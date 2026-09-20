Las ambulancias de Nueva York aumentaron los tiempos de respuesta a emergencias por quinto año consecutivo

Los tiempos de respuesta de las ambulancias del FDNY se deterioraron por quinto año consecutivo y acumularon un aumento de más de tres minutos y medio desde 2021 (REUTERS/Brendan McDermid)

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Los tiempos de respuesta de las ambulancias del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) para emergencias que amenazan la vida alcanzaron un promedio de 13 minutos y 9 segundos durante el año fiscal 2026, difundió The New York Times.

El nivel más alto registrado en los últimos cinco años y casi dos minutos más que en el período anterior, según el Informe Anual de Gestión del Alcalde (MMR, por sus siglas en inglés). Se trata del quinto año consecutivo en que el indicador se deteriora.

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En 2021, el promedio era de 9 minutos y 34 segundos. Desde entonces, el tiempo acumulado de aumento supera los tres minutos y medio, una tendencia que refleja la combinación de menos ambulancias disponibles, una dotación de personal reducida y una demanda sostenida de servicios de emergencia.

Durante el año fiscal actual, FDNY atendió 1,6 millones de emergencias médicas, una cifra levemente inferior a la de 2025 pero superior a los 1,53 millones de 2022.

El FDNY registró en 2026 un tiempo de respuesta de ambulancias de 13 minutos y 9 segundos para emergencias que amenazan la vida, el peor promedio de los últimos cinco años (REUTERS/Angelina Katsanis)

Unos 11 hospitales retiraron sus ambulancias del sistema 911

El informe municipal identifica una serie de factores estructurales detrás del deterioro. La dotación del Servicio de Emergencias Médicas (EMS) disminuyó más de lo habitual durante el período: varios técnicos en emergencias médicas (TEM) fueron convocados de la lista de exámenes de promoción para convertirse en bomberos, lo que redujo el personal disponible para las ambulancias.

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Como resultado, las horas promedio de servicio activo de las unidades ambulatorias cayeron un 5%, mientras que el volumen de emergencias se mantuvo prácticamente igual.

A ese factor se sumó la salida de 11 hospitales del sistema de despacho 911 durante el año fiscal 2026, lo que contrajo aún más la oferta de unidades disponibles. El FDNY también señaló el tráfico urbano y el alto volumen de llamadas como condicionantes adicionales.

“Tomamos este problema muy en serio y continuaremos adoptando medidas para mejorar los tiempos de respuesta y mantener seguros a los neoyorquinos”, afirmó Amanda Farinacci González, vocera del departamento, en declaraciones recogidas por The New York Times.

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La funcionaria mencionó como acciones en curso la mejora de la coordinación con hospitales, la eficiencia operativa en zonas de alta demanda y una mayor visibilidad operacional para acelerar el retorno de las unidades al servicio.

La salida de 11 hospitales del sistema 911 redujo la oferta de ambulancias, mientras el tráfico urbano y el alto volumen de llamadas presionaron al FDNY (REUTERS/Shannon Stapleton)

Cómo se miden los tiempos y qué revelan las distintas métricas

El MMR distingue entre distintas formas de calcular los tiempos de respuesta, y las diferencias entre ellas son significativas. Cuando se combina la respuesta de ambulancias y unidades de bomberos, el promedio conjunto para emergencias que amenazan la vida fue de 11 minutos y 55 segundos en el año fiscal 2026, frente a los 10 minutos y 21 segundos del año anterior, un incremento de 1 minuto y 34 segundos.

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Esa medición, sin embargo, incluye llamadas que originalmente no fueron clasificadas como amenazas a la vida pero que fueron reclasificadas durante el trayecto. Cuando el cálculo se realiza desde el momento en que la llamada fue actualizada a ese nivel de gravedad —y no desde el despacho original—, el tiempo promedio combinado cae a 7 minutos y 28 segundos.

Para las llamadas clasificadas como amenazas inmediatas desde el inicio —como un paro cardíaco—, el tiempo promedio fue de 7 minutos y 28 segundos. El personal médico del FDNY realizó más de 141.000 intervenciones de rescate durante el período.

Los incendios estructurales graves aumentaron por el envejecimiento edilicio

Los tiempos de respuesta a incendios no siguieron la misma tendencia negativa. El promedio para incendios estructurales se mantuvo en torno a los 5 minutos, en línea con los cuatro años anteriores.

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Sin embargo, el número de incendios graves sí aumentó: hubo 2.249 incendios de nivel “All Hands” o superior en el año fiscal 2026, un 3% más que en 2025, mientras que los incendios de múltiples alarmas crecieron un 24%, al pasar de 177 a 220 casos.

El informe atribuye ese incremento al envejecimiento del parque edilicio y a la falta de inversión en la actualización de los circuitos eléctricos. Los incendios eléctricos dentro de las paredes pueden propagarse con rapidez y permanecer sin detectar durante un tiempo prolongado.

El FDNY atendió 1,6 millones de emergencias médicas en el año fiscal 2026, con menos ambulancias disponibles, menos personal y una demanda sostenida (REUTERS/Bing Guan)

El invierno del corriente año registró períodos de frío extremo y varias tormentas de nieve que derivaron en más incendios vinculados al uso de estufas eléctricas, mantas térmicas y cocinas. Las nevadas intensas y los hidrantes congelados también generaron demoras en las respuestas que, en algunos casos, elevaron el nivel de alarma de los siniestros.

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En junio de 2026, dos olas de calor en la ciudad exigieron recursos adicionales para relevar a los bomberos expuestos a temperaturas elevadas, lo que también contribuyó a activar alarmas adicionales.

Las fatalidades civiles por incendios aumentaron de 76 a 82 entre el año fiscal 2025 y el 2026, aunque las lesiones graves en escena para bomberos cayeron un 10%. Los incendios no estructurales —aquellos que ocurren fuera de edificios— sumaron 16.091 casos, un 14% más que en 2025.

El FDNY asoció ese aumento a una campaña de comunicación pública que instruyó a los residentes a guardar bicicletas eléctricas, scooters y otros dispositivos con baterías de iones de litio en el exterior, lo que desplazó el riesgo desde el interior hacia el exterior de las estructuras.

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El envejecimiento edilicio, los circuitos eléctricos sin actualización, el frío extremo y las olas de calor incidieron en el aumento de incendios y en más fatalidades civiles en Nueva York (X/@SkylerFire)

El NYPD también tardó más en responder

La Policía de Nueva York (NYPD) registró tiempos de respuesta más lentos para todos los delitos en progreso: el promedio llegó a 15 minutos y 21 segundos en el año fiscal 2026, 28 segundos más que en 2025. El tiempo de respuesta a delitos clasificados como “críticos” fue de 9 minutos y 38 segundos, también 28 segundos por encima del año anterior.

El propio MMR señala que “los tiempos de respuesta aumentaron incluso cuando el total de llamadas por delitos en progreso disminuyó levemente, de 297.116 a 291.843”, lo que indica que el incremento no estuvo impulsado por un mayor volumen de llamadas.

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El NYPD también demoró más en responder en 2026, con 15 minutos y 21 segundos para delitos en progreso y 9 minutos y 38 segundos para casos críticos (REUTERS/Eduardo Munoz)

En contraste, el tiempo promedio de respuesta a delitos graves en progreso cayó un 3%, a 12 minutos y 35 segundos. El NYPD recibió en total 7,5 millones de llamadas al 911 durante el período, unas 20.000 más que el año anterior.

El departamento informó también que el gasto en horas extras de sus agentes bajó un 12%, a 966 millones de dólares, frente a los 1.100 millones del año fiscal 2025.