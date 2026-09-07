Hawái se prepara para lluvias y olas históricas por el huracán Lowell: refugios abiertos y estado de emergencia en Kauai y Niihau

Hawái activó refugios y medidas de emergencia ante la aproximación del huracán Lowell y el gobernador Josh Green declaró el estado de emergencia en todo el archipiélago (NBC News/Corclips)

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Hawái activó refugios y medidas de emergencia ante la aproximación del huracán Lowell. El gobernador Josh Green declaró el estado de emergencia para todo el archipiélago, mientras Kauai cerró parques y campamentos y preparó cinco espacios de resguardo por la amenaza de lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y oleaje peligroso.

Lowell se acercaba como un huracán de categoría tres, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph). Su desplazamiento hacia el este elevó la amenaza sobre las islas occidentales del estado.

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Kauai y Niihau concentraban el mayor riesgo por el paso de Lowell

El centro del ciclón podía pasar a unos 120 kilómetros al oeste de Kauai entre la noche del lunes y la mañana del martes, según CNN.

Kauai y Niihau concentraban el mayor riesgo por el paso de Lowell y el Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia de huracán para el condado (NBC News)

La proyección ubicaba a Kauai y Niihau entre las islas con mayores probabilidades de sufrir los efectos del sistema.

FOX Weather, el medio meteorológico estadounidense, indicó que Lowell se encontraba a unos 523 kilómetros de Lihue y avanzaba hacia el nor-noreste.

El centro podía pasar a menos de 161 kilómetros de Niihau, aun sin tocar tierra de forma directa.

Las autoridades habilitaron refugios, cerraron parques y recomendaron a la población permanecer en lugares seguros. También aconsejaron prever evacuaciones en sectores bajos y reunir suministros para varios días.

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El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia de huracán para el condado de Kauai, que reúne a Kauai y Niihau.

ABC News, la cadena estadounidense, informó que la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái, Estados Unidos preveía que el período de mayor impacto se extendiera entre las 18.00 del lunes y las 06.00 del martes, hora local.

La entidad estatal también alertó por posibles cortes de electricidad a causa de las ráfagas y las crecidas repentinas. En Oahu, las condiciones adversas ya habían comenzado antes de la aproximación máxima del ciclón.

El huracán Lowell avanzaba como ciclón de categoría 3 con vientos de 185 km/h y elevó la amenaza sobre las islas occidentales de Hawái (NBC News/Corclips)

La lluvia podía superar los 400 milímetros en sectores de Kauai

La previsión para Kauai y Niihau incluía acumulados de entre 150 y 250 milímetros, con registros aislados superiores a 350 milímetros, según CNN. El principal riesgo era la aparición de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

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FOX Weather elevó la estimación máxima para sectores localizados de Kauai hasta 406 milímetros. El medio también anticipó precipitaciones intensas sobre la Isla Grande, Maui y Oahu, donde las bandas externas del huracán podían descargar agua sobre zonas montañosas y laderas expuestas.

En la Isla Grande, los pronósticos recogidos por los medios contemplaban entre 100 y 200 milímetros, con puntos que podían recibir hasta 300 milímetros.

Para Maui, Oahu, Molokai y Lanai, la previsión incluía lluvias de menor volumen, aunque suficientes para generar anegamientos.

Las inundaciones ya afectaban carreteras y zonas expuestas

Las primeras consecuencias se manifestaron el domingo. CNN sostuvo que la lluvia provocó inundaciones en carreteras de Oahu y afectó la circulación vehicular.

FOX Weather informó sobre una inundación repentina en la autopista Kamehameha, al norte de Waikane, y un deslizamiento de lodo en Keanae, Maui. Ambos episodios ocurrieron antes de que Lowell alcanzara su mayor cercanía con las islas.

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En Kauai, las autoridades recomendaron asegurar los objetos que pudieran ser arrastrados por el viento, cargar teléfonos y otros dispositivos, reponer medicamentos recetados y mantener las viviendas abastecidas con agua, alimentos y artículos de emergencia.

ABC News aportó que también pidieron llenar los tanques de combustible antes del deterioro de las condiciones.

Las primeras inundaciones por Lowell ya afectaban carreteras de Oahu, incluida la autopista Kamehameha, y se registró un deslizamiento de lodo en Keanae, Maui (ABC7)

Las olas de hasta nueve metros amenazaban costas y carreteras

El oleaje representaba otra de las amenazas para el archipiélago. Las costas del sur y del oeste de Kauai, Niihau y Oahu estaban expuestas a rompientes peligrosas, corrientes de resaca y el avance del mar sobre sectores bajos.

El Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu anticipó olas de entre seis y nueve metros en Kauai y Niihau, de acuerdo con CNN.

En Oahu, la previsión incluía alturas de entre 3,5 y seis metros, mientras que Maui y la Isla Grande podían recibir olas de hasta cinco metros.

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Las autoridades meteorológicas advirtieron que el agua podía llegar a playas, rutas, plataformas costeras y accesos portuarios. El fenómeno también podía causar daños en infraestructuras y propiedades ubicadas junto al litoral.

FOX Weather señaló que el oleaje podía persistir hasta la madrugada del martes y comprometer la seguridad en las costas del sur y oeste.

La disminución de los vientos y las olas estaba prevista para la noche de ese día, una vez que Lowell acelerara su salida de la zona.

En Poipu, en la costa sur de Kauai, las autoridades pidieron a los residentes que evitaran conducir. La recomendación también alcanzó a los turistas, a quienes solicitaron permanecer bajo resguardo ante el empeoramiento de la tormenta.

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El oleaje del huracán Lowell amenazaba las costas de Kauai, Niihau y Oahu con olas de hasta nueve metros, corrientes de resaca y avances del mar sobre rutas y zonas bajas (NOAA via AP)

El condado de Kauai cerró parques y preparó cinco refugios

La respuesta local incluyó el cierre de todos los parques y campamentos del condado de Kauai. La administración insular decidió abrir cinco zonas de refugio antes de la llegada de las condiciones más peligrosas.

El alcalde Derek S.K. Kawakami firmó una declaración de emergencia y justificó la medida por la intensidad prevista de Lowell, reportó CNN. El condado desplegó a su personal de emergencia en el centro de operaciones.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Kauai pidió a los habitantes que permanecieran en sus casas y limitaran los desplazamientos por carretera. La indicación buscaba reducir la exposición a inundaciones, desprendimientos y caídas de ramas o árboles.

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Las autoridades locales pidieron a los residentes que dispusieran de suministros para al menos tres días y prepararan una alternativa de evacuación para quienes viven en zonas bajas, según FOX Weather.

En varias áreas del estado, algunos habitantes protegieron sus viviendas con tablones.

Lowell era la tercera tormenta que amenazaba a Hawái en poco más de tres semanas, tal como indicó CNN. El sistema alcanzó la categoría 5 durante la semana previa, con vientos de hasta 257 km/h, antes de debilitarse durante su trayecto por el Pacífico central.