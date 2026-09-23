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Se mueven entre miles de pasajeros y recogen basura: así son los robots que Tokio puso a prueba en la estación más transitada del mundo

Una compañía lanzó un piloto con tres dispositivos autónomos en la estación Shinjuku, que recibe 2,7 millones de pasajeros al día, para automatizar una tarea que hoy requiere atención manual más de diez veces por jornada

La iniciativa de una compañía ferroviaria japonesa traslada residuos desde siete puntos de depósito hasta los empleados, en un complejo de Tokio donde los contenedores se vacían manualmente más de diez veces al día

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La estación Shinjuku, en el corazón de Tokio, es el escenario de un experimento que combina tecnología y gestión urbana: tres robots recolectores de basura comenzaron a circular por sus pasillos subterráneos para aliviar la carga del personal de limpieza. La prueba piloto, anunciada por una empresa ferroviaria local en declaraciones a AFP, apunta a automatizar una tarea que hoy requiere atención manual más de diez veces al día.

Con más de 2,7 millones de pasajeros que la atraviesan a diario, Shinjuku ostenta el récord Guinness de la estación de tren más transitada del mundo. Esa afluencia masiva convierte la gestión de residuos en un desafío permanente para los trabajadores, que deben vaciar los contenedores de forma reiterada a lo largo de la jornada.

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Los robots circulan a 20 centímetros por segundo por los pasillos de la estación

Los dispositivos miden poco más de un metro de altura y avanzan a 20 centímetros por segundo. Su función es recorrer los corredores subterráneos del complejo, recoger los residuos de los puntos de recolección y trasladarlos hasta los empleados responsables de retirarlos. La baja velocidad de desplazamiento es deliberada: permite que los robots sorteen el flujo constante de pasajeros sin generar interrupciones ni riesgos en los pasillos.

Tres pequeños vehículos robóticos de colores amarillo, naranja y verde con ojos digitales están alineados dentro de una estación de tren
Cada unidad supera apenas el metro de altura y desplaza los desechos desde los puntos de recogida hasta el personal

Shinya Kawamichi, responsable de investigación de la firma, explicó a AFP el objetivo de la iniciativa. “Queríamos comprobar hasta qué punto algo así puede funcionar de forma automática y segura en un entorno como la estación de Shinjuku”, señaló. La prueba piloto se extenderá hasta finales de noviembre.

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El proyecto opera en la sección de la estación administrada por la compañía, que con dos plantas sobre la superficie y una extensa red de galerías subterráneas cuenta con apenas siete puntos de recolección de basura y reciclaje, un número reducido frente al volumen de tránsito diario. En ese contexto, vaciar cada contenedor manualmente más de diez veces por jornada implica una carga repetitiva y sostenida para el personal, que los robots buscan cubrir de manera autónoma.

La cantidad de papeleras se redujo en los últimos años por razones de seguridad

El número de contenedores disponibles en las estaciones ferroviarias japonesas disminuyó progresivamente en las últimas décadas. Las autoridades citaron motivos de seguridad y de mantenimiento para esa reducción, lo que derivó en un entorno donde los usuarios deben, con frecuencia, llevarse sus residuos a casa.

Vista en picado de la estación ferroviaria de Shinjuku con múltiples vías de tren, terrazas en las azoteas y rascacielos circundantes
El recinto, reconocido por Guinness como el más concurrido del planeta, concentra galerías subterráneas, comercios y conexiones metropolitanas (Wikipedia)

Algunos pasajeros japoneses consultados por la agencia reconocieron que esa práctica es habitual y contribuye a mantener las instalaciones en buen estado. Para los visitantes extranjeros, en cambio, la escasez de papeleras puede resultar llamativa. Chris Genseliein, un maquinista alemán de 30 años, admitió que le costaba encontrar contenedores en las estaciones del país.

La estación de Shinjuku es, además, un complejo que va más allá del transporte ferroviario: integra accesos al metro, galerías comerciales y conexiones peatonales que la convierten en uno de los nodos urbanos más complejos del mundo, un entorno que eleva las exigencias de cualquier sistema de gestión operativa que funcione dentro de sus límites.

El operador ferroviario evaluará si la automatización puede operar con seguridad en entornos de alta densidad

Japón enfrenta desde hace años una contracción de su fuerza laboral activa, lo que lleva a empresas e instituciones a incorporar soluciones tecnológicas en servicios que dependen del trabajo manual. La recolección de residuos en estaciones de alto tránsito es uno de los sectores donde esa necesidad es más concreta.

Una mano introduce un paquete blanco en el compartimento de un robot amarillo con ojos digitales y carteles ilustrados
La compañía ferroviaria aún no ha definido si llevará los dispositivos a otras terminales de su red (AFP)

De esta manera, si los resultados del piloto son favorables, la firma analizará los pasos siguientes, aunque por el momento no precisó si prevé extender el uso de los dispositivos a otras estaciones de su red.

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