Un estudio reveló que cada vez son más las papeletas de voto por correo en California que se rechazan fuera de plazo

Un estudio del Instituto de Políticas Públicas de California reveló que el 1,1 % de las boletas enviadas por correo en las primarias de junio quedó fuera del recuento por superar el plazo legal (Jonathan Drake/REUTERS)

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El porcentaje de boletas por correo que llegaron fuera de plazo en California aumentó al 1,1 % durante las primarias estatales de junio de 2026, una cifra que genera alertas antes de las elecciones generales del 3 de noviembre. El dato surge de un estudio del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), recogido por CBS News.

La investigación vinculó el incremento con cambios operativos del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), entre ellos la eliminación de algunas recolecciones nocturnas. Para los investigadores, esa modificación puede demorar el traslado de los sobres y afectar la fecha del matasellos que determina su validez.

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En California, una boleta enviada por correo puede contabilizarse si fue sellada a más tardar el día de la elección y llega a la autoridad electoral dentro de los siete días posteriores. Para los comicios de noviembre, los electores deberán enviar sus sufragios antes del 3 de noviembre y las oficinas electorales deberán recibirlos hasta el día 10.

El rechazo por entregas tardías creció desde 2024

La eliminación de algunas recolecciones nocturnas del Servicio Postal de Estados Unidos afectó la fecha del matasellos y demoró el traslado de los sobres (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

El PPIC informó que el 1,1 % de las boletas devueltas en las primarias de junio llegó demasiado tarde para ser contabilizado. La proporción había sido de 0,7 % durante la elección especial por la Proposición 50, celebrada en 2025, y de 0,3 % en los comicios de 2024.

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El análisis señaló que el aumento se concentró en zonas donde el USPS suspendió las recolecciones vespertinas. En esos lugares, una boleta depositada después del horario de retiro puede quedar en la oficina postal hasta el día siguiente, una situación que podría retrasar su procesamiento y el correspondiente matasellos.

La tendencia no quedó limitada a California. El estudio del Instituto de Políticas Públicas de California también detectó incrementos en el número de papeletas rechazadas por entregas tardías en Washington y Oregón. El informe aclaró que los retrasos postales no constituyen el único motivo por el que una boleta por correo puede ser invalidada.

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Mindy Romero, representante del PPIC, planteó que los votantes deben definir con anticipación cómo devolverán su papeleta. “Cuando emiten su voto, deben hacer un plan sobre el método que usarán para entregar su boleta”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News.

Romero añadió que quienes opten por el correo deben procurar depositar el sobre con tiempo suficiente para que el USPS lo procese. “Si deciden utilizar el correo, deben asegurarse de enviarlo en un momento en que vaya a ser procesado por el servicio postal”, aseguró.

Sacramento pide usar buzones oficiales cerca de la elección

La oficina electoral del condado de Sacramento calculó que la mitad de sus votantes espera hasta el mismo día de los comicios para emitir el voto (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

En el condado de Sacramento, las autoridades electorales prevén reforzar la comunicación pública antes de noviembre. Ken Casparis, portavoz de la oficina electoral local, indicó que cerca de la mitad de los votantes del distrito suele esperar hasta el día de la elección para emitir su sufragio.

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“Hemos calculado que alrededor del 50 % de nuestros votantes espera hasta el día de la elección para votar”, explicó Casparis al medio estadounidense. Esa costumbre, añadió el funcionario, obliga a reforzar las alternativas de entrega directa cuando se acerca la fecha límite.

La oficina electoral de Sacramento dispondrá de más de 60 buzones oficiales para depositar boletas en distintos puntos de la comunidad. Casparis señaló que las autoridades recomendarán esa vía en los últimos días de la campaña, con el objetivo de reducir los riesgos relacionados con el matasellos o una demora en la distribución postal.

Los electores californianos también pueden entregar la papeleta terminada en un centro de votación, un lugar de votación o la oficina electoral de su condado antes de las 20.00 del día de la elección. La Secretaría de Estado recomienda enviarla por correo al menos siete días antes de los comicios.

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Las autoridades abrirán buzones desde el 6 de octubre

La Secretaría de Estado de California comenzará a habilitar los buzones seguros el 6 de octubre, mientras que las autoridades de los condados iniciarán el envío de las boletas a partir del 5 de octubre. Esas fechas buscan facilitar que los votantes cuenten con tiempo para elegir el mecanismo de devolución.

Casparis sostuvo que la oficina de Sacramento trabajará con medios locales para difundir las formas correctas de votar. “Esperamos que no haya demasiadas interrupciones en nuestro proceso y que los votantes sigan participando como lo hacen habitualmente”, manifestó.

Una vez que las boletas llegan a la oficina electoral de Sacramento, al menos dos integrantes del personal revisan cada una, informó la cadena. Las autoridades además aconsejan que los votantes controlen sus mensajes postales, correos electrónicos o llamadas telefónicas luego de devolver el sobre, por si surge algún inconveniente que pueda corregirse.

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El estado ofrece el servicio Where’s My Ballot?, que permite recibir actualizaciones sobre el recorrido y la recepción de la boleta. La herramienta puede ser relevante para los votantes de áreas rurales, donde el informe del PPIC identificó un impacto mayor de las entregas fuera de plazo.