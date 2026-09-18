Sin acuerdo entre Estados Unidos y China, el Consejo de Seguridad vota la designación del próximo secretario General de la ONU

Donald Trump y Xi Jinping durante su último encuentro en Beijing, (China)

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(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump y Xi Jinping lideran agendas geopolíticas antagónicas, en un escenario internacional atravesado por la guerra comercial, el conflicto en Medio Oriente, la influencia de la inteligencia artificial y la disputa interminable entre Ucrania y Rusia.

En este contexto, el Consejo de Seguridad vota hoy para elegir al secretario General de las Naciones Unidas (ONU). La disputa global que enfrenta a Trump y Xi ya se reflejó en las dos votaciones anteriores, adonde no hubo una mayoría suficiente que permita designar al sucesor de Antonio Guterres.

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Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y tienen derecho a veto. Si uno de ellos ejerce esa facultad exclusiva, el candidato vetado queda afuera de la carrera electoral.

Junto a los cinco miembros permanentes se alinean otros diez no permanentes, que no tienen derecho al veto. Esos diez miembros no permanentes son: Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia, Bahrein, Colombia, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia.

Rafael Grossi es apoyado por Trump, mientras que Xi dejó entrever en la cumbre de los BRICS que avalaría una candidata para suceder a Guterres.

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“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución firmada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).

Carolyn Rodrigues-Birkett, Rafael Grossi y Rebeca Grynspan, los tres candidatos más votados para suceder a Antonio Guterres como secretario General de la ONU

Carolyn Rodrigues-Birkett, Rebeca Grynspan, María Fernanda Espinosa, Ivonne A-Baki y Michelle Bachelet son las cinco candidatas que pujan por llegar a la Secretaría General de la ONU.

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Xi y Vladimir Putin -China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad-, se inclinarían por alguna de ellas acorde al comunicado final que firmaron en la cumbre de los BRICS que organizó India.

Sin embargo, en la Casa Blanca y en la ONU aseguraron a Infobae que Xi y Putin firmaron la declaración de los BRICS para satisfacer los intereses electorales de Lula da Silva, que busca su reelección como presidente de Brasil.

Desde esta perspectiva, China y Rusia jugarán sus cartas en el tablero al margen del genero de los candidatos.

Aunque hay que tener en cuenta que Xi y Putin se sienten cómodos con Grynspan, que es Secretaria General de la UNCTAD, un resorte clave en la ONU.

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“Soy realista optimista”, se definió Grossi en una columna de opinión que publico en The Economist.

Y añadió: “No soy un idealista que cree que la buena voluntad y las declaraciones pueden resolver los desacuerdos entre Estados. Tampoco soy un tecnócrata en busca del organigrama perfecto para devolverle relevancia a la ONU”

El Consejo de Seguridad de la ONU, adonde se hace las tercera votación para designar al futuro secretario General

En las dos primeras votaciones informales del Consejo de Seguridad -Straw Polls, en la jerga diplomática-, Rodrigues-Birkett y Grynspan se intercambiaron el primer lugar.

María Fernanda Espinosa, Ivonne A-Baki y Michelle Bachelet quedaron muy lejos, y por ahora son candidatos testimoniales.

La Casa Blanca apoya la candidatura del argentino Rafael Grossi. Y hasta hace pocos días, se asumía que Grossi podía tener los votos de Francia y Reino Unido.

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Pero Trump exhibió cercanía con la posición de Argentina en las Islas Malvinas, y eso puso en jaque la posición de Londres, que planteaba una presunta abstención para evitar que Grossi quedara afuera de la contienda.

Pero en la actual coyuntura diplomática, el Reino Unido habría revertido su postura ante el temor de que Grossi utilizara a la Secretaría General de la ONU para fortalecer la estrategia multilateral de la Argentina.

Rafael Grossi, candidato a secretario General de la ONU

El próximo 24 de septiembre, Trump recibe a Xi en la Casa Blanca.

Es un cónclave con agenda abierta, aunque la prioridad será Ormuz, las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Irán, la guerra global de tarifas y la influencia de la inteligencia artificial.

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Antes de esa cumbre bilateral será muy difícil que haya consenso entre Estados Unidos y China para nombrar al próximo secretario General de la ONU. Y la administración republicana ya adelantó que no aceptará una prórroga de hecho del mandato de Guterres.

La votación del Consejo de Seguridad está prevista para las 10 AM, hora de New York.