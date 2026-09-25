Estados Unidos

Entró por una ventana y atacó a una pareja mientras dormía: mató a un pediatra y dejó a su esposa en estado crítico

Los dos hijos de la familia, de 8 y 12 años, lograron refugiarse en la casa de un vecino. El presunto agresor fue detenido poco después, mientras los investigadores intentan determinar el móvil y establecer si conocía a las víctimas

Un hombre irrumpió de madrugada en una casa, mató a un pediatra y terminó escondido en el patio de un vecino (WPXI-TV News Pittsburgh)
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Pasada la medianoche, el médico pediatra Idris Evans y su esposa se despertaron sobresaltados. Un hombre en ropa interior estaba en su habitación y los atacaba con un cuchillo de cocina. Mientras la pareja intentaba defenderse, la mujer alcanzó a gritarles a sus hijos, de 8 y 12 años, que salieran de la casa y corrieran hasta la vivienda de un vecino.

Los niños lograron escapar ilesos. Evans, pediatra de 46 años y médico de cuidados intensivos infantiles del UPMC Children’s Hospital de Pittsburgh, no sobrevivió al ataque. Su esposa sufrió múltiples puñaladas y permanece en estado crítico, según informó la Policía del Condado de Allegheny.

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Los agentes llegaron a las 00:31 a la casa de la familia, en Edgewood, en el estado de Pensilvania, y encontraron a la pareja con varias heridas de arma blanca. En el dormitorio había muebles y espejos rotos, en una escena que las autoridades describieron como “muy violenta”.

La esposa de la víctima sufrió múltiples puñaladas durante la agresión y permanece en estado crítico (Captura NBC News)
El médico pediatra Idris Evans falleció tras sufrir un ataque con arma blanca en su vivienda de Edgewood (Captura NBC News)

Cómo fue el ataque

La esposa relató a la policía que ambos despertaron y vieron a un hombre en ropa interior que los atacaba con un cuchillo de cocina, según los medios CNN y Gulf Coast News. La cadena televisiva NBC citó a la policía al señalar: “Las víctimas se encontraban en su dormitorio cuando un agresor entró en la casa armado con un cuchillo y atacó a la pareja, apuñalando a ambos en múltiples ocasiones”.

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Durante la agresión, la mujer gritó a sus hijos, de ocho y 12 años, para que salieran de la casa y buscaran refugio en la vivienda de un vecino, detallaron los medios locales. Los dos menores lograron escapar ilesos.

Según la denuncia citada por CNN, la esposa dijo que el agresor hizo referencias a “Dios” y a ser “Dios” durante el ataque. NBC indicó que, según la policía, el hombre gritaba incoherencias y que la mujer declaró que ella y su esposo intentaron defenderse.

El médico pediatra Idris Evans falleció tras sufrir un ataque con arma blanca en su vivienda de Edgewood (Captura NBC News)
La esposa del médico sufrió múltiples puñaladas durante la agresión y permanece en estado crítico (Captura NBC News)

Qué se sabe del sospechoso

El atacante huyó de la vivienda y fue encontrado poco después escondido en el patio de una casa cercana. Las autoridades identificaron al sospechoso como Elijah Hemingway, de 32 años, quien fue detenido y enfrenta cargos por homicidio y otros delitos.

La policía encontró a Hemingway con heridas en las manos y lo trasladaron a un hospital para recibir tratamiento, señalaron CNN y ABC News.

El superintendente adjunto de la policía del condado de Allegheny, Victor Joseph, describió la vivienda como un escenario de gran violencia. “Los muebles del dormitorio estaban rotos, los espejos rotos. Fue una escena muy gráfica”, dijo en conferencia de prensa.

La policía del condado de Allegheny arrestó a Elijah Hemingway como sospechoso de homicidio (Captura NBC News)
La policía del condado de Allegheny arrestó a Elijah Hemingway como sospechoso de homicidio (Captura NBC News)

Los investigadores creen que el sospechoso entró por una ventana trasera, indicaron CNN, ABC News y NBC. Según documentos citados por CNN, en la casa hallaron sangre en el dormitorio, un cuchillo de cocina ensangrentado en el baño, sangre en la manija de una puerta trasera y una ventana de la cocina abierta con rastros que se sospecha eran de sangre.

La esposa también dijo a la policía que el atacante exigió las llaves del coche, aunque no recordaba cómo salió de la vivienda, informó CNN. Ese medio añadió que Hemingway tomó las llaves, pero la policía no encontró pruebas de que intentara llevarse el vehículo.

Las preguntas abiertas y la reacción de la comunidad

Las autoridades aún no pudieron establecer un móvil y siguen investigando si Hemingway conocía a las víctimas, según CNN, ABC News y NBC. La esposa dijo que no reconocía al agresor, aunque recordó que su marido se dirigió a él como “Elías”, de acuerdo con CNN y Gulf Coast News.

Gulf Coast News añadió que, durante el interrogatorio, Hemingway sostuvo que Evans lo había invitado a la casa horas antes y que luego ambos lo atacaron. Ese medio señaló que, según las autoridades, el sospechoso no pudo aportar detalles que respaldaran esa versión.

Los investigadores señalaron que el atacante ingresó al inmueble a través de una ventana trasera (Captura NBC News)
Los investigadores señalaron que el atacante ingresó a la casa a través de una ventana trasera (Captura NBC News)

La vecina Sandra Trappen contó a KDKA, afiliada de CNN, que el hombre se escondía en una parte poco cuidada de su jardín y que parecía herido y sangrando. Gulf Coast News también la citó al relatar que la búsqueda policial duró cerca de una hora y que le sorprendió que algo así ocurriera en su calle.

Joseph pidió a la población extremar precauciones en declaraciones recogidas por Gulf Coast News. El mensaje de la policía se centró en asegurar puertas y vehículos y en prestar atención al entorno.

La policía de Edgewood también llamó a la contención y al apoyo mutuo tras un crimen que sacudió a un municipio pequeño. Según CNN, el departamento sostuvo que la comunidad podía sentirse afectada por lo ocurrido y animó a los vecinos a cuidarse entre sí.

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