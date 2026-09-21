Estados Unidos

Cinco cadenas de televisión suspendieron la cobertura conjunta de los actos de Trump tras la medida de la Casa Blanca contra CNN

La decisión se tomó después de que la oficina presidencial impidió al canal de noticias cumplir su turno en el consorcio que registra viajes y actividades oficiales, con distribución compartida de imágenes

La Casa Blanca impidió que CNN cubriera el viaje de Trump a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a que le correspondía el turno del consorcio. (REUTERS/ARCHIVO)
La Casa Blanca impidió que CNN cubriera el viaje de Trump a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a que le correspondía el turno del consorcio. (REUTERS/ARCHIVO)
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Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron este lunes la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump después de que la Casa Blanca impidiera que CNN cumpliera con su turno como representante del grupo de medios que cubre los desplazamientos y actividades presidenciales.

ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC comparten desde hace años la responsabilidad de proporcionar la cobertura televisiva de los actos presidenciales. Las cadenas se alternan en esta tarea, comparten los costos de producción y distribuyen las imágenes entre organizaciones periodísticas de Estados Unidos y otros países.

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CNN tenía asignado este lunes el turno para cubrir el viaje de Trump a Nueva York, donde el presidente participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Casa Blanca impidió que la cadena cumpliera con las funciones que tenía asignadas dentro del grupo de televisión.

“Con efecto inmediato, el grupo de televisión no cubrirá los eventos designados como cobertura del grupo del presidente”, escribió Bryan Boughton, jefe de la oficina de Fox News en Washington, en una nota enviada a los integrantes del consorcio y obtenida por The New York Times.

“Esto sigue a la posición de la Casa Blanca que impide que CNN cumpla con sus funciones asignadas. No habrá un reemplazo para el grupo. Toda la demás cobertura del grupo continuará con normalidad”, agregó Boughton, quien actualmente ejerce como presidente del consorcio de televisión. El cargo rota trimestralmente entre las cadenas.

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ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC se alternan la cobertura televisiva presidencial, comparten costos de producción y distribuyen imágenes a otros medios. (REUTERS/ARCHIVO)
ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC se alternan la cobertura televisiva presidencial, comparten costos de producción y distribuyen imágenes a otros medios. (REUTERS/ARCHIVO)

Las cinco organizaciones emitieron posteriormente un comunicado conjunto en el que señalaron que el público tiene un interés fundamental en recibir información precisa e independiente sobre el Gobierno.

“Ninguna administración debería restringir a una organización de noticias porque objeta su cobertura”, afirmaron las cadenas.

La decisión se produjo después de que Trump prohibiera el pasado viernes el acceso al complejo de la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico. Los tres medios anunciaron este lunes que demandarán al Gobierno estadounidense para recuperar el acceso y argumentaron que la medida viola sus derechos establecidos por la Primera Enmienda de la Constitución para cubrir al presidente.

Los periodistas de las tres organizaciones habían llegado el sábado al complejo de la Casa Blanca y sus credenciales fueron confiscadas después de que Trump anunciara el viernes la prohibición. El presidente había dicho que estaba cansado de lo que describió como informaciones “deliberadamente negativas” sobre su administración.

CNN, MS NOW y Politico informaron en un comunicado conjunto que acudirán a los tribunales para impugnar la decisión. También solicitaron a un juez que suspenda temporalmente la prohibición mientras se desarrolla el proceso judicial.

ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC se alternan la cobertura televisiva presidencial, comparten costos de producción y distribuyen imágenes a otros medios. (AFP/ARCHIVO)
ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC se alternan la cobertura televisiva presidencial, comparten costos de producción y distribuyen imágenes a otros medios. (AFP/ARCHIVO)

Expertos citados por The New York Times señalaron que la medida enfrenta dificultades para superar el análisis judicial, aunque será un tribunal el que determine si la decisión de la Casa Blanca es compatible con las garantías constitucionales invocadas por los medios.

Trump defendió este lunes la prohibición en una publicación en redes sociales. “La Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro”, escribió. “Está llevando a cabo un ataque contra las FAKE NEWS, algo que ha crecido como un cáncer en nuestros queridos Estados Unidos de América”.

La suspensión anunciada por las cadenas afecta a la denominada cobertura conjunta de televisión. El mecanismo permite que una de las organizaciones envíe el equipo necesario para registrar los desplazamientos o actos presidenciales y que las imágenes sean posteriormente distribuidas entre las demás cadenas y otros medios.

El sistema también permite repartir los costos de producción y evita que cada cadena tenga que desplegar de manera independiente sus propios equipos para cada actividad presidencial. La responsabilidad se distribuye mediante un sistema de turnos.

La decisión de este lunes implica que no habrá un reemplazo de CNN para cubrir los eventos que correspondían a su turno. Según la comunicación enviada a los integrantes del grupo, las demás coberturas que no estén comprendidas dentro de este esquema continuarán con normalidad.

Donald Trump defendió la prohibición en redes sociales y negó un ataque contra la prensa libre, mientras cuestionó a las "fake news" en Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)
Donald Trump defendió la prohibición en redes sociales y negó un ataque contra la prensa libre, mientras cuestionó a las "fake news" en Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)

Las actividades de Trump previstas para este lunes seguirán siendo cubiertas por periodistas de medios gráficos, radio y agencias de noticias, además de fotógrafos. La cobertura televisiva conjunta será la que quede suspendida.

La presencia de representantes del grupo de televisión durante los desplazamientos y actos públicos de un presidente es una práctica habitual. Es poco frecuente que un mandatario viaje o participe en actividades públicas sin representantes de las cadenas que integran el sistema de cobertura conjunta.

El episodio también tiene un antecedente durante la administración de Barack Obama. En 2009, las principales cadenas de televisión cuestionaron la decisión del Gobierno de impedir que Fox News participara en un acto del Departamento del Tesoro. La administración Obama finalmente dio marcha atrás y permitió la participación de la cadena.

La disputa actual continúa mientras los tres medios preparan su demanda contra la administración Trump y las principales cadenas mantienen suspendida la cobertura conjunta de los actos presidenciales designados para ese sistema.

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