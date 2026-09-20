Una adolescente de 15 años murió arrollada por un camión en Manhattan mientras circulaba en una bicicleta

El choque ocurrió en la intersección de la calle 14 Este y la Primera Avenida cuando el camión y la bicicleta giraban en la misma dirección (ABC 7)

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Una joven murió el viernes por la noche en el East Village de Manhattan después de que el camión de una empresa privada de excavación arrollara la bicicleta compartida en la que viajaba junto a otra adolescente.

La víctima fue identificada como Daria Serkov, de 15 años. El accidente ocurrió en la intersección de la calle 14 Este y la Primera Avenida cuando el vehículo y las jóvenes intentaban girar en la misma dirección, según reconstruyó ABC 7.

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El departamento de policía de Nueva York (NYPD) respondió a la llamada de emergencia a las 21 del viernes 19 de septiembre. Las dos chicas circulaban juntas en una Citi Bike —práctica que viola las normas de uso del servicio, que permiten solo un rider por bicicleta— cuando el camión las golpeó al doblar.

Serkov, que viajaba como pasajera, fue trasladada al Hospital Bellevue en estado crítico y murió poco después. La conductora de la bicicleta, de 16 años, cuya identidad no fue divulgada, permanece internada en el mismo centro en estado estable.

Daria Serkov, de 15 años, murió tras un accidente con una Citi Bike y un camión en el East Village de Manhattan (ABC 7)

El camión no tenía guardas laterales

El vehículo involucrado es un Peterbilt 536 modelo 2021, operado por Badger Infrastructure Solutions, empresa que presta servicios de excavación hidráulica. El conductor, un hombre de 57 años, circulaba hacia el oeste por la calle 14 cuando giró al norte. El chofer no resultó herido, permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades desde el inicio. Hasta el momento no se realizaron arrestos.

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Según el NYPD, las cámaras municipales ubicadas en la intersección registraron el siniestro y podrían determinar quién tenía preferencia de paso.

Además, las investigaciones preliminares indicaron que el conductor no presentaba signos de intoxicación y que, en apariencia, no había infringido las normas de tránsito vigentes al momento del choque. El caso quedó en manos del Escuadrón de Investigación de Colisiones de la División de Tráfico.

Las imágenes de medios locales mostraron la Citi Bike aplastada bajo las ruedas delanteras del camión, detenido sobre un paso peatonal. También se hizo visible una zapatilla —desprendida de una de las víctimas por la fuerza del impacto— hallada bajo el vehículo.

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Chawalak Puangsawasdi, quien cruzaba la calle en ese momento, declaró al New York Times haber escuchado un fuerte estruendo seguido de gritos pidiendo que el camión se detuviera. Bdin Puangsawasdi, su esposo y dueño de un restaurante en la esquina, salió corriendo al escuchar los gritos y observó cómo los paramédicos extraían a una de las chicas de debajo del vehículo. “La policía la sacudió, pero no respondía”, relató.

Una investigación del New York Times reveló que el camión de Badger carecía de guardas laterales, los protectores metálicos que cubren la parte inferior del vehículo y que, según la legislación local, deben instalarse en todos los camiones de residuos comerciales por encima de cierto peso.

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Sin embargo, la empresa contaba con una dispensa oficial vigente al momento del accidente. Una portavoz de la Comisión de Integridad Comercial (BIC), el organismo municipal que regula a las empresas de residuos, explicó al diario que esas exenciones se otorgan cuando las guardas resultan impracticables por el diseño del vehículo.

La Policía de Nueva York investiga si las dos adolescentes circulaban juntas en una Citi Bike en violación de las normas del sistema (ABC 7)

Citi Bike tiene pendiente un sistema de verificación de edad

El accidente reavivó el debate sobre el control de edad en el sistema de bicicletas compartidas de la ciudad. Las normas de Citi Bike establecen que los usuarios deben tener al menos 16 años para alquilar una unidad.

La conductora de la bicicleta cumplía ese requisito; en cambio Serkov de 15 años, no. A pesar de esto, todavía no está claro cuál de las dos había realizado el alquiler ni a nombre de quién figuraba la cuenta.

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Durante la administración municipal anterior, la ciudad había presionado a Lyft —operador de Citi Bike— para implementar un sistema de verificación de edad. La empresa había proyectado utilizar reconocimiento facial para cumplir con ese requisito.

Pera esta primavera, según publicó el Daily News, la administración del alcalde Zohran Mamdani solicitó a Lyft que suspendiera el programa, alegando que la tecnología de reconocimiento facial podría comprometer la seguridad digital de los menores.

“La seguridad de los jóvenes neoyorquinos debe ser la prioridad, sin importar cómo se desplacen por la ciudad”, sostuvo Sam Raskin, vocero del alcalde, en un comunicado difundido el sábado. El funcionario indicó que la administración permanece abierta a explorar mecanismos alternativos de verificación que protejan tanto la seguridad física como digital de los usuarios.

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El accidente reavivó el debate sobre la verificación de edad en Citi Bike, ya que la víctima tenía 15 años y el servicio exige al menos 16 (NYC DOT)

La calle 14 no tiene carril exclusivo y el conductor no las habría visto

La intersección donde ocurrió el accidente presenta condiciones de tránsito particulares: la calle 14 Este no cuenta con una ciclovía designada y combina un corredor de transporte público con tráfico vehicular limitado por el que los ciclistas deben circular.

Testigos consultados por ABC 7 señalaron que desde la cabina de un camión alto resulta prácticamente imposible advertir a un ciclista ubicado a la derecha del vehículo.

Esa percepción cobra relevancia en el marco de un paquete de políticas que el alcalde Mamdani presentó esta semana con más de 100 objetivos orientados a eliminar las muertes y lesiones graves en el tránsito durante la próxima década.

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Entre las medidas previstas figuran alertas sonoras en camiones y sistemas de frenado de emergencia mejorados para miles de vehículos municipales. A fines de este mes, el Concejo Municipal tiene programada una audiencia integral para analizar proyectos de ley sobre el uso de bicicletas y scooters eléctricos, así como la regulación de vehículos ilegales.

Las cámaras municipales del cruce podrían determinar quién tenía la preferencia de paso en el siniestro de Manhattan (ABC 7)

La comunidad realizó una vigilia y recaudó USD 20.000 para la familia de Serkov

El sábado sábado 19 de septiembre, flores y velas comenzaron a cubrir la esquina de la calle 14 y la Primera Avenida. Por la tarde se realizó una vigilia multitudinaria en el lugar del siniestro. Chris Janssen, organizadora del acto, relató que estaba cenando con los padres de Serkov cuando recibieron la noticia.

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“Éramos todos, jugando y cenando juntos, todos estaban ahí menos Daria, y después llegó el llamado. Fue surrealista”, aseguró Janssen al CBS News. Sus allegados la describieron como “una chica muy vivaz, muy determinada y muy hermosa”. Los organizadores de la vigilia informaron haber recaudado USD 20.000 para la familia de la víctima.

Por su parte, Badger Infrastructure Solutions emitió un comunicado en el que expresó su devastación ante la pérdida e indicó que coopera plenamente con la investigación del NYPD. La investigación sigue abierta y no se han formulado cargos.