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Nueva York instala más de 60 cámaras Flock Safety para rastrear autos: cuántas hay en cada distrito y quién controla los datos

Sistemas pensados para apoyar investigaciones policiales, registran más que una matrícula y ya llevaron a 90 municipios a cancelar contratos por privacidad

Nueva York instaló más de 60 cámaras Flock Safety con una distribución desigual entre distritos, con 20 dispositivos en Queens, 20 en Brooklyn, 12 en Staten Island, siete en el Bronx y tres en Manhattan (REUTERS/Kaylee Greenlee)
Nueva York instaló más de 60 cámaras Flock Safety con una distribución desigual entre distritos, con 20 dispositivos en Queens, 20 en Brooklyn, 12 en Staten Island, siete en el Bronx y tres en Manhattan (REUTERS/Kaylee Greenlee)
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Las cámaras de lectura automática de matrículas de Flock Safety se expandieron en la ciudad de Nueva York con una distribución desigual: Queens y Brooklyn concentran 20 dispositivos cada uno, mientras que Manhattan suma apenas tres.

Staten Island tiene 12 cámaras y el Bronx siete, según registros relevados por DeFlock, una organización de base que sigue infraestructura de vigilancia.

El despliegue de estos sistemas, pensados para ayudar a las fuerzas del orden a identificar y rastrear vehículos, instaló una discusión que va más allá del conteo por distrito: para qué se usan, qué información reúnen y cuáles son los límites sobre su conservación, su consulta y su circulación.

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En ese marco, el mapa de ubicación funciona como un punto de partida para una pregunta más amplia sobre el alcance real de la vigilancia vehicular.

Flock Safety es una empresa de tecnología de seguridad pública conocida sobre todo por sus lectores automáticos de matrículas, sistemas que recopilan información de los vehículos y pueden asistir a la policía en investigaciones y en la localización de autos buscados.

En Nueva York, la lectura del patrón territorial agrega un elemento sensible: incluso dentro de una misma ciudad, la infraestructura no aparece desplegada de manera homogénea.

Los lectores no solo registran matrículas, también catalogan rasgos del vehículo

Las cámaras de lectura automática de matrículas de Flock Safety no solo registran patentes, sino también color, marca, modelo y rasgos identificatorios de los autos (REUTERS/Kaylee Greenlee)
Las cámaras de lectura automática de matrículas de Flock Safety no solo registran patentes, sino también color, marca, modelo y rasgos identificatorios de los autos (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La distribución no es uniforme entre los cinco distritos y deja un contraste llamativo: hay zonas con más equipos que Manhattan pese a contar con una fracción de su población.

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La función de estos lectores va más allá de captar la combinación alfanumérica de una chapa patente. De acuerdo con DeFlock, las cámaras registran de forma sistemática el color del vehículo, la marca, el modelo y otros rasgos identificatorios, como calcomanías en el paragolpes o portaequipajes en el techo.

En términos prácticos, esa capacidad amplía el tipo de búsquedas posibles: no solo permite consultar una matrícula puntual, sino también rastrear un vehículo por características visibles que lo vuelven distinguible.

Ese volumen de datos alimenta bases de búsqueda a las que pueden acceder agencias policiales participantes fuera de los límites de una ciudad o de un estado. La lógica del sistema, por lo tanto, no se restringe al control local: la información puede circular dentro de redes de alcance nacional.

Ese punto resulta central para entender el debate: lo que se registra en una esquina concreta puede quedar disponible, potencialmente, para consultas desde jurisdicciones distintas, de acuerdo con quiénes integren la red de acceso.

DeFlock sostiene que en todo Estados Unidos hay actualmente más de 130.000 lectores automáticos de matrículas registrados. Ese número ayuda a dimensionar que la presencia de estas cámaras en Nueva York forma parte de una expansión más amplia de herramientas de vigilancia vehicular, que se apoyan en la recolección sistemática de datos de tránsito y en plataformas de búsqueda para su posterior consulta.

