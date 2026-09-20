Encontraron los restos de la última víctima desaparecida del huracán Helene en Tennessee, dos años después

Las comunidades de montaña en la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee fueron las más devastadas: ríos que crecieron décadas de registros en horas (REUTERS/Eduardo Munoz/File photo)

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El huracán Helene mató a más de 250 personas en septiembre de 2024 y dejó comunidades enteras destruidas desde Florida hasta las Carolinas.

Dos años después, las autoridades del condado de Washington, en Tennessee, lograron cerrar el último caso abierto: el de Nancy Tucker, de 76 años, cuya desaparición había resistido búsquedas, trabas burocráticas y toneladas de escombros, informó ABC News.

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Tucker y su esposo, Jimmy Tucker, perdieron su vivienda el 27 de septiembre de 2024 cuando el río Nolichucky desbordó y arrasó con su hogar en una zona rural del condado.

El cuerpo de Jimmy fue recuperado pocos días después de la tormenta. Nancy se convirtió en la única víctima sin recuperar en el estado, y así permaneció hasta el sábado pasado.

Tenía 76 años y vivía con su esposo e hijo en una zona rural del noreste de Tennessee cuando el Nolichucky desbordó (@WJHL)

La búsqueda duró dos años por trabas federales sobre tierra protegida

Los equipos de rescate lograron acotar la zona de búsqueda hasta un sector de ese bosque conocido como Jackson Island, pero enfrentaron obstáculos físicos y burocráticos que paralizaron las operaciones durante meses. Las pilas de escombros alcanzaban hasta 12 metros de altura y contenían vehículos, árboles, rocas y grandes tanques de gas.

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La zona, además, era territorio federal con posibles sitios de enterramiento de pueblos originarios. Esa condición impedía el ingreso de maquinaria pesada sin autorización del gobierno nacional. La orden para remover los escombros —y el contrato correspondiente— recién llegó en el verano de 2025.

Durante ese período de espera, los equipos de búsqueda recorrieron más de 644 kilómetros a pie por el área, afirmó James Matthews, de la Agencia de Manejo de Emergencias local. Sin ese equipamiento, era imposible avanzar sobre los montículos de desechos.

Matthews estuvo presente el domingo cuando los equipos retiraban los restos. Dijo que todos en la escena lloraron y rezaron (@Local 3 News)

Los restos aparecieron cuatro días después de que comenzara la remoción

El pasado sábado, los equipos hallaron los restos de Tucker. La confirmación oficial llegó el lunes, tras el análisis de la médica forense.

Matthews fue uno de los presentes en el lugar el domingo, cuando el proceso de extracción todavía continuaba. “El momento en que encontramos una indicación clara de que era la señora Tucker, todos en la escena nos detuvimos. Lloramos. Todos lloramos. Y rezamos”, declaró ante ABC News.

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“El sábado recibí el llamado que esperaba desde hacía dos años, apenas cuatro días después de que comenzara la operación”, añadió.

La maquinaria pesada que las autoridades necesitaban llevaba meses esperando autorización federal. Cuando llegó, el caso se resolvió en días (REUTERS/Jonathan Drake/File photo)

El huracán Helene causó casi USD 80.000 millones en daños y rompió registros de inundación de más de un siglo

Las zonas más afectadas fueron las comunidades de montaña en la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee, donde lluvias de hasta 76 centímetros convirtieron ríos y arroyos en torrentes que arrasaron viviendas, vehículos y puentes, y superaron marcas históricas que databan de hacía más de 100 años.

En Carolina del Norte, los restos de Alena Ayers, otra víctima del huracán, nunca fueron encontrados.

Su caso motivó al Congreso estadual a sancionar, en 2025, la denominada Ley Alena, que facilita la declaración de muerte de personas desaparecidas durante desastres naturales.

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Su desaparición durante el huracán Helene motivó al Congreso de Carolina del Norte a cambiar la ley para facilitar la declaración de muerte en desastres naturales (Facebook)

Los Tucker se habían conocido en el Ejército y llevaban 44 años casados

Según el obituario de Jimmy Tucker publicado en 2024, él y Nancy se conocieron mientras ambos prestaban servicio en el Ejército de Estados Unidos.

Estaban casados desde hacía 44 años al momento de su muerte. Su hijo también residía en la vivienda, pero se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó la inundación.

Un obituario de 2024 recordó su historia: dos veteranos del Ejército que construyeron juntos más de cuatro décadas de vida (@WJHL)

La portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Washington, Susan Saylor, subrayó que el sheriff Keith Sexton había prometido públicamente recuperar a cada desaparecido.

“¿Por qué no harías todo lo posible para devolverle algo a una familia que ya había perdido a un padre?”, preguntó Saylor a ABC News. “Nunca hubo una pregunta sobre si parar o no”, completó.

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