Bernie Sanders presenta un proyecto de ley para prohibir la superinteligencia artificial y crear un Departamento de IA en Estados Unidos

El senador Bernie Sanders y el representante Greg Casar presentaron un proyecto de ley para prohibir la superinteligencia artificial y crear un Departamento de IA a nivel federal. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

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El senador independiente Bernie Sanders y el representante demócrata Greg Casar presentaron este miércoles en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que prohibiría de forma permanente la superinteligencia artificial, suspendería temporalmente el desarrollo de sistemas avanzados de IA y crearía un nuevo Departamento de IA para regular el sector a nivel federal.

La iniciativa fue presentada en Washington cuando el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial gana fuerza dentro y fuera del Congreso, con candidatos presidenciales de ambos partidos que comienzan a delinear sus posiciones ante las elecciones de 2028.

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La propuesta llega cuando legisladores progresistas buscan diferenciarse en el debate tecnológico, mientras el presidente Donald Trump rechaza una mayor intervención estatal en la industria. Según AP, varios empleados activos de compañías líderes respaldaron el proyecto, aunque enfrenta perspectivas difíciles en un Congreso republicano, donde ni siquiera regulaciones más acotadas avanzaron.

El proyecto de ley de Bernie Sanders prohibiría la superinteligencia artificial de forma permanente

El texto define la superinteligencia artificial como “todo sistema que supere las capacidades cognitivas humanas o que tenga suficiente capacidad para planificar y ejecutar la destrucción o la privación de poder de la humanidad”. Sobre esa base, el proyecto establece su prohibición absoluta y sin excepciones.

La propuesta define la superinteligencia artificial como cualquier sistema que supere las capacidades cognitivas humanas o pueda planificar la destrucción de la humanidad. (REUTERS/Anna Rose Layden)

Sanders argumentó ante AP que nadie debería querer desarrollar una inteligencia que, al volverse más capaz que los seres humanos, pudiera actuar fuera de todo control humano. “No hace falta ser un genio para decir: bajen el ritmo”, remarcó.

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El senador de Vermont, de 85 años y con dos candidaturas presidenciales en su haber, lleva meses con el tema como eje de su agenda. En junio presentó un proyecto para crear un fondo soberano financiado con un impuesto único sobre las acciones de las mayores empresas de IA; la semana pasada organizó una sesión informativa con expertos para sus colegas legisladores y participó de una conferencia sobre el tema junto a republicanos, entre ellos el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon.

La regulación de la IA en Estados Unidos incluiría una pausa en el desarrollo de sistemas avanzados

Además de la prohibición permanente de la superinteligencia, el proyecto contempla una suspensión temporal del desarrollo de los sistemas de IA más avanzados mientras el nuevo Departamento de Inteligencia Artificial establece normas federales de seguridad. Una vez aprobadas esas reglas, ningún sistema de inteligencia artificial avanzado podría desplegarse sin autorización gubernamental previa.

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Las sanciones por incumplimiento serían significativas: en los casos más graves, podrían llegar a 20 años de prisión.

El proyecto de ley establece sanciones que alcanzan los 20 años de prisión para los casos más graves de incumplimiento de las normas de seguridad. (REUTERS/Anna Rose Layden)

Casar, quien preside el Caucus Progresista del Partido Demócrata y representa a Texas en la Cámara de Representantes, acompaña a Sanders en la iniciativa. La cobertura de ABC News, que reproduce la información de la agencia, señaló que la propuesta también se inscribe en la estrategia del ala progresista demócrata de cara a las elecciones intermedias de noviembre y a la campaña presidencial de 2028, en la que la inteligencia artificial prevé ocupar un lugar central.

Empleados de OpenAI y Google DeepMind respaldan la propuesta de regulación de la IA avanzada

El proyecto recibió el apoyo de trabajadores activos en algunas de las empresas más influyentes del sector. Juan Felipe Cerón Uribe, investigador del área de Sistemas de Seguridad de OpenAI, sostuvo en una declaración compartida con AP que la superinteligencia podría derivar en consecuencias extraordinariamente positivas o extraordinariamente negativas, y que no debería apostarse tanto a ese resultado incierto.

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Empleados activos de empresas del sector como OpenAI y Google DeepMind manifestaron su respaldo al proyecto de regulación de la inteligencia artificial avanzada. (REUTERS/Carlos Barria)

Por su parte, Swante Scholz, ingeniero de software de Google DeepMind que aclaró hablar a título personal, advirtió que, con la trayectoria actual de desarrollo, el desenlace más probable es una catástrofe existencial para la humanidad, y calificó una prohibición de la superinteligencia como un cambio positivo para el futuro previsible.

Trump ha resistido los llamados a una mayor supervisión gubernamental, lo que lo enfrenta con líderes del sector tecnológico que sí han pedido nuevas salvaguardas, entre ellos el CEO de Anthropic, Dario Amodei, el CEO de OpenAI, Sam Altman, y Elon Musk, de xAI. El martes, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente llegó a proponer que la inteligencia artificial sea rebautizada como “superinteligencia”, una señal de su visión sobre el potencial del sector.

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El Departamento de Inteligencia Artificial enfrenta resistencia en el Congreso y el debate con China

La competencia tecnológica con China es uno de los argumentos centrales de los opositores a regulaciones amplias: ralentizar el desarrollo en Estados Unidos mientras China avanza implicaría ceder terreno estratégico. Sanders rechazó esa lógica y comparó el desafío con el control nuclear de la Guerra Fría, en referencia al acuerdo entre Reagan y Gorbachov.

La seguridad de la IA figura además en la agenda de la reunión prevista entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en la Casa Blanca esta semana.

Una encuesta de la agencia con el Centro NORC de Investigación en Asuntos Públicos y el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago reveló que el 53% de los estadounidenses está “extremada” o “muy” preocupado por el impacto ambiental de la inteligencia artificial, frente al 41% del año anterior, con inquietudes que también abarcan los efectos locales de los centros de datos.

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El proyecto avanza en un Congreso republicano que no ha logrado consenso ni en torno a regulaciones más limitadas, lo que reduce sus posibilidades de aprobación en el corto plazo.