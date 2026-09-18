El abogado de uno de los sobrevivientes del avión de Amazon en Miami asegura que el accidente pudo evitarse

Imágenes de CBS muestran el operativo de emergencia y los testimonios sobre el accidente de un Boeing 767 que se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami. Crédito: CBS.

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El sobreviviente Roosevelt Sebastián Perdomo Torres presentó una demanda tras el accidente de un avión de carga de Amazon en Miami, mientras su representante legal afirmó que la tripulación tuvo varias oportunidades para interrumpir una aproximación que, a su juicio, terminó en una tragedia prevenible.

Pablo Rojas, abogado del bufete Podhurst Orseck, declaró a CBS News que los elementos conocidos hasta ahora —la velocidad de la aeronave, el lugar donde tocó pista y las alertas recibidas en cabina— apuntan a decisiones que debieron impedir el desenlace.

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El Boeing 767, operado por 21 Air para la red de carga de Amazon, llegó desde San Juan, Puerto Rico, el 6 de septiembre. Tras aterrizar en la pista 30 del Aeropuerto Internacional de Miami, sobrepasó el extremo de la terminal aérea, impactó equipos de navegación y embistió una furgoneta con trabajadores, relató el medio.

La aeronave atravesó después una cerca perimetral y alcanzó otro vehículo en la avenida 67 del noroeste. Cinco trabajadores murieron en el hecho, mientras que Perdomo Torres y Ridoel Averhoff Díaz sobrevivieron al impacto dentro de la furgoneta, tal como recogió el medio.

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Los registros preliminares describen una aproximación a alta velocidad

La grabadora de voz de cabina registró alertas sobre velocidad, aproximación y proximidad al terreno durante los últimos instantes del vuelo en Miami (REUTERS/Marco Bello)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) informó de forma preliminar que el avión tocó la pista a 158 nudos, equivalentes a unos 293 kilómetros por hora. Los datos aún están bajo investigación y la agencia no ha establecido una causa probable del accidente.

Rojas aseguró que la información divulgada plantea dudas sobre las decisiones tomadas durante los últimos instantes del vuelo. “Desde el comienzo vimos muchos detalles que indican claramente que esta fue una tragedia prevenible”, manifestó al periódico.

La grabadora de voz de la cabina registró advertencias sobre la velocidad y alertas automáticas relacionadas con la aproximación y la proximidad al terreno, indicó la NTSB. De acuerdo con la actualización citada por CBS News, no hubo una respuesta verbal sostenida ante esos avisos.

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El registrador de datos mostró que los frenos se activaron siete segundos después del primer contacto con la pista. Cuando el avión circulaba a 120 nudos, los pilotos liberaron el frenado e incrementaron la potencia en una maniobra compatible con un intento de motor y al aire. Cuatro segundos más tarde, las palancas volvieron a marcha mínima y el aparato retomó el frenado.

La NTSB también señaló que no halló indicios preliminares del despliegue de aerofrenos ni reversores de empuje, mecanismos que ayudan a desacelerar el avión al aterrizar. El abogado consideró que ese punto deberá ser aclarado mediante las pesquisas técnicas y judiciales.

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Perdomo Torres continúa hospitalizado tras varias operaciones

Perdomo Torres continúa hospitalizado tras varias operaciones después del impacto de la furgoneta (REUTERS/Marco Bello)

Perdomo Torres, de 27 años, sufrió fracturas en una mano, una pierna y un tobillo, además de otros traumatismos, afirmó Rojas. El representante legal dijo que el trabajador permanece hospitalizado luego de pasar varios días en cuidados intensivos.

El joven integraba un equipo de limpieza externa de aeronaves de la empresa Professional Ocean Service Corp. y viajaba junto a otros trabajadores cuando la furgoneta fue alcanzada. Rojas sostuvo que no existe información pública que ubique al grupo en un área prohibida o fuera de los procedimientos establecidos.

El abogado relató al medio que Perdomo Torres permaneció consciente tras la colisión y que recuerda lo ocurrido. La defensa considera que su testimonio podría ayudar a reconstruir la secuencia dentro del vehículo en los segundos previos al impacto.

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De acuerdo con el bufete, el sobreviviente ha sido sometido a varias cirugías y podría requerir más intervenciones, terapias y rehabilitación. No se ha establecido una fecha para su alta ni un pronóstico definitivo sobre la recuperación de su movilidad o su regreso al trabajo.

La demanda incluye a Amazon, 21 Air y los dos pilotos

Perdomo Torres y su esposa, Gladys Nicole Figueroa Hernández, presentaron la demanda el 11 de septiembre ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, en el condado de Miami-Dade. La acción solicita compensación por gastos médicos, tratamientos futuros, rehabilitación, pérdida de ingresos y otros daños derivados de las lesiones.

El expediente incluye como demandados a Amazon.com Inc., Amazon.com Services LLC, 21 Air, empresas vinculadas con la propiedad o arrendamiento del avión, el capitán Joseph Carroll y el primer oficial Jaime Felipe Silva Molina, informó CBS News tras revisar el caso judicial.

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Rojas afirmó que la investigación privada buscará documentos sobre el mantenimiento de la aeronave, la preparación y los descansos de los pilotos, las comunicaciones con la torre de control y la relación comercial entre Amazon y 21 Air. Amazon anunció el 13 de septiembre que suspendió sus operaciones con la aerolínea tras revisar circunstancias vinculadas con el accidente.