El Aeropuerto Internacional Gary de Chicago inicia la construcción de una nueva torre de control de tráfico aéreo

El Aeropuerto Internacional Gary Chicago inició la construcción de una nueva torre de control de tráfico aéreo (Captura de video)

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El Aeropuerto Internacional Gary Chicago comenzó la construcción de una nueva torre de control de tráfico aéreo, una obra financiada con más de 20 millones de dólares en subvenciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés). Autoridades de la ciudad de Gary participaron el viernes en el acto de colocación de la primera piedra, informó CBS Chicago.

El proyecto prevé reemplazar la infraestructura actual con una torre que tendrá el doble de altura. La administración del aeropuerto sostuvo que la nueva instalación busca adecuar sus operaciones a las exigencias tecnológicas y operativas de la aviación contemporánea.

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La información fue difundida por CBS Chicago, que señaló que la terminal se encuentra en el noroeste del estado de Indiana, cerca del área metropolitana de Chicago. El medio no precisó una fecha estimada para la conclusión de las obras ni el presupuesto total del proyecto más allá de los fondos federales recibidos.

La torre duplicará la altura de la estructura actual

La nueva torre de control duplicará la altura de la estructura actual en el aeropuerto de Gary (Captura de video)

La nueva torre de control aéreo estará diseñada para ofrecer una visión más amplia del campo de aviación a los controladores, de acuerdo con los detalles proporcionados durante el inicio de la obra. Ese cambio apunta a mejorar la supervisión de las operaciones de las aeronaves dentro del aeropuerto.

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El director ejecutivo del Aeropuerto Internacional Gary Chicago, Dan Vicari, explicó que la torre existente ha cumplido esa función durante más de cinco décadas. “Durante más de 50 años, ha respaldado el movimiento seguro de aeronaves y ha ayudado a guiar el crecimiento y la evolución de nuestro aeropuerto”, afirmó el funcionario, en declaraciones recogidas por CBS Chicago.

Vicari aseguró que la renovación responde a los cambios de la actividad aérea y a la necesidad de actualizar la infraestructura. “La aviación continúa evolucionando y nuestra infraestructura debe evolucionar con ella”, agregó el director ejecutivo, según el reporte televisivo.

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La torre actual será sustituida por una estructura de mayor tamaño, aunque la cobertura no detalló la altura exacta de ninguna de las dos construcciones. Tampoco se informaron cambios en las operaciones regulares del aeropuerto durante la ejecución de los trabajos.

La FAA aportó más de 20 millones de dólares al proyecto

La FAA financia el proyecto del Aeropuerto Internacional Gary Chicago con más de 20 millones de dólares en subvenciones (FAA)

El financiamiento anunciado supera los 20 millones de dólares y proviene de subvenciones concedidas por la Administración Federal de Aviación. Vicari confirmó la procedencia de los recursos durante el acto celebrado en Gary, tal como informó el medio local.

La FAA es la entidad federal responsable de regular diversos aspectos de la aviación civil en Estados Unidos y de administrar el sistema nacional de espacio aéreo. En este caso, los fondos estarán destinados a la construcción de la nueva instalación de control en el aeropuerto de Gary.

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Las autoridades no detallaron en la información difundida cómo se distribuirá ese financiamiento entre la estructura, los sistemas tecnológicos y otros componentes del proyecto. El reporte tampoco indicó si habrá aportes adicionales del municipio, del aeropuerto o de otras instituciones.

La participación de fondos federales coloca a la modernización de la infraestructura aeroportuaria en el centro del anuncio realizado por los dirigentes de Gary. Las declaraciones atribuidas a Vicari vincularon la inversión con las condiciones necesarias para seguir operando en un entorno aeronáutico que incorpora nuevos sistemas y procedimientos.

La instalación incluirá comunicaciones y tecnología actualizadas

Además de la mayor altura, la futura torre contará con sistemas de comunicación modernos y tecnología actualizada, según la información divulgada por CBS Chicago. Esos elementos forman parte de los cambios previstos para el trabajo de los controladores de tráfico aéreo.

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La administración aeroportuaria indicó que la mejor visibilidad del campo de aviación será una de las principales funciones de la nueva construcción. El proyecto busca proporcionar a los controladores una perspectiva superior de las áreas donde se desplazan las aeronaves en tierra y de los sectores que integran la operación del aeropuerto.

La información disponible no especificó qué equipos de comunicación serán incorporados ni cuándo comenzará el montaje de los sistemas tecnológicos. Por el momento, el anuncio oficial se concentró en el comienzo de la obra y en el respaldo financiero obtenido para hacerla posible.

Con el inicio de la construcción, Gary avanza en la sustitución de una torre que, según Vicari, acompañó al aeropuerto por más de medio siglo. Los próximos hitos públicos del proyecto dependerán del calendario de obras y de los detalles que difundan las autoridades aeroportuarias y federales.

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