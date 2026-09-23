Estados Unidos

Ciberataque al FBI: hackean su portal de empleo y filtran datos sensibles de agentes

La banda criminal ShinyHunters se atribuyó la intrusión tras publicar muestras confidenciales en la dark web. El incidente mantiene fuera de servicio a la plataforma oficial de reclutamiento

Escudo tridimensional del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos sobre un fondo azul oscuro con código informático.
El Buró Federal de Investigaciones inició una investigación sobre una posible actividad no autorizada en su portal de postulaciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó el 22 de septiembre que investiga una posible actividad no autorizada que afectó al portal principal para las postulaciones laborales de la agencia. El incidente ocurrió tras las acusaciones del grupo de ciberdelincuencia ShinyHunters, que reivindicó la intrusión y alegó la sustracción de datos personales de una amplia cantidad de empleados y candidatos.

Esta brecha de seguridad en Estados Unidos mantiene bajo análisis los sistemas de la institución mientras los atacantes afirman haber obtenido acceso mediante una vulnerabilidad de software no divulgada. La interrupción del servicio en el sitio, que opera como vía oficial para reclutar agentes y personal de apoyo, coincidió con la publicación de muestras de información supuestamente robada en foros clandestinos.

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Alcance del ciberataque y las afirmaciones de ShinyHunters

El grupo ShinyHunters comunicó a través de su plataforma en la dark web que la intrusión responde a una represalia por un reporte técnico publicado por el FBI en mayo de 2026, el cual detallaba las tácticas de operación de la banda y recomendaba a las organizaciones no ceder ante sus demandas de extorsión.

Según la agrupación, el ataque logró extraer entre 2 y 3 terabytes de información, incluyendo registros de personal activo, exfuncionarios y postulantes.

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
El grupo de ciberdelincuencia ShinyHunters adjudicó la intrusión a una represalia por un informe técnico emitido por el FBI. (Reuters)

Para sustentar su versión, los atacantes difundieron una muestra con datos de unos 5.000 individuos. Reuters pudo contrastar parcialmente la autenticidad de esta información al comparar detalles —entre ellos números de Seguridad Social— con registros de agencias de crédito y otras bases de datos filtradas.

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El medio halló coincidencias en al menos 10 casos al comparar detalles —entre ellos números de Seguridad Social— con registros de agencias de crédito y otras bases de datos filtradas. El diario, sin embargo, aclaró que no pudo determinar el origen preciso de los archivos ni confirmar si provenían efectivamente de servidores internos del Buró.

Métodos técnicos y presunta vulnerabilidad

Información recabada por BleepingComputer y otros medios especializados sugiere que los atacantes habrían explotado una vulnerabilidad de día cero —o zero-day— en el software Oracle PeopleSoft, utilizado habitualmente para la gestión de recursos humanos. Según esta versión, la brecha permitió la ejecución remota de código en los servidores y el movimiento lateral hacia entornos de AWS GovCloud, la infraestructura en la nube gestionada por el FBI.

Persona con sudadera con capucha usando una computadora portátil junto al emblema del Buró Federal de Investigaciones y un fondo binario.
Informes especializados señalan que los ciberdelincuentes habrían explotado una vulnerabilidad de día cero en el programa Oracle PeopleSoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo afirma haber comprometido servicios adicionales, tales como MedLink y sistemas de información de justicia criminal. Si bien las agencias de inteligencia todavía verifican estos extremos, el modus operandi descrito señala una sofisticación técnica inusual. Por su parte, la agencia no ha emitido confirmación oficial sobre el uso de este fallo específico ni sobre el alcance de la intrusión en redes de nube.

Riesgos para la seguridad de los agentes y empleados

La exposición de datos personales sensibles supone un riesgo significativo para la integridad de los trabajadores federales. Cynthia Kaiser, exfuncionaria del FBI y actual ejecutiva en la firma de ciberseguridad Halcyon, advirtió a Reuters que la filtración facilita el acoso, la presión o las amenazas directas contra quienes investigan actividades criminales. Según la especialista, una vez que esta información se difunde, resulta extremadamente complejo mitigar los daños a largo plazo.

El portal FBIjobs.gov, junto con el sistema de aspirantes a agentes especiales, permaneció fuera de línea durante la jornada del 22 de septiembre de 2026. Aunque el FBI admitió el inicio de una investigación, la agencia no confirmó la magnitud total del impacto ni el volumen exacto de los archivos comprometidos.

Las autoridades federales evalúan en este momento el alcance de la actividad no autorizada y las vulnerabilidades explotadas, mientras los servicios de reclutamiento siguen bajo revisión técnica para garantizar la protección de la información futura.

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