, Rihanna relató a los investigadores que había recibido amenazas de muerte y había lidiado con acosadores en redes sociales, aunque no pudo recordar ningún episodio reciente que pudiera vincularse con el tiroteo.