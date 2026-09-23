La FAA lanza un sistema de IA de USD 875 millones para gestionar el espacio aéreo de Estados Unidos

La iniciativa forma parte de una tendencia global: varios países de Europa y Asia ya probaron sistemas similares en sus espacios aéreos, aunque a menor escala (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)

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El espacio aéreo de Estados Unidos mueve más de 45.000 vuelos por día y opera con tecnología de control que, en muchos casos, tiene décadas de antigüedad.

Para cambiar eso, la Administración Federal de Aviación (FAA) invirtió USD 875 millones en un sistema de inteligencia artificial que promete anticiparse a los problemas antes de que afecten a los pasajeros.

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El organismo regula casi 50.000 vuelos diarios y es responsable de la seguridad de unos 2,9 millones de pasajeros que vuelan cada día en el país (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

La plataforma, llamada Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories (SMART), analiza en tiempo real todos los vuelos comerciales programados junto con variables climáticas y de viento para redistribuir itinerarios con anticipación, tal como informó NPR.

La empresa Air Space Intelligence fue la encargada de su desarrollo, y el sistema comenzó a operar el lunes 21 de septiembre en tres aeropuertos de la región de Washington D.C.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que la herramienta “transformará de raíz la forma en que gestionamos el espacio aéreo y evitará los problemas antes de que sucedan”, con lo que, en sus proyecciones, se reducirán las demoras y bajarán los precios de los pasajes.

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Duffy asumió como secretario de Transporte en enero de 2025 y desde entonces hizo de la modernización del sistema de aviación uno de los ejes de su gestión (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El lanzamiento coincidió con un apagón que paralizó aeropuertos de la Costa Este

El estreno del sistema quedó en segundo plano frente a un corte de equipos que interrumpió el tráfico aéreo en la costa este del país.

Un circuito quemado en la instalación de control de Filadelfia —que también supervisa las operaciones del Aeropuerto Internacional Newark Liberty— desencadenó la falla.

Al intentar activar una línea de respaldo, las autoridades comprobaron que había sido cortada de forma accidental por una cuadrilla de construcción en Nueva Jersey.

La rotura de la fibra óptica generó una falla de telecomunicaciones que obligó a la FAA a suspender vuelos en el noreste, incluyendo los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia, ambos en Nueva York.

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El protocolo de emergencia de la FAA contempla líneas de respaldo para exactamente este tipo de fallas; que la alternativa también estuviera fuera de servicio expuso una brecha crítica en el sistema de contingencia (NJ Transit)

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, afirmó ante la prensa que la falla evidenció la urgencia de reemplazar la infraestructura obsoleta, parte de un plan de renovación más amplio valuado en USD 12.500 millones.

En una audiencia ante el Senado, Bedford había sido categórico al respecto: “La forma en que gestionamos el tráfico hoy es caótica y podemos hacerlo mejor. La FAA tiene que administrar eso, en lugar de depender de que las aerolíneas programen sus vuelos como quieran”.

Air Space Intelligence ya había creado software similar para despachadores de Alaska Airlines y otras aerolíneas, aunque este contrato representa una escala muy superior.

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Bedford llegó a la FAA en 2022, en medio de una crisis de contratación de controladores que el organismo no logró resolver desde entonces (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La industria aérea celebra el sistema mientras el sindicato de controladores toma distancia

Airlines for America, la cámara que agrupa a las principales aerolíneas del país, celebró la iniciativa.

El grupo sostuvo que el potencial del sistema “para fortalecer la seguridad, aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia tendrá un efecto positivo directo sobre los pasajeros estadounidenses” y calificó el proyecto como “una de las iniciativas más audaces de la FAA en décadas”.

Las principales aerolíneas de Estados Unidos perdieron colectivamente miles de millones de dólares en los últimos años debido a demoras y cancelaciones atribuidas a la saturación del espacio aéreo (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Los críticos advierten que el sistema no resolverá la escasez de personal

Las voces críticas advirtieron que SMART no atacará el problema más grave del sector: la falta de controladores aéreos certificados.

Dave Riley, excontrolador que se retiró en 2020 tras más de 20 años en la FAA, dijo a NPR que la herramienta “no reemplazará a los humanos, sino que será un instrumento más en la caja de herramientas”.

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Riley también descartó los temores sobre una IA fuera de control, el personal seguirá siendo responsable de mantener la separación segura entre aeronaves.

Formar a un controlador aéreo certificado en Estados Unidos toma entre dos y cinco años; la FAA lleva más de una década sin alcanzar los niveles de dotación que ella misma considera óptimos (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

La FAA todavía registra una falta de miles de controladores respecto del nivel de dotación completa, lo que fuerza a gran parte del personal activo a cumplir horas extra obligatorias y horarios extenuantes.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA) se distanció del proyecto.

En un comunicado, el sindicato señaló que “no participó en el diseño, la prueba ni la implementación de SMART” y, por eso, no está en condiciones de opinar sobre el impacto del sistema en el personal del sector.

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