Para qué sirven: apoyo a investigaciones y localización de vehículos

Flock Safety presenta estos sistemas como una herramienta para apoyar investigaciones policiales y localizar vehículos buscados en Nueva York (REUTERS/Cheney Orr)
Flock Safety presenta estos sistemas como una herramienta para apoyar investigaciones policiales y localizar vehículos buscados en Nueva York (REUTERS/Cheney Orr)

El uso declarado de estos sistemas se vincula con tareas de investigación y con la localización de autos buscados. En ese marco, los lectores automáticos de matrículas se presentan como una herramienta de apoyo: registran el paso de vehículos por puntos específicos y organizan esos registros para que puedan ser consultados.

La finalidad, tal como se plantea, es asistir a las fuerzas del orden a identificar y rastrear vehículos cuando existe un interés investigativo.

La discusión pública, sin embargo, suele concentrarse en el salto entre ese objetivo y el modo de operación. Un sistema que registra de manera sistemática el tránsito en zonas donde está instalado no distingue, en el momento de la captura, entre un vehículo buscado y uno cualquiera.

Por eso, la pregunta “para qué sirven” se entrelaza con otra: qué ocurre con los datos que no están asociados a una investigación específica y qué límites se fijan para su utilización.

En una ciudad con una red que no es uniforme entre distritos, esa tensión se vuelve más visible: el lugar donde se instalan los dispositivos define qué recorridos quedan más registrados que otros. En otras palabras, la discusión sobre el objetivo de uso se cruza con la discusión sobre el criterio territorial: dónde se ubican las cámaras y qué capacidad efectiva tienen para observar el movimiento de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

La expansión de Flock Safety enfrenta objeciones por privacidad y uso de datos

Al menos 90 ciudades de Estados Unidos rechazaron o cancelaron contratos con Flock Safety por objeciones sobre privacidad, vigilancia y uso de datos (REUTERS/Kaylee Greenlee)
Al menos 90 ciudades de Estados Unidos rechazaron o cancelaron contratos con Flock Safety por objeciones sobre privacidad, vigilancia y uso de datos (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Flock Safety no se limita a los lectores de matrículas. Su oferta tecnológica también incluye drones automatizados, dispositivos de detección de audio y programas en la nube diseñados para apoyar operaciones de seguridad pública.

Ese crecimiento tecnológico, con herramientas conectadas a plataformas digitales, alimentó debates sobre el alcance de la vigilancia y la infraestructura necesaria para sostenerla.

Ese avance no avanzó sin resistencia. Al menos 90 ciudades de Estados Unidos, incluidos varios municipios del estado de Nueva York, rechazaron o cancelaron contratos con la empresa por preocupaciones vinculadas con privacidad y vigilancia.

Ese dato, tal como aparece en el texto, ubica la discusión en un marco nacional: no se trata únicamente de un debate neoyorquino, sino de cuestionamientos que se repiten en distintas jurisdicciones ante tecnologías de seguimiento vehicular.

El debate también se trasladó a las reglas de conservación y consulta de la información, dos aspectos que suelen presentarse como el corazón del problema. En Nueva Jersey, por ejemplo, las directrices de la fiscalía general establecen que los datos de lectores automáticos de matrículas solo pueden almacenarse, auditarse y consultarse en circunstancias específicas relacionadas con investigaciones en curso o con delitos.

En ese enfoque, la cuestión no es solo si los datos se recolectan, sino bajo qué condiciones se guardan, cómo se supervisa su uso y qué criterios deben cumplirse para acceder a ellos.

En ese marco, la discusión sobre estos lectores en Nueva York se ordena en cuatro ejes que aparecen una y otra vez: qué se registra (matrículas y rasgos del vehículo), quién accede (agencias participantes), cómo se controla el uso (auditorías y condiciones de consulta) y cuánto tiempo permanece la información disponible (reglas de conservación).

La expansión de estas herramientas, así, no se reduce a un crecimiento de dispositivos en el territorio: implica la construcción de bases de datos consultables y de redes de acceso que pueden exceder los límites de una ciudad o de un estado.

En Nueva York, las cifras de Grassroots y de DeFlock permiten ver con más claridad dónde están estos sistemas y qué capacidad tienen para observar el movimiento de vehículos.

También muestran por qué el despliegue de esta tecnología instaló una discusión sobre qué datos se recogen, quién puede usarlos y bajo qué límites, con un punto de partida concreto: el mapa de cámaras por distrito, que vuelve tangible una infraestructura que, en buena parte, opera de manera silenciosa y automatizada.

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