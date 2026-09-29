Zohran Mamdani frenó a Jimmy Kimmel en vivo tras un pedido sobre Donald Trump

El alcalde Zohran Mamdani rechazó tomarse una foto para Donald Trump durante su participación en el programa de televisión de Jimmy Kimmel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó con humor la propuesta de Jimmy Kimmel de enviarle una selfie de ambos al presidente Donald Trump durante su aparición en Jimmy Kimmel Live, grabado esta semana en la Academia de Música de Brooklyn (BAM). Cuando el conductor insistió en que le enviara la foto al mandatario, Mamdani lo frenó con una sola frase: “Jimmy, te quiero, pero quiero más la vivienda”.

Ocurrió durante la entrevista en Jimmy Kimmel Live. Zohran Mamdani dejó en claro cuáles son sus prioridades con Washington tras rechazar un inesperado gesto hacia el mandatario. (Fuente: Jimmy Kimmel Live)

La escena fue uno de los momentos más comentados de una entrevista en la que el alcalde explicó la naturaleza de sus contactos con Trump: puramente institucionales, centrados en dos asuntos concretos para Nueva York: el proyecto de desarrollo urbano Sunnyside Yard, en el barrio de Queens, y la situación de los ciudadanos haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que residen en la ciudad.

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Mamdani explicó en qué términos se comunica con Trump

Ante la pregunta de Kimmel sobre si el alcalde tiene trato directo con el presidente, Mamdani confirmó que mantienen comunicación. “De vez en cuando estamos en contacto, y es sobre Sunnyside Yard y sobre cómo podemos hacer más por la ciudad”, dijo. El conductor también quiso saber si Trump responde rápido los mensajes. “Los dos tenemos agendas ocupadas”, respondió el alcalde con sobriedad.

Las conversaciones institucionales entre la alcaldía de Nueva York y el gobierno federal incluyen el proyecto urbano Sunnyside Yard.

Kimmel también proyectó en pantalla un video de Mamdani junto a Trump en la Mansión Gracie, residencia oficial del alcalde, mientras el presidente pronunciaba un discurso. La cámara captó al alcalde inmóvil, con el semblante neutro. “Ese no es un tipo al que yo querría enfrentar en una partida de póquer”, dijo el conductor. Mamdani aclaró que, en esos momentos, solo piensa en cómo obtener el respaldo federal para el proyecto urbanístico que impulsa desde su gestión.

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Qué es Sunnyside Yard y por qué Mamdani lo prioriza

Sunnyside Yard es un proyecto de desarrollo urbano previsto para el barrio de Queens, en Nueva York, que contempla la construcción de unas 12.000 viviendas nuevas y la creación de aproximadamente 30.000 empleos. Para su ejecución, el plan necesita el visto bueno del gobierno federal, lo que explica por qué Mamdani convirtió el tema en el eje de sus gestiones ante la administración Trump.

El alcalde dejó claro en la entrevista que sus conversaciones con el presidente no responden a afinidad política, sino a una estrategia deliberada para conseguir resultados concretos para los neoyorquinos. “El presidente y yo tenemos muchos desacuerdos. Algo en lo que sí coincidimos es en esta ciudad, en cuánto la amamos”, afirmó ante Kimmel, según recogió el medio.

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El otro tema que Mamdani lleva a Washington: los haitianos con estatus de protección

Además de Sunnyside Yard, Mamdani mencionó en la entrevista la situación de los haitianos residentes en Nueva York como uno de los asuntos que plantea en sus contactos con Trump. El gobierno federal canceló el TPS para esta comunidad, un mecanismo que permite a personas de países en crisis residir y trabajar legalmente en Estados Unidos sin ser deportadas.

La gestión municipal aborda la situación de la comunidad haitiana tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal. (Jimmy Kimmel Live)

La comunidad haitiana es una de las más numerosas de Nueva York y tiene presencia histórica especialmente en barrios del Bronx y Brooklyn.

La semana de Brooklyn en Jimmy Kimmel Live

La entrevista se realizó en el marco de la semana de emisiones de Jimmy Kimmel Live desde Brooklyn, donde el programa se instaló en la Academia de Música de Brooklyn. Es la octava vez que Kimmel graba el programa en ese barrio, lugar donde nació y donde vivió sus primeros años. El ciclo recibió más de 150.000 solicitudes de entradas e incluyó invitados como Pete Davidson, Howard Stern, Billy Crystal, Paul McCartney y el senador Bernie Sanders, además de una actuación musical de TV on the Radio.

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Antes de recibir a Mamdani, Kimmel proyectó un compilado de declaraciones de periodistas de Fox News que, al inicio de la gestión del alcalde, predijeron que Nueva York se volvería “aterradora” y que los crímenes se dispararían. Según datos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, los homicidios y los tiroteos en la ciudad alcanzaron mínimos históricos durante los primeros siete meses de la administración Mamdani.