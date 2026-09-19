Elon Musk se mantiene como el estadounidense más rico pese a la caída de sus acciones

SpaceX se convirtió en el principal sostén de la fortuna de Elon Musk y lo consolidó como la persona más rica de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El empresario Elon Musk se consolidó como la persona más acaudalada de Estados Unidos con un patrimonio estimado en 908.000 millones de dólares. Sin embargo, la estructura interna de su capital sufrió una transformación radical: el verdadero sostén de su imperio económico ya no es el fabricante de autos eléctricos Tesla, sino la empresa aeroespacial SpaceX, cuya valoración de mercado se aproximó a los 2 billones de dólares tras su salida a bolsa.

En el informe anual Forbes 400 elaborado por el periodista Matt Durot para la revista Forbes, se destaca que el magnate duplicó su riqueza en solo 12 meses, registrando una ganancia anual sin precedentes de 480.000 millones de dólares.

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El patrimonio de Elon Musk llegó a 908.000 millones de dólares tras una ganancia anual de 480.000 millones, según Forbes (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

El debut bursátil de la firma de cohetes en el índice Nasdaq llevó de forma efímera la fortuna del empresario por encima del billón de dólares, alcanzando un pico histórico de 1,3 billones antes de sufrir un reajuste en la cotización de sus acciones. Pese a esa fluctuación del mercado, la compañía de transporte espacial se mantiene como el activo más valioso de su cartera.

El empresario conserva una participación del 38% en la firma aeroespacial mediante acciones directas y opciones sobre títulos, un volumen financiero suficiente para mantener una ventaja abrumadora sobre cualquier otro competidor de la industria tecnológica.

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La salida a bolsa de SpaceX en junio llevó por un breve período la fortuna de Musk por encima del billón de dólares (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La ganancia de 480.000 millones de dólares en doce meses superó ampliamente su propio récord anterior: en la edición de 2025, la revista calculaba la fortuna de Musk en 428.000 millones, tras un aumento anual de 184.000 millones.

La evolución de SpaceX explica, además, por qué Musk mantiene el primer lugar incluso después de perder el umbral del billón de dólares. La caída bursátil redujo su patrimonio desde el máximo, pero no alteró la magnitud de su diferencia con el resto de los empresarios estadounidenses.

Tesla perdió peso dentro de sus activos

Cuando Musk llegó al primer puesto en 2022, Tesla y las opciones vinculadas con la automotriz eléctrica representaban cerca de tres cuartos de su fortuna. Desde entonces, esa proporción se redujo de manera considerable por las ventas de acciones que realizó entre 2021 y 2022.

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El empresario ejerció derechos de compra sobre acciones de Tesla y vendió títulos por 23.000 millones de dólares para adquirir Twitter a finales de 2022.

Tesla perdió peso en los activos de Musk después de las ventas de acciones por 23.000 millones de dólares para comprar Twitter en 2022 (REUTERS/Shannon Stapleton)

La publicación también dejó fuera de su cálculo otras opciones de Tesla valuadas en alrededor de 100.000 millones de dólares, porque pasaron a ser acciones sujetas a una condición de permanencia en la empresa hasta enero de 2028.

La acción de Tesla conserva una suba cercana al 25% frente a su cotización de hace cuatro años. Esas variaciones, sin embargo, ya no tienen la misma incidencia en el patrimonio de Musk que la valoración de SpaceX.

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Bezos y Ellison quedaron lejos de la fortuna de Musk

La distancia con sus principales seguidores muestra la dimensión de esa transformación. Jeff Bezos volvió al segundo lugar con una fortuna estimada en 378.000 millones de dólares, impulsada por la valoración de 130.000 millones de Blue Origin, su empresa aeroespacial privada, según Forbes.

Forbes ubicó a Jeff Bezos en el segundo lugar con 378.000 millones de dólares, a 530.000 millones de distancia de Elon Musk (EFE/ Alessandro Di Marco)

Larry Ellison, cofundador de Oracle, descendió al séptimo puesto luego de que su patrimonio bajara 72.000 millones, hasta unos 204.000 millones de dólares.

Otros negocios también aportaron al patrimonio de Musk, aunque con un peso menor que SpaceX. En febrero, la empresa aeroespacial adquirió xAI, su compañía de inteligencia artificial y redes sociales, en una operación que valoró el negocio combinado en 1,25 billones de dólares.

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Boring Company, dedicada a la construcción de túneles, recibió inversiones privadas con una valoración de 23.000 millones de dólares poco después del cierre de la medición anual del medio. Esa operación añadió unos 10.000 millones de dólares a la fortuna de Musk, sin devolverla al billón de dólares.