Multas de hasta USD 3 millones y reportes en 72 horas: así regulará Nueva York a las empresas de IA

La gobernadora informó que los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial de frontera deberán registrarse ante el estado desde noviembre. La Ley RAISE entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

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El estado de Nueva York exigirá a los grandes desarrolladores de modelos de inteligencia artificial de frontera que se registren ante las autoridades estatales a partir de noviembre de 2026, según anunció la gobernadora Kathy Hochul el 21 de septiembre durante una conferencia de prensa en Manhattan.

La medida forma parte de la implementación de la Ley de Seguridad y Educación en Inteligencia Artificial Responsable (RAISE Act, por sus siglas en inglés), la primera normativa de este tipo en el país.

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El estado de Nueva York exigirá a los grandes desarrolladores de inteligencia artificial de frontera que se registren a partir de noviembre de 2026. (Governor Kathy Kochul)

Desde el 1 de enero de 2027, las empresas alcanzadas deberán cumplir exigencias formales de transparencia y prevención de riesgos, e informar cualquier incidente crítico en un plazo máximo de 72 horas. El incumplimiento puede derivar en sanciones civiles, advirtió la fiscal general del estado, Letitia James, durante el mismo acto.

Qué exige la ley RAISE a las empresas de inteligencia artificial en Nueva York

La ley aplica a los desarrolladores con ingresos anuales superiores a USD 500 millones que operen modelos de frontera (frontier AI) entrenados con más de cien cuatrillones de millones de operaciones matemáticas básicas. Las compañías alcanzadas deberán cumplir cinco exigencias concretas:

La Ley RAISE obliga a las empresas con ingresos superiores a 500 millones de dólares a notificar incidentes críticos en 72 horas. (Imagen ilustrativa Infobae)

1. Publicar marcos de seguridad y transparencia. Cada empresa deberá elaborar y mantener actualizado un documento público —alojado en su propio sitio web— que detalle cómo evalúa y mitiga riesgos catastróficos, cómo protege los pesos de sus modelos sin publicar y cómo responde ante incidentes críticos.

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2. Notificar incidentes críticos en 72 horas. Si una empresa determina que ocurrió un incidente grave —o tiene motivos razonables para creerlo—, deberá informarlo a DIGIT en ese plazo. Si el incidente representa un riesgo inminente de muerte o lesiones graves, la notificación a las autoridades de seguridad pública deberá hacerse en 24 horas.

3. Presentar evaluaciones trimestrales de riesgo catastrófico. Cada tres meses, las empresas deberán enviar a DIGIT un resumen de sus evaluaciones internas sobre riesgos que puedan causar la muerte o lesiones graves a más de 50 personas, o daños superiores a USD 1.000 millones.

4. Registrarse ante el estado y presentar declaraciones periódicas. A partir del 1 de enero de 2027, los grandes desarrolladores deberán registrarse formalmente ante DIGIT y renovar una declaración de cumplimiento al menos cada dos años, o ante cualquier cambio de titularidad.

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5. Habilitar denuncias ciudadanas. La ley permite que cualquier persona presente ante DIGIT un reporte sobre un presunto incidente crítico. La oficina podrá derivar esa información a otras autoridades gubernamentales según corresponda.

Las empresas que incumplan estas obligaciones podrán enfrentar sanciones civiles de hasta USD 1 millón por la primera infracción y de hasta USD 3 millones por violaciones posteriores, según informó Hochul, quien además estudia medidas adicionales para ampliar el alcance de la ley.

Cuándo entran en vigor las nuevas reglas para la inteligencia artificial en Nueva York

El proceso se articulará en dos etapas: el registro obligatorio en noviembre de 2026 y la entrada en vigor plena de todas las obligaciones el 1 de enero de 2027. El calendario apunta a dar a las empresas un período de adaptación antes de que las exigencias formales sean exigibles.

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El gobierno estatal evalúa la incorporación de un mecanismo de desconexión de emergencia para apagar modelos fuera de control. (Governor Kathy Hochul)

La gobernadora indicó que el gobierno estatal analiza posibles ampliaciones de la normativa, entre ellas la incorporación de kill switches: mecanismos de desconexión de emergencia que permitirían aislar o apagar un modelo de inteligencia artificial avanzado si actúa fuera de control.

Qué función tendrá la oficina DIGIT en la regulación de la IA

Para supervisar la implementación, Hochul presentó la Oficina de Innovación Digital, Gobernanza, Integridad y Confianza (DIGIT), creada dentro del Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York. La oficina recibirá los informes de incidentes y las evaluaciones trimestrales de riesgo, con facultad para remitir esa información a otras autoridades cuando lo considere pertinente. También elaborará informes públicos anuales con observaciones sobre la seguridad de los modelos de vanguardia y recomendaciones de cambios a la ley.

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Como primera contratación de tiempo completo de DIGIT, la gobernadora designó a Marc Gilman como subdirector para la implementación de la ley RAISE. Gilman se desempeñó anteriormente como asesor jurídico y vicepresidente de Cumplimiento en Theta Lake, empresa especializada en inteligencia artificial, privacidad y ciberseguridad. Asimismo, como profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham.

Por qué Nueva York busca regular a los grandes desarrolladores de IA

Hochul y James coincidieron en que la ley responde a la ausencia de una regulación federal específica sobre seguridad de la inteligencia artificial. Según los funcionarios, la administración Trump no adoptó medidas concretas frente a riesgos como los ciberataques a infraestructura crítica o el desarrollo de sistemas con potencial uso armamentístico.

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Las autoridades impulsaron la ley ante la ausencia de un marco federal específico sobre la seguridad de la inteligencia artificial. (REUTERS/David Dee Delgado)

“Cuando las empresas construyen tecnología tan poderosa, la gente merece saber qué están haciendo para mantenerla segura”, afirmó Hochul en el comunicado oficial. James advirtió que su oficina exigirá responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas que ignoren la ley. El anuncio coincidió con la semana de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde la gobernadora instó a líderes federales y mundiales a adoptar medidas similares.

En paralelo, Hochul firmó una orden ejecutiva que establece una moratoria temporal sobre la construcción de nuevos hyperscale data centers, mientras el estado elabora normas ambientales, energéticas y comunitarias para esos proyectos. Empire State Development publicó el primer marco estatal de inversión en comunidades anfitrionas, con el objetivo de proteger a los municipios de proyectos que no contemplen beneficios locales.

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