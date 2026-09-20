Dejó a su esposo enfermo en el inodoro durante 19 horas: una mujer de Virginia Occidental enfrenta cargos por su muerte

Margaret Louise Rog, de 75 años, fue arrestada en Morgantown acusada de abandonar a su esposo incapacitado, cuya muerte se produjo once días después del incidente (West Virginia Department of Corrections)

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La justicia de Virginia Occidental acusa a una mujer de haber abandonado deliberadamente a su esposo enfermo, dependiente de cuidados permanentes, en una situación que las autoridades consideran directamente responsable de su muerte.

El caso, que involucra a una pareja de ancianos de Morgantown, derivó en cargos formales por abuso y negligencia de un adulto incapacitado.

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La Oficina del Alguacil del Condado de Monongalia abrió la investigación el 21 de agosto, luego de que el Ruby Memorial Hospital alertara sobre un posible caso de abuso o negligencia (Monongalia County Sheriff’s Office)

Rog dejó a su marido sin comida, agua ni medicación durante toda la noche

Margaret Rog, de 75 años, fue detenida el martes por la Oficina del Alguacil del Condado de Monongalia.

Según los documentos judiciales, la tarde del 20 de agosto su esposo de 76 años —diagnosticado con demencia, alzhéimer y ceguera, y clasificado legalmente como adulto incapacitado— fue al baño alrededor de las 3 p.m. y no pudo levantarse. Rog tampoco pudo incorporarlo y, en lugar de llamar a emergencias o a un familiar, lo dejó allí.

No recibió alimentos, agua ni sus medicamentos recetados en ningún momento de esas horas. Rog fue a dormir esa noche mientras su marido permanecía solo en el baño.

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El hombre permaneció solo en el baño desde las 3 p.m. del 20 de agosto hasta las 10 a.m. del día siguiente, cuando una terapeuta llegó al domicilio para una visita programada (Monongalia County Sheriff’s Office)

Sepsis, embolia pulmonar e insuficiencia cardíaca: los diagnósticos al llegar al hospital

No fue hasta las 10 a.m. del día siguiente cuando una terapeuta del habla que llegó al domicilio para una visita programada encontró al hombre inconsciente y en estado crítico, según describen los registros judiciales. La profesional llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Trasladado al Ruby Memorial Hospital en Morgantown, el paciente fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, embolia pulmonar, hipernatremia, sepsis y rabdomiólisis.

Los médicos también observaron heridas en la zona glútea, dificultad respiratoria y alteración del estado mental. Falleció el 31 de agosto.

Al llegar al hospital, el hombre fue diagnosticado con sepsis, embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca y respiratoria, entre otras complicaciones graves (OMEGA Medical Imaging)

Las propias declaraciones de Rog la incriminaron ante investigadores y familiares

Según la Oficina del Alguacil del Condado de Monongalia, las lesiones y el deterioro sufridos durante ese período fueron determinados como factores contribuyentes significativos en la muerte del hombre.

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La investigación fue abierta el 21 de agosto, luego de que los servicios de protección de adultos y las autoridades tomaron conocimiento del caso en el hospital.

Durante la investigación, Rog habría hecho varias declaraciones a los agentes, a los servicios de protección y a familiares que los investigadores calificaron como autoincriminatorias, y que indicaron que era consciente de que su esposo necesitaba asistencia y tomó la decisión deliberada de no brindarla, según consta en la denuncia criminal presentada ante el tribunal de magistrado local.

Rog se presentó ante el tribunal de magistrado del Condado de Monongalia, donde se declaró no culpable y quedó en libertad tras pagar una fianza (Google Maps)

La ley de Virginia Occidental prevé hasta 15 años de prisión si la negligencia causa la muerte

Rog se presentó ante la justicia el martes, se declaró no culpable y quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 75.000.

El cargo que enfrenta está tipificado en el artículo §61-2-29a del Código de Virginia Occidental, que establece que quien descuide a un adulto incapacitado y provoque su muerte puede ser condenado a entre 5 y 15 años de prisión, además de una multa de hasta USD 5.000. La fiscalía aún no indicó si buscará elevar los cargos en función de ese agravante.

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Si los cargos se agravan a negligencia grave con resultado de muerte, la pena máxima asciende a 25 años bajo la misma normativa estatal (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El caso pone en primer plano un problema de alcance nacional. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 1 de cada 10 adultos mayores que vive en su hogar sufre alguna forma de abuso, negligencia o explotación cada año.

Por su parte, la Administración para la Vida Comunitaria (ACL) informó que, solo en el año fiscal 2023, los servicios de protección de adultos de todo el país recibieron más de 1,5 millones de denuncias de maltrato, de las cuales casi 876.000 derivaron en una investigación formal.