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El régimen de Irán dijo que trasladó a los mediadores sus condiciones para reanudar las negociaciones con EEUU

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, aseguró que Teherán espera una respuesta de Donald Trump y advirtió sobre represalias ante nuevos ataques

Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)
Varias personas caminan junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)
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El régimen de Irán aseguró este sábado que trasladó a los mediadores de Qatar y Pakistán sus condiciones para reabrir un canal diplomático con Estados Unidos y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente, según afirmó Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Entre las exigencias planteadas por Teherán, figuran el cese de las hostilidades en todos los frentes, el desbloqueo de activos iraníes y el levantamiento del bloqueo naval, dijo Rezaei en diálogo con Al Jazeera.

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El funcionario iraní señaló que los contactos con los mediadores continúan y que Irán aguarda una definición del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las condiciones transmitidas. El dirigente sostuvo que a Washington le conviene aceptar la propuesta iraní para salir del conflicto.

También advirtió que las amenazas de Trump no modificarán la postura de su país y aseguró que Irán está preparado para una guerra decisiva si no prospera una salida negociada.

Una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán. 30 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto a un sistema de misiles iraní en la plaza Azadi de Teherán, Irán. 30 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

En la entrevista difundida por Al Jazeera, Rezaei afirmó que la retirada estadounidense del Memorando de entendimiento llevó a las autoridades iraníes a revisar su estrategia frente a Washington. Según dijo, los cálculos de la Casa Blanca sobre la capacidad de respuesta iraní son erróneos.

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Además, atribuyó el inicio de la guerra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sin aportar pruebas en sus declaraciones. La acusación se suma al intercambio de reproches entre los actores involucrados en el conflicto.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní sostuvo que su país conoce las vulnerabilidades de las fuerzas armadas de Estados Unidos y que está más preparado para responder a ataques aéreos. También afirmó que Irán probó recientemente un misil antibuque cerca de un portaaviones estadounidense.

Rezaei indicó que, si su país es atacado, responderá con mayor intensidad contra bases de Estados Unidos y contra sus intereses en Medio Oriente. Por ahora, las consultas con Qatar y Pakistán continúan, mientras Teherán espera la reacción de la administración Trump a sus condiciones.

Fachada de un edificio de vidrio con el letrero Bank Mellat y personas caminando por la acera en frente
El Banco Mellat

En medio de la presión financiera de EEUU a Teherán, Turquía revocó la licencia del banco iraní Mellat

En otro orden, Turquía revocó la licencia del Banco Mellat de Irán, una entidad financiera semiprivada sujeta a sanciones occidentales desde hace años, según informó el boletín oficial este sábado.

La decisión se anunció unas dos semanas después de que Washington impusiera sanciones a un banco turco por sus presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, aunque no quedó claro de inmediato si ambos asuntos están relacionados.

La medida responde a una resolución del regulador bancario turco sobre el banco con sede en Teherán, que brinda apoyo financiero al régimen iraní y está sujeto a sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, según OpenSanctions, una base de datos de código abierto sobre entidades sancionadas. El régimen iraní es, además, el mayor accionista de la entidad.

Al revocar la licencia del Banco Mellat, el regulador turco citó el artículo 71b de la ley bancaria, que establece que “la continuidad operativa de la entidad representa una amenaza para los derechos de los depositantes y titulares de fondos de participación, y para la seguridad y estabilidad del sistema financiero”.

El Banco Mellat lleva años sujeto a sanciones occidentales por las acusaciones de que Teherán desarrollaba un arma atómica bajo la cobertura de un programa nuclear civil. Esas sanciones fueron levantadas como parte del histórico acuerdo de 2015 entre Irán y las potencias mundiales para limitar sus ambiciones nucleares. Sin embargo, Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto en mayo de 2018 y reimplantó duras sanciones económicas contra Irán. En 2019, el banco fue golpeado nuevamente por sanciones estadounidenses y del Golfo, tras ser identificado como una de las 25 entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

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