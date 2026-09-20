Estados Unidos

Dos navegantes fueron rescatados de la rama de un árbol después de que su embarcación volcara en un río de Florida

Las autoridades del condado de Hillsborough los ubicaron desde el aire a unos 900 metros del punto de lanzamiento, en una zona conocida por la presencia de caimanes y serpientes acuáticas

Vista aérea de dos personas sentadas sobre un tronco caído en un río de aguas oscuras mientras una de ellas saluda hacia arriba
Dos navegantes quedaron atrapados en una rama sobre el río Hillsborough, en el condado de Hillsborough, Florida, después de que su embarcación volcara (ABC 7)
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Dos navegantes quedaron atrapados sobre la rama de un árbol en el río Hillsborough, en el condado de Hillsborough, Florida, luego de que su embarcación volcara y se alejara a la deriva. Las imágenes del episodio fueron captadas por los oficiales del lugar y difundidas por medios locales como ABC 7.

Los hombres fueron rescatados aproximadamente 900 metros (3.000 pies) aguas abajo del punto de lanzamiento del parque Morris Bridge, donde personal de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough (HCSO) los ubicó desde el aire.

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El incidente comenzó en horas de la tarde del martes 15 de septiembre, cuando la HCSO recibió un llamado de asistencia. Sin embargo, el incidente no se reportó públicamente hasta días después.

Las circunstancias exactas del vuelco no fueron determinadas. Hasta el momento, las autoridades no revelaron la causa, ni las condiciones del río o del tiempo durante el accidente. Lo que se sabe es que, al volcar la embarcación, ambos hombres lograron aferrarse a una rama extendida sobre el agua antes de que la corriente llevara la nave río abajo.

Vista aérea de vegetación densa junto a un tramo de río donde personas permanecen sobre las ramas de un árbol
El rescate en el río Hillsborough comenzó tras un llamado de asistencia recibido por la HCSO durante la tarde del martes 15 de septiembre (ABC 7)

Los rescatistas localizaron a los hombres por seguimiento aéreo

Un bote de rescate llegó hasta la rama donde los dos boaters aguardaban. Imágenes de cámara corporal difundidas por la HCSO mostraron a los socorristas maniobrar su embarcación junto al árbol para que los dos afectados pudieran descender y abordar.

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El operativo fue coordinado entre oficiales del sheriff y un efectivo de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC). Se confirmó que los dos hombres salieron ilesos.

Las grabaciones aéreas y de cámara corporal registraron el momento del rescate y fueron distribuidas por la HCSO a través de sus redes sociales. “Afortunadamente, ninguno resultó herido”, publicó el organismo en su cuenta de Facebook.

Personas desde una lancha ayudan a un individuo subido al tronco de un árbol caído sobre un río rodeado de vegetación
El operativo fue coordinado entre la HCSO y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, y los dos hombres salieron ilesos (ABC 7)

Morris Bridge Park: un hábitat de caimanes, serpientes acuáticas y otras especies

El sector donde ocurrió el incidente forma parte del corredor natural del río Hillsborough, una zona que el propio parque describe en su sitio web como hogar de caimanes, tortugas, serpientes acuáticas, ranas, peces, halcones y aves zancudas.

Actividades como la observación de la fauna y la pesca son actividades muy populares en esta zona. Además, el extenso sendero Wilderness Trail permite que ciclistas todoterreno accedan a los senderos de los parques de conservación de Flatwoods y Trout Creek.

A pesar de los riesgos, las autoridades no informaron que los navegantes hayan tenido encuentros con animales durante el tiempo que permanecieron sobre la rama.

La HCSO no divulgó las identidades de los afectados ni cuánto tiempo estuvieron esperando en el árbol antes de ser rescatados. Tampoco se precisó el tipo de embarcación involucrada ni si llevaban chalecos salvavidas en el momento del vuelco.

Vista aérea de una pequeña lancha junto a la vegetación de un río, donde varias personas se encuentran sobre la rama de un árbol
El sector del parque Morris Bridge integra el corredor natural del río Hillsborough, un hábitat de caimanes, serpientes acuáticas, tortugas y aves zancudas (ABC 7)

La nave continuó desplazándose corriente abajo tras el accidente y no fue localizada al cierre de las operaciones. La embarcación volcada no fue encontrada, según confirmó la HCSO.

Por otra parte, el incidente fue gestionado como un rescate acuático de rutina y no derivó en ningún procedimiento de orden penal.

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