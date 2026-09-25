Nueva York aplica multas automáticas de hasta USD 100 en puentes y túneles con zonas en obras: cómo funcionan las cámaras y a quién alcanza

Desde el 22 de septiembre, los vehículos que superen en más de 10 mph el límite temporal podrán recibir sanciones de hasta USD 100.

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Nueva York comenzó el 22 de septiembre de 2026 a aplicar multas automáticas de hasta USD 100 en zonas de obras activas de los puentes y túneles de la MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte.), con cámaras destinadas a detectar vehículos que excedan en más de 10 mph (16 km/h) el límite temporal indicado para proteger a trabajadores y conductores.

La etapa inicial del sistema ya permitió detectar más de 33.000 vehículos que circulaban por encima del umbral de velocidad. Desde el 30 de junio, cuando comenzaron los controles sin sanciones económicas, se emitieron más de 15.780 advertencias en unas 200 zonas de trabajo.

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Las cámaras podrán operar cuando existan zonas activas de construcción o mantenimiento en uno de los cruces más transitados de la MTA.

Los radares registraron velocidades promedio de 14,5 mph (23 km/h) por encima del límite vigente. Entre los casos extremos hubo un automóvil que circulaba a 111 mph (179 km/h) en un sector señalizado a 45 mph (72 km/h) y otro que alcanzó 109 mph (175 km/h) donde el máximo era de 35 mph (56 km/h).

Las sanciones forman parte de la segunda etapa del Programa Automatizado de Control de Velocidad en Zonas de Obras de MTA Bridges and Tunnels. Durante los primeros meses, las cámaras enviaron avisos; desde septiembre, las detecciones derivarán en infracciones económicas.

El límite temporal y las multas por reincidencia

Los dispositivos buscan reducir la velocidad de los vehículos en sectores donde trabajadores realizan tareas junto a carriles en circulación.

La infracción no se genera cuando un vehículo supera mínimamente la velocidad permitida. Las cámaras registran a quienes circulen a más de 10 mph (16 km/h) por encima del límite publicado dentro de una zona de construcción o mantenimiento activa.

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El límite relevante será el que figure en la señalización temporal de cada sector, incluso si es inferior al habitual para ese puente o túnel. También habrá carteles antes de las áreas controladas para advertir la presencia de radares y cámaras, de acuerdo con NYC311.

Los equipos no tendrán una ubicación permanente y funcionarán en sectores activos con límites temporales de velocidad.

La primera infracción costará USD 50. La segunda ascenderá a USD 75 si ocurre dentro de los 18 meses posteriores a la primera, mientras que la tercera y las siguientes tendrán un valor de USD 100 cada una durante ese mismo período de referencia.

Las multas impagas dentro del plazo establecido pueden sumar cargos adicionales. Estas sanciones son civiles y no se consideran infracciones de tránsito en movimiento, por lo que no agregan puntos a la licencia ni se comunican a las compañías de seguros.

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Bronx-Whitestone, Cross Bay, Henry Hudson, Marine Parkway, RFK, Throgs Neck y Verrazzano-Narrows están alcanzados por el programa.

Los controles podrán instalarse en cualquiera de las nueve instalaciones vehiculares administradas por MTA Bridges and Tunnels: siete puentes y dos túneles. Los equipos se despliegan desde vehículos no identificados situados en sectores donde hay trabajadores y no permanecen necesariamente en el mismo lugar.

Los puentes alcanzados son Bronx-Whitestone, Cross Bay Veterans Memorial, Henry Hudson, Marine Parkway-Gil Hodges Memorial, Robert F. Kennedy, Throgs Neck y Verrazzano-Narrows. El programa también abarca los túneles Hugh L. Carey, conocido anteriormente como Brooklyn-Battery, y Queens-Midtown.

Las cámaras podrán utilizarse en áreas de obras activas dentro de esta conexión clave entre Manhattan y Queens.

La ubicación variable de los dispositivos impide elaborar una lista permanente de cámaras. Los radares y equipos de registro operan mientras la zona de obras está activa, con carriles reducidos, desvíos u otros cambios en la circulación.

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Notificaciones para vehículos de Nueva York y otros estados

La sanción llega al propietario registrado de la matrícula, aunque no hubiera conducido el vehículo en el momento de la detección. El sistema utiliza radar para medir la velocidad y cámaras para documentar la infracción, pero un técnico certificado debe revisar y validar el registro antes de que se emita la notificación de responsabilidad.

Para los vehículos matriculados en el estado de Nueva York, el aviso debe enviarse dentro de los 14 días hábiles posteriores a la infracción. En el caso de automóviles registrados fuera del estado, el plazo puede extenderse hasta 45 días.

El antiguo Brooklyn-Battery Tunnel es la segunda instalación subterránea incluida en el sistema automatizado.

Las matrículas de Nueva Jersey, Connecticut u otros estados no quedan excluidas. Aunque los cruces administrados por MTA Bridges and Tunnels no son los enlaces de la Port Authority entre Nueva Jersey y Manhattan, muchos conductores continúan hacia Queens, Brooklyn, el Bronx o Long Island por instalaciones incluidas en el sistema.

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El propietario puede consultar el video asociado a la infracción mediante el número y el PIN que figuran en la notificación. Las multas son administradas por el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York, que permite pagarlas por internet, mediante la aplicación correspondiente, por correo o en persona en un centro de atención.

También existe un procedimiento para disputar la infracción. La información sobre los plazos, las sanciones y las vías de pago o impugnación está disponible a través de NYC311 y del Departamento de Finanzas.

Los conductores deberán respetar la velocidad indicada en la señalización del sector, que puede ser inferior al límite habitual del puente o túnel.

Un programa extendido hasta 2031

La reducción de velocidad cobra especial importancia en sectores con carriles estrechos, desvíos y trabajadores próximos al tránsito.

Nueva York comenzó a utilizar controles automatizados en zonas de obras de carreteras estatales después de la aprobación de la legislación de 2021. En 2025, el programa se amplió para incorporar las instalaciones de MTA Bridges and Tunnels y se extendió hasta 2031, según el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York.

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El sistema de puentes y túneles de la MTA se diferencia de las cámaras instaladas en zonas escolares y de los controles aplicados en obras administradas por el Departamento de Transporte estatal o la New York State Thruway Authority. Su alcance se limita a sectores activos de construcción o mantenimiento en los nueve cruces administrados por la MTA.

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