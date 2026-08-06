Una explosión y un incendio en el Bronx dejaron un muerto, 14 heridos y decenas de desplazados

La detonación afectó un bloque de departamentos en Norwood y dejó a varias familias fuera de sus viviendas mientras seguía la pesquisa sobre el origen del desastre (@Skyler Fire)

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Una explosión seguida de un incendio en un edificio residencial del Bronx dejó un muerto y 14 heridos el miércoles 5 de agosto en el barrio de Norwood, en Nueva York, de acuerdo con reportes de New York Daily News, ABC7 New York y otros medios locales.

Entre los lesionados hubo seis bomberos y al menos dos civiles quedaron en estado crítico, mientras las autoridades mantenían abierta la investigación para determinar el origen del estallido y del fuego.

El episodio se produjo cerca de las 12.26 del mediodía en el edificio ubicado en 374 East 209th Street, cerca de Decatur Avenue y Parkside Place, tal y como detalló ABC7 New York.

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El inmueble, de cinco plantas y 27 departamentos, sufrió daños severos tras la explosión, que dio paso a un incendio de cinco alarmas y a un colapso parcial en sectores de la estructura, según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El operativo movilizó a decenas de rescatistas, que trabajaron durante horas entre humo, derrumbes parciales y estructuras inestables para evacuar a los vecinos (@Eyewitness News ABC7NY)

El fuego se expandió por varios pisos y obligó a rescates de urgencia

El jefe de departamento del FDNY, Joe Esposito, aseguró ante la prensa que los equipos llegaron al lugar en unos tres minutos y encontraron un escenario de alto riesgo.

El funcionario explicó, en declaraciones recogidas por New York Daily News, que la explosión expulsó marcos de ventanas hacia la calle y arrancó puertas de sus bisagras dentro del edificio, lo que facilitó la propagación de las llamas por escaleras, pasillos y viviendas linderas.

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Ese cuadro complicó tanto el ataque al fuego como la búsqueda de sobrevivientes. News 12 reportó que el incendio avanzó sobre el segundo y el tercer piso y que parte de la estructura cedió durante el operativo, una situación que obligó a los bomberos a retirarse por momentos antes de volver a ingresar.

El jefe del cuerpo de bomberos de Nueva York describió una escena de alto riesgo tras la explosión, con accesos dañados y fuego extendido en varios niveles del edificio (@Eyewitness News ABC7NY)

Las autoridades también difundieron imágenes de rescates desde escaleras de emergencia, entre ellos el de un niño que quedó atrapado mientras el fuego se extendía por el edificio.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, indicó que varias personas tuvieron que ser evacuadas y confirmó que 14 personas resultaron heridas, entre civiles y personal de emergencia.

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De acuerdo con ABC7 New York, dos civiles sufrieron heridas críticas, mientras otros residentes y bomberos presentaron lesiones de distinta gravedad.

Las estructuras exteriores se volvieron una vía clave para sacar a residentes atrapados en medio del avance del fuego (@Eyewitness News ABC7NY)

La investigación sigue abierta y persisten las dudas sobre una posible fuga de gas

En las primeras horas posteriores al hecho circularon versiones sobre una posible relación con una batería de ion de litio, aunque esa hipótesis perdió fuerza con el correr de la jornada.

New York Daily News afirmó que investigadores del FDNY comenzaron a inclinarse por la posibilidad de una explosión de gas, una línea que también apareció en testimonios de vecinos que aseguraron haber percibido olor antes del estallido.

Uno de esos relatos fue el de Daniel Mercado, de 49 años, quien contó al New York Daily News que había sentido gas antes de la explosión. El vecino relató que revisó su vivienda para intentar detectar una pérdida y que, al poco tiempo, se produjo la detonación.

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La hipótesis de una pérdida en la red de gas ganó peso en las primeras averiguaciones, aunque las pericias seguían abiertas (@Eyewitness News ABC7NY)

Otros residentes repitieron versiones similares en declaraciones a News 12 y a ABC7 New York, donde aseguraron que habían advertido problemas en el edificio desde semanas anteriores.

Aun así, apareció un dato que volvió más compleja la investigación. El FDNY revisó sus registros y no encontró denuncias previas por fuga de gas en ese inmueble durante 2026, según informó ABC7 New York.

Esa diferencia entre los registros oficiales y los testimonios de los vecinos quedó como uno de los puntos a esclarecer en la pesquisa.

Peritos y autoridades debían revisar la zona más dañada del inmueble para ubicar el punto inicial del estallido y establecer qué lo provocó (@Eyewitness News ABC7NY)

La víctima fue hallada en un sector colapsado y hay familias fuera de sus casas

En medio del operativo, los rescatistas encontraron muerto a un hombre de unos 40 años en el tercer piso del edificio, área que había colapsado durante el incendio, según New York Daily News. Hasta el momento, su identidad no fue difundida oficialmente.

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Las coberturas locales también señalaron que una mujer de 48 años, residente del departamento del segundo piso donde habría comenzado el fuego, figuraba entre las personas internadas en estado crítico, de acuerdo con la información citada por ABC7 New York.

Las autoridades no cerraron esa línea y seguían trabajando sobre el punto exacto en que se originó la explosión.

El cuerpo fue encontrado entre los escombros de una parte del edificio que cedió durante el incendio, mientras varios vecinos aguardaban asistencia y una definición sobre su regreso (@Skyler Fire)

La Cruz Roja instaló un centro de asistencia para los afectados y comenzó a registrar a los damnificados pocas horas después del incendio.

Norwood News indicó en una primera actualización que había 19 personas asistidas, mientras otras coberturas hablaron de 18 residentes desplazados en los reportes posteriores.

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Hasta el momento, el edificio sigue bajo evaluación y la seguridad estructural debe ser revisada antes de autorizar un eventual regreso de los vecinos, tal y como indicó ABC7 New York.

La causa exacta de la explosión y del incendio permanece bajo investigación, mientras peritos y autoridades buscaban establecer si existió una pérdida de gas, una falla interna o algún otro factor que explique el desastre.