Estados Unidos

Estados Unidos restringe visas a quienes participen o faciliten el turismo de maternidad

El secretario de Estado Marco Rubio anunció la medida el 23 de septiembre. La política apunta a redes comerciales, intermediarios de visados y proveedores médicos extranjeros que organizan partos en suelo estadounidense

Embajada de los Estados Unidos en Perú requerirá que algunos aplicantes a visas configuren la privacidad de sus redes sociales. (Foto: Difusión)
El secretario de Estado Marco Rubio anunció una nueva política de restricción de visados para combatir el turismo de maternidad hacia Estados Unidos. (Foto: Difusión)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el 23 de septiembre una nueva política de restricción de visados dirigida a quienes participen o faciliten el turismo de maternidad hacia el país. La medida, comunicada a través de una declaración de prensa del Departamento de Estado, se sustenta en la Ley de Inmigración y Nacionalidad e implica la denegación o revocación de visas a todos los involucrados en esa práctica.

Según el Departamento de Estado, redes extranjeras con fines comerciales han aprovechado el sistema migratorio estadounidense para vender la ciudadanía del país a través de la organización de partos en territorio nacional. De acuerdo con la declaración oficial, estas redes cobran decenas de miles de dólares por sus servicios y adiestran a ciudadanos extranjeros para mentir en las solicitudes de visa.

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Qué anunció Estados Unidos sobre las visas y el turismo de maternidad

En su declaración oficial, Rubio precisó que la política restringe la expedición de visas a quienes “a sabiendas participen, hayan participado o faciliten el turismo de maternidad” con destino a Estados Unidos. La medida se activa bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (LIN), una disposición que permite al Gobierno negar visas cuando considera que la presencia de un extranjero afecta los intereses de la política exterior o la seguridad nacional.

La medida migratoria se apoya en la Ley de Inmigración y Nacionalidad para denegar visados por motivos de política exterior o seguridad nacional. (REUTERS/Kevin Lamarque)
La medida migratoria se apoya en la Ley de Inmigración y Nacionalidad para denegar visados por motivos de política exterior o seguridad nacional. (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Al restringir la expedición de visados a quienes participen en este fraude y se beneficien del mismo, estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración”, sostuvo Rubio en la declaración difundida por el Departamento de Estado.

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A quiénes alcanza la nueva restricción de visados

El Departamento de Estado identificó cuatro categorías de personas sujetas a la restricción. La medida abarca a propietarios, operadores y gestores de redes comerciales de facilitación del turismo de maternidad; a los llamados “intermediarios” de visados, que instruyen a los solicitantes para cometer fraude; y a proveedores médicos extranjeros que, con conocimiento de causa, encubren y facilitan esos viajes o el uso fraudulento del sistema Medicaid.

Embajada de los Estados Unidos en Perú requerirá que algunos aplicantes a visas configuren la privacidad de sus redes sociales. (Foto: Difusión)
La restricción de visados alcanza a propietarios de redes comerciales, intermediarios que instruyen el fraude y proveedores médicos involucrados. (Foto: Difusión)

La declaración oficial advierte, además, que otros individuos que apoyen o permitan el turismo de maternidad con fines comerciales, así como ciertos familiares directos de los afectados, también pueden quedar incluidos en las restricciones.

Qué es el turismo de maternidad y por qué Washington busca limitarlo

El turismo de maternidad consiste en viajar a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz en suelo estadounidense, de modo que el recién nacido adquiera la ciudadanía de ese país de forma automática. Esa práctica se sustenta en el principio de jus soli, que otorga la ciudadanía a toda persona nacida en territorio nacional, independientemente de la nacionalidad de sus padres.

Según el Departamento de Estado, las redes dedicadas a este negocio ofrecen paquetes que incluyen alojamiento, atención médica y asesoramiento para eludir los controles migratorios, todo por decenas de miles de dólares. El gobierno de Donald Trump sostiene que esa actividad constituye un fraude que perjudica a los contribuyentes estadounidenses y distorsiona el sistema de beneficios públicos, entre ellos Medicaid.

El gobierno de Donald Trump impulsó órdenes ejecutivas en materia de visas tras el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
El gobierno de Donald Trump impulsó órdenes ejecutivas en materia de visas tras el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

De acuerdo con lo publicado por Fox News, China ha sido el foco principal de los esfuerzos federales para combatir la práctica. Según ese medio, casos judiciales del Departamento de Justicia apuntaron en los últimos años a operaciones de gran escala orientadas principalmente a clientes chinos, que viajaban a clínicas en la costa oeste o a la isla de Saipán, parte de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, para dar a luz.

Según ese mismo medio, el representante republicano Brandon Gill, de Texas, quien preside un grupo de trabajo en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el turismo de maternidad, también señaló a Rusia entre los países de origen de esa práctica.

La base legal de la medida y el contexto político

La política anunciada por Rubio forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para frenar el turismo de maternidad. Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día de regreso a la Casa Blanca con el objetivo de eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de turistas de maternidad e inmigrantes irregulares. En junio, la Corte Suprema rechazó esa iniciativa, lo que llevó al equipo del mandatario a explorar vías alternativas dentro del marco legal vigente.

Como respuesta a ese fallo, Trump emitió dos órdenes ejecutivas adicionales: una orientada a denegar la naturalización a hijos de integrantes de organizaciones terroristas designadas, y otra que instruyó al Departamento de Estado a denegar visas o impulsar acciones de expulsión contra personas que se encuentren en el país con fines de turismo de maternidad. La restricción de visados anunciada por Rubio opera en línea con esa segunda orden ejecutiva.

El anuncio se realizó horas antes de que el presidente chino Xi Jinping iniciara una visita de Estado a Washington.

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