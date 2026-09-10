El huracán Lowell deja al menos dos muertos y graves daños en varias islas de Hawái

El huracán Lowell dejó dos muertes bajo investigación y daños en varias islas de Hawái (Foto: AP)

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El huracán Lowell dejó al menos dos muertes que las autoridades investigan si estuvieron vinculadas a sus efectos y daños en varias islas de Hawái, Estados Unidos.

El puerto de Lanai quedó inoperable y el Gobierno estatal calculó que su reparación demandará dos semanas, con riesgo para el abastecimiento de alimentos y combustible.

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Lowell rozó las islas occidentales de Hawái durante la madrugada del martes. Aunque su centro se mantuvo mar adentro, los vientos dañinos se extendieron a gran distancia y provocaron cortes de energía, destrozos en rutas y daños en complejos turísticos de la costa.

Dos muertes quedaron bajo investigación tras el paso de Lowell

En Kauai, los equipos de emergencia hallaron el miércoles el cuerpo de un hombre de 74 años cerca de la costa sur de la isla. La Policía indicó que cree que la muerte estuvo relacionada con la marejada ciclónica que dejó el temporal.

El gobernador de Hawái, Josh Green, informó además que otro hombre murió el lunes en Oahu. Un árbol de gran tamaño cayó sobre la carpa en la que vivía dentro de un parque.

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El puerto de Lanai quedó inoperable tras el paso del huracán Lowell y Hawái advirtió riesgos para el abastecimiento de alimentos y combustible (Foto: AP)

La víctima era una persona sin hogar, según explicó el mandatario. Las autoridades no detallaron su identidad ni difundieron más información sobre las circunstancias del hecho.

Los daños afectaron carreteras, hoteles y tendidos eléctricos en Kauai

La afectación de Lowell se concentró en las islas del oeste del archipiélago. En Kauai, el temporal destruyó tramos de carreteras, derribó líneas eléctricas y causó daños en hoteles ubicados frente al océano.

Las imágenes difundidas tras la tormenta mostraron ventanas rotas en departamentos de planta baja, cables caídos y rocas de lava desplazadas hasta las calles. Los daños obligaron a desplegar tareas de recuperación en distintos puntos de la isla.

El huracán dejó sin luz a parte de los 73.000 residentes de Kauai el martes. La cooperativa eléctrica de la isla informó al día siguiente que el servicio ya había vuelto a tres hospitales.

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Pese a esos avances, el sitio de seguimiento de cortes de energía PowerOutage.us registraba el jueves que casi 16.000 clientes seguían sin suministro eléctrico. Las cuadrillas continuaban con las tareas de reposición y revisaban la red afectada por los vientos.

Lowell rozó el oeste de Hawái, provocó cortes de energía y dañó rutas y complejos turísticos de la costa (NOAA via AP)

El Gobierno de Hawái pidió asistencia federal por los daños

El gobernador sostuvo que la destrucción en infraestructura, negocios y viviendas podría equipararse a la causada por el huracán Iniki. Ese ciclón, de categoría cuatro, golpeó Kauai en 1992 y causó daños por USD 3.000 millones.

Green solicitó el miércoles al presidente Donald Trump una declaración federal de desastre. El pedido apunta a acelerar la asistencia federal para los condados de Kauai y Maui.

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“No podemos esperar a que cada carretera dañada, poste de electricidad, puerto e instalación pública tenga asignado un valor en dólares antes de pedir al Gobierno federal que actúe”, afirmó Green al presentar la solicitud, según The Associated Press.

La declaración permitiría avanzar con ayuda federal antes de completar la evaluación económica de todas las pérdidas. El gobernador centró su planteo en los daños a servicios públicos, vías de transporte y otras instalaciones esenciales.

Lowell se degradó y otra tormenta surgió en el Pacífico

Lowell perdió fuerza y pasó a ser una tormenta tropical mientras avanzaba hacia el oeste sobre aguas abiertas. El sistema ya no mantenía la intensidad de huracán con la que afectó a las islas hawaianas.

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En Kauai, el huracán Lowell destruyó carreteras, derribó líneas eléctricas y dejó a casi 16.000 clientes sin suministro eléctrico (Foto: AP)

La temporada de huracanes del Atlántico registró poca actividad, de acuerdo con la información difundida. En el Pacífico, en cambio, se registraron cuatro huracanes desde comienzos de agosto.

El jueves se formó la tormenta tropical Norbert en el Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes indicó que el sistema no amenazaba zonas terrestres ni motivaba alertas o advertencias costeras.

Norbert se encontraba a unos 1.102 kilómetros (685 millas) al sudoeste del extremo sur de la península de Baja California, en México. El ciclón tenía vientos máximos sostenidos de 64 km/h (40 millas por hora) y se desplazaba hacia el oeste.

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Los meteorólogos previeron un fortalecimiento gradual de la nueva tormenta durante los días siguientes.