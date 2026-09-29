Mareas altas elevan el riesgo de inundaciones en Miami-Dade y Broward

Las autoridades del sur de Florida emitieron una alerta preventiva por riesgo de inundaciones provocadas por mareas altas en los condados de Miami-Dade y Broward (J Utah)

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Las comunidades costeras de Miami-Dade y Broward permanecen bajo vigilancia ante nuevas inundaciones por mareas altas, un fenómeno que puede llevar agua salada a calles, estacionamientos y accesos cercanos a canales incluso sin precipitaciones, informó CBS News Miami.

El riesgo se concentra en áreas bajas de Miami Beach, North Miami Beach, Fort Lauderdale, Hollywood y otros sectores próximos al océano o a la bahía. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el nivel del agua puede aumentar durante las horas de pleamar y complicar el tránsito local.

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El agua puede cubrir calles aún cuando no llueva

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las áreas bajas de Miami Beach, Fort Lauderdale y Hollywood pueden sufrir anegamientos durante las horas de pleamar (AP Foto/Wilfredo Lee)

Las autoridades locales alertaron que estas anegaciones no requieren una tormenta para producirse. La entrada de agua puede ocurrir a través de desagües, canales y muros costeros, de acuerdo con la información recogida por CBS News Miami.

Este tipo de episodio es conocido como inundación de día soleado. La denominación se emplea cuando el agua marina alcanza zonas urbanas bajo condiciones de cielo despejado, sin que haya lluvias que expliquen la acumulación.

North Miami Beach comunicó que las inundaciones asociadas a la marea pueden comenzar entre una hora y media y dos horas antes del punto máximo de pleamar. El efecto puede mantenerse durante un período similar después de que el océano alcance su mayor altura, indicó la ciudad.

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El municipio identificó el domingo 27 y el lunes 28 de septiembre como jornadas de riesgo. Miami Beach, por su parte, incorporó del 26 al 30 de septiembre dentro de su calendario de previsión de mareas reales para 2026.

La Luna y el Sol provocan las mareas más altas del año

La coincidencia de las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol eleva el nivel del océano por encima de sus registros habituales durante las mareas reales

El término marea real, una traducción de la expresión inglesa king tide, describe las pleamares más elevadas del año. El NWS explicó que se producen cuando las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol coinciden de manera que elevan el nivel del océano por encima de sus registros habituales.

Las autoridades aclararon que el fenómeno no equivale a una tormenta ni a una marejada ciclónica. Sin embargo, sus consecuencias pueden intensificarse si las mareas coinciden con vientos hacia la costa, oleaje elevado o precipitaciones fuertes.

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La altura final que alcance el agua puede variar de una localidad a otra. Factores como la dirección del viento, la presión atmosférica, las corrientes marinas y el comportamiento del oleaje pueden elevar o reducir los niveles previstos para cada franja costera, aseguró el organismo meteorológico.

Por esa razón, los períodos de riesgo no son idénticos en todas las ciudades del área metropolitana. Las diferencias entre horarios y alturas de la pleamar llevan a algunas comunidades a mantener ventanas preventivas más extensas.

Recomiendan retirar vehículos y evitar el paso por zonas anegadas

Las administraciones municipales aconsejaron mover los vehículos que estén estacionados en calles propensas a inundarse y evitar dejarlos junto a canales. También pidieron no conducir por tramos cubiertos de agua, ya que el nivel puede ocultar huecos, objetos o desniveles del pavimento.

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El contacto con el agua salada puede afectar frenos y componentes mecánicos, además de acelerar la corrosión en los automóviles. Las autoridades recomendaron lavar con agua dulce los vehículos, superficies y jardines que resulten expuestos al mar.

La advertencia incluye a los peatones. Caminar descalzo por zonas anegadas puede implicar riesgos por la presencia de objetos cortantes, contaminantes o tapas de alcantarilla desplazadas, precisaron las autoridades de Florida.

El aumento del nivel del mar agrava un fenómeno periódico

Las mareas reales son eventos naturales previsibles, pero su impacto se ha vuelto más visible en el sur de Florida por el aumento del nivel medio del mar, señalaron funcionarios locales. Las zonas que hoy se inundan durante los máximos de pleamar ofrecen una referencia de los lugares que podrían enfrentar episodios más frecuentes en las próximas décadas.

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Mientras se mantengan las condiciones de marea alta, las autoridades aconsejan a residentes y conductores consultar los avisos municipales y adaptar sus desplazamientos a las áreas con mayor probabilidad de acumulación de agua.