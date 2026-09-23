Una mujer haitiana admitió haber mentido sobre su ciudadanía para votar en Miami-Dade

Valery Zidor admitió ante un tribunal federal haber mentido sobre su ciudadanía para votar en el condado de Miami-Dade (REUTERS/Eduardo Munoz)

Guardar

Una mujer haitiana de 23 años admitió ante un tribunal federal que declaró falsamente ser ciudadana estadounidense para registrarse y votar en las elecciones generales de 2024 en el condado de Miami-Dade, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acusada, Valery Zidor, se declaró culpable de dos cargos por realizar declaraciones falsas de ciudadanía con el propósito de votar y de un cargo por sufragio de una persona extranjera. El caso fue anunciado el 22 de septiembre por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y recogido por CBS Miami.

PUBLICIDAD

Zidor presentó dos formularios con una ciudadanía que no tenía

Zidor presentó dos formularios de inscripción con datos falsos ante la oficina del supervisor de Elecciones de Miami-Dade (Departamento De Justicia)

Los fiscales federales sostuvieron que Zidor completó dos formularios de inscripción electoral en los que indicó, de forma falsa, que era ciudadana de Estados Unidos. Esos documentos fueron presentados ante la oficina del supervisor de Elecciones de Miami-Dade.

La legislación federal reserva el voto en elecciones federales a los ciudadanos estadounidenses. Las autoridades afirmaron que, pese a no contar con esa condición migratoria, la joven emitió un sufragio en los comicios generales de 2024.

La declaración de culpabilidad se produjo en un tribunal federal, aunque el anuncio oficial no precisó la fecha en que Zidor se registró ni el candidato o la propuesta por los que votó. Tampoco detalló cómo los investigadores detectaron las irregularidades en los formularios electorales.

PUBLICIDAD

El expediente judicial, citado por la fiscalía, establece que la acusada declaró dos veces que tenía ciudadanía estadounidense antes de participar en la elección. La admisión de responsabilidad evita que esos cargos lleguen a juicio, aunque el tribunal todavía deberá resolver la pena.

La Fiscalía Federal advirtió que continuará investigando estos casos

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, remarcó que Zidor “afirmó falsamente ser ciudadana estadounidense, no una, sino dos veces, en formularios de inscripción electoral, y luego emitió ilegalmente un voto en las elecciones generales de 2024”.

Reding Quiñones aseguró que “las leyes electorales solo tienen sentido si se aplican”. También señaló que la fiscalía seguirá investigando y procesando las infracciones deliberadas a la normativa federal en materia electoral.

PUBLICIDAD

La investigación contó con la participación de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocidas por sus siglas en inglés como HSI, además de otros organismos policiales. La oficina del fiscal no informó si existen más personas investigadas en relación con el caso ni si las autoridades electorales modificaron procedimientos a raíz de la pesquisa.

El voto de personas sin ciudadanía estadounidense puede derivar en consecuencias penales y migratorias. En este expediente, la acusación se centró en las declaraciones de ciudadanía incluidas en las solicitudes de registro y en el posterior sufragio de Zidor durante la elección de 2024.

La joven enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión

La joven enfrenta una pena máxima de hasta cinco años de prisión federal tras su declaración de culpabilidad

Por los tres cargos que admitió, Valery Zidor podría recibir hasta cinco años de prisión federal, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. La pena definitiva dependerá de la decisión del juez, que debe considerar las normas federales de sentencia y las circunstancias del caso.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia no comunicó la fecha de la audiencia de sentencia ni informó si la acusada permanece en libertad mientras avanza el proceso. Asimismo, el comunicado no incluyó información sobre una eventual multa, condiciones de supervisión posterior o consecuencias administrativas vinculadas a su situación migratoria.

El caso ocurre después de las elecciones generales de 2024, celebradas el 5 de noviembre de ese año. La Fiscalía Federal presentó la causa como una aplicación de las normas que sancionan el uso de declaraciones falsas de ciudadanía para acceder al registro electoral y participar en votaciones federales.

La resolución judicial determinará ahora la sanción de Zidor tras su admisión de culpabilidad. Las autoridades federales no atribuyeron a su voto un efecto sobre los resultados electorales de Miami-Dade ni de Florida.

PUBLICIDAD