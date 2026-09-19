Estados Unidos

Comienza en varios estados el voto por correo para las legislativas de noviembre

El tribunal rechazó el pedido de Donald Trump para endurecer las condiciones postales mientras varios estados ya habilitaron mecanismos anticipados de participación electoral

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó restringir el voto por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó restringir el voto por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
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La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó restringir el voto por correo a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, una decisión que permite a los estados conservar sus procedimientos vigentes para la distribución y recepción de boletas postales.

El fallo supone un revés para la administración del presidente Donald Trump, que había solicitado que el Servicio Postal de Estados Unidos aplicara nuevas condiciones para el envío de las papeletas. La decisión judicial llega cuando la votación anticipada ya comenzó en algunos territorios y otros preparan el despacho de millones de boletas para los próximos días.

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La medida mantiene sin cambios las reglas estatales durante el actual proceso electoral. La organización de las elecciones corresponde a cada estado, por lo que los requisitos, las fechas límite y los mecanismos para emitir un sufragio por correo pueden variar de una jurisdicción a otra.

El Supremo mantiene suspendidas las restricciones impulsadas por Trump

El máximo tribunal dejó vigente la orden judicial de Boston que bloqueó los nuevos requisitos para las boletas enviadas por correo (REUTERS/Jonathan Drake/File Photo)
El máximo tribunal dejó vigente la orden judicial de Boston que bloqueó los nuevos requisitos para las boletas enviadas por correo (REUTERS/Jonathan Drake/File Photo)

El máximo tribunal dejó vigente una orden judicial emitida previamente por una corte federal de Boston, que bloqueó el plan de la administración para imponer nuevos requisitos al uso de las boletas enviadas por correo.

En una resolución breve, la mayoría de los jueces sostuvo que el Gobierno federal probablemente no logrará imponerse en el fondo de la disputa y que los criterios para otorgar una medida de emergencia no justificaban suspender el bloqueo judicial.

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La propuesta objetada buscaba que los estados entregaran listados de electores y direcciones, además de exigir determinados códigos de barras en los sobres. Una jueza federal concluyó que el Servicio Postal de Estados Unidos no tenía facultades para fijar reglas que condicionaran el acceso a este mecanismo de votación.

La cadena pública NPR informó que la decisión preserva el funcionamiento habitual de las oficinas electorales, que podrán enviar boletas bajo los procedimientos aplicados en años anteriores. El litigio, sin embargo, podría continuar después de los comicios para determinar el alcance de las competencias postales en futuros procesos federales.

La votación anticipada ya está en marcha en algunos estados

El voto por correo y la votación anticipada comenzaron en varios estados, entre ellos Carolina del Norte, Alabama y Wisconsin, mientras otras jurisdicciones iniciarán sus plazos en las próximas semanas. Las autoridades locales recomiendan a los ciudadanos comprobar con antelación las condiciones aplicables en su condado o estado.

Ocho estados —California, Colorado, Hawái, Nevada, Oregón, Utah, Vermont y Washington—, junto con el Distrito de Columbia, permiten que las elecciones se desarrollen íntegramente por correo. En esos territorios, la resolución de la Corte Suprema evitó cambios operativos cuando ya se acercan las fechas para remitir las papeletas a los votantes.

El sistema también resulta relevante para ciudadanos que viven fuera del país, integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados en el exterior, personas con discapacidad y electores que no pueden acudir presencialmente a las urnas. Todos los estados deben enviar las boletas a los militares y ciudadanos habilitados en el extranjero dentro de los plazos previstos por la legislación electoral federal.

Samantha Tarazi, directora ejecutiva de la organización Voting Rights Lab, aseguró a The Guardian que el dictamen representa “un gran alivio” para las autoridades electorales y para los votantes que dependen del correo para ejercer su derecho al sufragio.

Trump cuestionó el fallo y volvió a criticar las boletas postales

Trump cuestionó el fallo y volvió a criticar el voto postal en medio de la disputa por las boletas postales
Trump cuestionó el fallo y volvió a criticar el voto postal en medio de la disputa por las boletas postales

Trump calificó la decisión como una derrota para el país y sostuvo que la continuidad del voto postal puede facilitar irregularidades. El presidente ha cuestionado este método en reiteradas ocasiones, aunque los tribunales no aceptaron en este caso que su administración modificara las reglas poco antes de la elección.

La resolución no modifica las normas que cada estado aplica para verificar la identidad de los votantes, validar firmas, establecer fechas de recepción ni procesar las papeletas. Tampoco elimina los requisitos particulares para solicitar una boleta postal donde ese trámite es obligatorio.

Las elecciones legislativas renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado. El resultado definirá el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato presidencial y tendrá efectos sobre la agenda legislativa, las confirmaciones de cargos y el presupuesto federal.

La Corte Suprema dejó en suspenso las restricciones promovidas por la Casa Blanca mientras avanza el proceso judicial, por lo que los estados mantendrán sus mecanismos actuales para la elección del 3 de noviembre.

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