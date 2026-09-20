Estados Unidos

"Te mataré y te meteré en una bolsa para cadáveres": una mujer de Misuri enfrenta cargos federales por amenazar a la familia de Austin Metcalf

Sharifa Nicole Henderson envió tres mensajes intimidatorios en menos de 48 horas y podría recibir hasta 15 años de prisión

Una mujer con cabello largo y camiseta verde hace una seña con los dedos frente a una persiana blanca
La acusada desafió abiertamente a sus víctimas a denunciarla; su caso terminó en manos de la justicia federal (Facebook)
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El asesinato de Austin Metcalf no terminó con su muerte. Desde que Karmelo Anthony fue declarado culpable, en junio de 2026, la familia del adolescente texano recibió más de 100 amenazas. Una de ellas derivó en una acusación federal.

Sharifa Nicole Henderson, de 34 años y residente en Kansas City, Misuri, prometió matar a integrantes de la familia en tres contactos separados realizados en menos de 48 horas. El caso llegó a la justicia federal de Estados Unidos y la expone a hasta 15 años de prisión.

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Un gran jurado del Distrito Este de Texas la procesó el 9 de septiembre de 2026 por tres cargos de comunicaciones amenazantes interestatales. Fue arrestada dos días después en Kansas City.

Montaje fotográfico con un joven sosteniendo trofeos a la izquierda y una foto policial a la derecha
El enfrentamiento entre los dos jóvenes ocurrió en un estadio público, ante decenas de estudiantes y familiares presentes en la competencia (Familia Metcalf/Texas Department of Criminal Justice via AP)

Las amenazas llegaron horas después de la condena de Karmelo Anthony

El juicio contra Karmelo Anthony concluyó el 9 de junio de 2026 con un veredicto de culpabilidad por el asesinato de Metcalf.

Al día siguiente, Henderson ya había enviado el primero de sus mensajes.

A través de Facebook Messenger, le escribió a un integrante de la familia Metcalf que los mataría y los metería en una bolsa para cadáveres. Al final del mensaje, tal como consta en el texto de la acusación formal, añadió: “Esto es una amenaza, llévenme a juicio”.

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Fotografía en blanco y negro desde un ángulo bajo de un hombre sin camiseta que sostiene una pistola
Anthony tenía 17 años al momento del crimen y 19 cuando fue sentenciado, tras más de un año de proceso judicial (Collin County District Attorney's Office)

Ese mismo 10 de junio, Henderson llamó por teléfono al gobierno del Condado de Collin, la fiscalía que procesó a Anthony, y aseguró que “demolería” a la familia Metcalf y “estrangularía” a uno de ellos, de acuerdo con el mismo documento.

El tercer contacto tuvo lugar el 11 de junio, por la misma vía. En ese mensaje, le escribió a otro destinatario: “No te preocupes, te mataré a ti también. Te cazaré para siempre hasta matarte… siempre tendrás que mirar por encima de tu hombro”.

Vista frontal del Tribunal del Condado de Collin, un edificio de piedra clara con columnas y ventanas grandes, y una patrulla de policía aparcada cerca
La fiscalía del Condado de Collin fue uno de los blancos directos de Henderson, quien la llamó por teléfono para proferir amenazas (@WFAA)

Jeff Metcalf reveló que su familia acumula muchas amenazas desde el veredicto

Jeff Metcalf, padre de Austin, declaró a FOX 4 Dallas-Fort Worth que los suyos recibieron más de 100 amenazas desde que se conoció el fallo contra Anthony.

El caso de Henderson es el primero que derivó en una acusación federal.

El asesinato de Austin Metcalf generó una profunda tensión racial en todo el país. Mientras los seguidores de Anthony cuestionaban la composición del jurado —integrado sin presencia de personas afroamericanas— y exigían la absolución, los familiares y simpatizantes de la víctima se congregaron frente al mismo tribunal en busca de un fallo condenatorio.

Hombre de saco gris a cuadros y micrófono de solapa habla en una habitación con marcos de fotos al fondo
El padre de Austin Metcalf se convirtió en vocero de la familia ante los medios y denunció públicamente el clima de intimidación que los rodea (ABC News)

Anthony mató a Metcalf durante una competencia escolar y recibió 35 años de prisión

El crimen ocurrió el 2 de abril de 2025 en el Estadio Kuykendall de Frisco, durante una competencia regional de atletismo de nivel secundario.

Anthony, entonces estudiante de la Escuela Secundaria Centennial y de 17 años en ese momento, se acercó hasta la carpa del equipo de la Escuela Secundaria Memorial, donde estaba Metcalf.

Según la investigación, Metcalf le pidió que se retirara. La fiscalía sostuvo que fue Anthony quien provocó el enfrentamiento que terminó con su muerte, tras recibir una puñalada en el pecho.

Vista aérea de un estadio deportivo con pista de atletismo. Una carpa amarilla y negra con "Warriors" y "POLICE" visible. Dos figuras y una lona azul en el suelo junto a gradas
La sentencia de 35 años convirtió a Anthony en uno de los adolescentes juzgados como adulto con mayor condena en la historia reciente de Texas (KCEN-TV)

Las cámaras de vigilancia captaron a Anthony corriendo del lugar inmediatamente después del ataque.

Cuando los agentes lo aprehendieron, tal como quedó registrado en informes policiales obtenidos por Fox News, les dijo a los agentes: “No soy un presunto culpable, yo lo hice”.

Anthony fue condenado a 35 años de prisión. En agosto de 2026, un juez rechazó su pedido de nuevo juicio, aunque su defensa prepara una nueva apelación.

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