Dos tormentas activas este domingo: Fay se pierde en el Atlántico y Odalys apunta a convertirse en huracán

Dos sistemas tropicales activos este domingo en cuencas distintas, con destinos opuestos: uno se extingue, el otro crece (CIRA/NOAA)

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La temporada atlántica de huracanes de 2026 lleva meses sin producir un solo huracán, tal y como informó AP.

En ese contexto, el norte del océano Atlántico registró este domingo la formación de la tormenta tropical Fay, el sexto sistema con nombre del año, que avanza con **vientos máximos sostenidos de 75 km/**h (45 mph) sobre aguas abiertas sin apuntar a ninguna costa.

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El Centro Nacional de Huracanes (NHC) precisó que Fay se ubica a unos 730 kilómetros (450 millas) al suroeste del archipiélago de las Azores. El organismo no emitió ninguna alerta ni aviso costero vinculado al sistema.

El organismo con sede en Miami es el encargado de emitir los avisos oficiales sobre ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico oriental (REUTERS/Marco Bello)

Fay podría ganar fuerza antes de debilitarse el martes

El organismo advirtió que las condiciones actuales favorecen un fortalecimiento gradual en las próximas 12 a 24 horas. La combinación de aire relativamente húmedo y la convergencia entre masas de agua más cálidas y más frías crea un entorno propicio para que el sistema gane intensidad de forma breve.

Sin embargo, ese escenario tiene fecha de vencimiento. Un aumento en los vientos en altura —que soplan en distintas direcciones y velocidades según la altitud— y la entrada de aire seco detendrán ese proceso, tal y como precisó el centro meteorológico.

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Lo más probable, de acuerdo con las proyecciones del NHC, es que Fay se degrade a baja remanente el martes y se disipe por completo hacia el final de la semana.

La combinación de aire húmedo y aguas cálidas le dará a Fay una ventana de intensificación breve antes de que la cizalladura corte su desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema avanza hacia el nor-noreste y girará al suroeste el lunes

A las 9:00 GMT del domingo, el centro de la tormenta se encontraba en la latitud 33,7 Norte y la longitud 33,1 Oeste. Su desplazamiento es lento: avanza hacia el nor-noreste a apenas 7 km/h (5 mph).

El NHC aseguró que esa trayectoria se mantendrá por aproximadamente un día más. El lunes se espera un giro hacia el suroeste, un movimiento que alejaría al sistema de las Azores y lo mantendría sobre el Atlántico abierto.

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La presión mínima central registrada es de 1.004 milibares (29,65 pulgadas de mercurio), y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 75 kilómetros (45 millas) desde el centro del sistema.

La trayectoria curva de Fay la mantendrá alejada de cualquier masa continental durante toda su vida útil (REUTERS/Marco Bello//File Photo)

Las Azores, el territorio más cercano, no está en riesgo

Las Azores son una región autónoma de Portugal compuesta por nueve islas volcánicas, ubicada a unos 1.400 kilómetros (870 millas) al oeste de la costa continental portuguesa.

A pesar de ser la masa de tierra más próxima a Fay, el NHC no emitió ningún aviso costero vinculado al sistema.

El archipiélago tiene antecedentes de ciclones tropicales. A lo largo de su historia, al menos 14 sistemas tropicales o subtropicales impactaron la región, tal y como constan en los registros históricos del NHC, aunque la mayoría llegó ya debilitada o en proceso de disipación.

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Fay no seguirá ese camino: los modelos proyectan que permanecerá alejada del archipiélago.

El archipiélago portugués, con menos de 250.000 habitantes repartidos en nueve islas volcánicas, ya fue tocado por ciclones en el pasado, pero Fay no seguirá ese camino (REUTERS/Pedro Nunes)

En el Pacífico, Odalys apunta a convertirse en huracán este lunes

Mientras Fay avanza sin rumbo sobre el Atlántico, el Pacífico oriental alberga un sistema de mayor preocupación.

La tormenta tropical Odalys se formó también este domingo y se ubica a unos 2.005 kilómetros (1.245 millas) al suroeste de la punta sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), de acuerdo con AP.

El NHC proyecta un fortalecimiento gradual en las próximas 48 horas. El organismo afirmó que Odalys tiene previsto alcanzar categoría de huracán este lunes, con vientos que podrían superar los 120 km/h (75 mph) para el martes.

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Al igual que Fay, no hay alertas costeras activas vinculadas al sistema.

Mientras Fay pierde fuerza en el Atlántico, Odalys gana tracción a más de 2.000 kilómetros de las costas mexicanas (NHC)

Una temporada que ya rompió récords por su quietud

Tal y como informó AP con base en datos del NHC, el 11 de septiembre de 2026 se superó el récord de la era satelital por la fecha más tardía en que una temporada atlántica llegó a su primer huracán, un hito que anteriormente se compartía con los años 2002 y 2013.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) actualizó su pronóstico estacional el mes pasado y estima que se formarán entre siete y 13 tormentas con nombre durante todo el año.

De ese total, entre dos y seis podrían alcanzar categoría de huracán. La NOAA también advirtió que este año podría no registrarse ningún huracán mayor —de categoría 3 o superior— o, en el mejor de los casos, no más de dos.

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En un año promedio, la cuenca atlántica produce 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres de categoría mayor.

La agencia federal que supervisa océanos y atmósfera anticipó a comienzos de temporada que 2026 sería un año por debajo del promedio histórico (REUTERS/Marco Bello)

La baja actividad se atribuye a un potente fenómeno de El Niño en el Pacífico, que genera condiciones desfavorables para el desarrollo de ciclones en el Atlántico, de acuerdo con los pronósticos estacionales de la NOAA.

La agencia de noticias AP informó que Fay “deambulará por el océano abierto” sin afectar ninguna costa, con el próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes previsto para las 15:00 GMT del domingo.