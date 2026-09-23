Estados Unidos

¿Cuándo cambiará la hora en Estados Unidos en 2026?

El horario de verano terminará en noviembre y los relojes deberán atrasarse una hora en gran parte del país

Imagen de una persona ansiosa mirando el reloj, mostrando signos de estrés. Otras opciones: preocupación, gestión del tiempo, ansiedad diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 1 de noviembre de 2026 finalizará el horario de verano en Estados Unidos y los relojes se atrasarán una hora a las dos de la madrugada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Millones de residentes de Estados Unidos deberán ajustar sus relojes durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, cuando finalice el horario de verano en la mayor parte del país. A las 2:00 a.m. de cada zona horaria, los relojes volverán a marcar la 1:00 a.m., por lo que esa jornada tendrá una hora adicional.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) informó que la medida responde al calendario federal vigente para el Daylight Saving Time, denominación en inglés del horario de verano. La modificación se aplica de forma local, de acuerdo con cada huso horario, y no ocurre simultáneamente en todo el territorio estadounidense.

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CBS News indicó que este será el segundo ajuste horario de 2026. El primero ocurrió el 8 de marzo, cuando los relojes se adelantaron una hora para iniciar el período de horario de verano.

A las 2:00 a.m., los relojes volverán a marcar la 1:00 a.m.

Imagen de una persona ansiosa mirando el reloj, mostrando signos de estrés. Otras opciones: preocupación, gestión del tiempo, ansiedad diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cambio del 1 de noviembre implica que luego de las 1:59 a.m, la hora regresará a la 1:00 a.m (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio del 1 de noviembre implica que, tras las 1:59 a.m., la hora regresará a la 1:00 a.m. La repetición de ese tramo horario permite que las personas tengan una hora más de descanso durante la madrugada, aunque los amaneceres serán más tempranos en los meses siguientes.

El NIST explicó que el sistema actual establece el comienzo del horario de verano el segundo domingo de marzo y su finalización el primer domingo de noviembre. La regla se mantiene vigente desde 2007, luego de una modificación introducida por la Ley de Política Energética de 2005.

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La normativa determina que el ajuste se realice a las 2:00 a.m. para reducir las alteraciones en actividades comerciales, transporte y servicios. Los dispositivos electrónicos conectados a internet, como teléfonos celulares, computadoras y algunos relojes inteligentes, suelen actualizarse automáticamente. Los relojes analógicos, electrodomésticos y vehículos que no tengan esa función deberán modificarse de forma manual.

Hawái y gran parte de Arizona mantienen la misma hora todo el año

Hawái y la mayor parte de Arizona eximen la aplicación del horario de verano debido a sus condiciones climáticas y geográficas
Hawái y la mayor parte de Arizona eximen la aplicación del horario de verano debido a sus condiciones climáticas y geográficas

El cambio no alcanza a todos los habitantes de Estados Unidos. El NIST precisó que Hawái y la mayor parte de Arizona no participan del horario de verano y conservan el horario estándar durante los doce meses. La excepción dentro de Arizona es la Nación Navajo, que sí cambia sus relojes para mantener la misma referencia horaria que los territorios vecinos donde se extiende.

También quedan fuera del sistema varios territorios estadounidenses: Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte. Esas jurisdicciones no ajustan la hora en marzo ni en noviembre.

La decisión de excluir a Hawái y a gran parte de Arizona está vinculada a sus condiciones geográficas y climáticas. En zonas con menor variación estacional de luz solar o temperaturas elevadas, las autoridades locales optaron por no adoptar el mecanismo federal.

CBS News señaló que el cambio de horario fue convertido en ley por primera vez en 1918, aunque su aplicación nacional fue revocada al año siguiente y pasó a depender de decisiones locales. El sistema fue restablecido durante la Segunda Guerra Mundial y, con distintas modificaciones, derivó en la regulación actual.

El horario de verano volverá el 14 de marzo de 2027

Luego del ajuste de noviembre, el horario estándar permanecerá vigente hasta el domingo 14 de marzo de 2027. Esa madrugada, a las 2:00 a.m., los relojes deberán adelantarse directamente a las 3:00 a.m., con lo que se perderá una hora de descanso.

El NIST aseguró que esa fecha corresponde al segundo domingo de marzo, como fija la legislación federal. El período de horario de verano de 2027 se extenderá hasta el domingo 7 de noviembre, cuando volverá a aplicarse el retraso de una hora.

El cambio de noviembre puede generar confusiones en reservas de viajes, turnos laborales nocturnos y actividades programadas entre la 1:00 a.m. y las 2:00 a.m. Por ese motivo, las autoridades y los servicios de transporte suelen informar sus horarios específicos antes de la modificación.

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