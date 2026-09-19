Estados Unidos

Miami-Dade aprueba presupuesto de 14.300 millones de dólares con recortes nocturnos de autobuses

La Comisión preservó los primeros servicios de Metrobus, pero mantuvo la eliminación de 12 rutas y las reducciones nocturnas. El plan también contempla un alza de 6% en las tarifas de agua y alcantarillado

Plano cercano de varios autobuses escolares amarillos alineados, con el texto "School Bus" visible en el frente y fondo desenfocado de árboles.
Miami-Dade aprobó un presupuesto de 14.300 millones de dólares para 2026-2027 con recortes nocturnos de autobuses y la eliminación de 12 rutas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión de Miami-Dade aprobó un presupuesto de aproximadamente 14.300 millones de dólares para el año fiscal 2026-2027, una decisión que preserva parte del servicio matutino de autobuses, pero mantiene los recortes nocturnos y la cancelación de 12 rutas previstas para la primavera.

La votación concluyó a las 4:22 de la madrugada, tras una sesión de más de 11 horas con intervenciones de residentes y discusiones sobre el transporte público, los impuestos y la financiación de la Oficina del Sheriff. CBS News informó que el paquete conserva las tasas del impuesto sobre la propiedad, aunque el aumento de los valores gravables podría elevar los pagos de numerosos propietarios.

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El presupuesto supera los 13.200 millones de dólares del ejercicio anterior. El medio precisó que parte de ese crecimiento está vinculada a obras de infraestructura, proyectos de capital y fondos de uso restringido, por lo que esos recursos no se destinan de forma directa a las operaciones cotidianas de todas las agencias del condado.

El presupuesto protege los primeros viajes de Metrobus

Fila de autobuses escolares amarillos con letrero "School Bus" en el techo, espejos retrovisores y parrilla delantera. Fondo desenfocado de árboles.
El presupuesto de Miami-Dade mantuvo las reducciones nocturnas de Metrobus pese al reclamo de usuarios que dependen del transporte público de madrugada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal modificación introducida durante el debate fue la asignación de 12,5 millones de dólares para mantener los primeros recorridos de Metrobus antes de las 5:59 a. m. en 42 rutas operadas por el condado y tres administradas mediante contratos, tal y como informó CBS News.

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Esos viajes habían quedado comprometidos en la propuesta inicial y son utilizados por empleados de hospitales, hoteles, restaurantes, el aeropuerto y el sector de la construcción. La medida busca evitar que quienes comienzan sus jornadas de madrugada pierdan una opción de traslado, de acuerdo con la cobertura del medio.

Sin embargo, la aprobación no revierte las reducciones nocturnas. El condado mantiene el plan para recortar los servicios durante la noche y eliminar las rutas 16, 25, 42, 57, 70, 132, 203, 204, 272, 279, 288 y 338, consideradas de baja utilización por las autoridades locales, aseguró el medio.

Los comisionados acordaron revisar el asunto en otoño. Entre las alternativas que evaluarán figura aumentar entre 25 y 50 centavos el costo del pasaje, que se mantiene en 2,25 dólares desde hace 13 años. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, deberá presentar una propuesta que relacione cualquier incremento con la recuperación de trayectos nocturnos y, posiblemente, de algunas rutas que están programadas para desaparecer.

La Oficina del Sheriff recibe fondos, pero no el monto solicitado

Autobús escolar amarillo estacionado junto a una acera con hojas secas frente a varias casas en una calle residencial.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade recibirá casi 1.000 millones de dólares en ingresos tributarios, pero no los 45 millones adicionales solicitados por Rosie Cordero-Stutz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan aprobado asigna casi 1.000 millones de dólares provenientes de ingresos tributarios a la Oficina del Sheriff. La cifra incluye 11 millones de dólares añadidos a última hora con recursos excedentes del condado, señaló CBS News.

Pese a esa incorporación, la Comisión no autorizó los 45 millones de dólares adicionales que la sheriff Rosie Cordero-Stutz había solicitado para ampliar la plantilla y cubrir todas las operaciones de la entidad independiente. “Sin los fondos solicitados, no habrá contrataciones adicionales. Cero”, advirtió la funcionaria durante la audiencia, según recogió el medio.

La legislación de Florida permite que los sheriffs recurran ante el Gabinete estatal cuando discrepan de una decisión presupuestaria de un condado. El medio explicó que, si ese organismo modifica la asignación, Miami-Dade tendría que identificar otras partidas para cubrir la diferencia.

Los comisionados expresaron su disposición a reforzar el financiamiento policial, aunque argumentaron que debían distribuir los recursos entre transporte, vivienda, parques, bibliotecas y programas sociales. El presupuesto también contempla el uso de 89 millones de dólares de una reserva prevista para futuros proyectos ferroviarios, con el objetivo de sostener las operaciones actuales del sistema de transporte, además de la eliminación de unas 400 plazas vacantes en distintas dependencias.

El aumento de agua y alcantarillado fue la votación más dividida

Uno de los puntos más discutidos fue el incremento de 6% en las tarifas de agua y alcantarillado, aprobado por siete votos contra seis. René García, Roberto González, Keon Hardemon, Natalie Milian Orbis, Raquel Regalado y el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, votaron en contra, detalló CBS News.

Aunque las tasas del impuesto a la propiedad no cambian, los propietarios podrían recibir facturas más altas por la revalorización de sus inmuebles. El medio calculó que una vivienda con un valor fiscal de 270.000 dólares pagaría unos 58 dólares adicionales, hasta alcanzar un total estimado de 2.165 dólares.

También quedó pendiente una propuesta del comisionado Juan Carlos Bermúdez para destinar a la Oficina del Sheriff futuros ingresos publicitarios relacionados con Rockstar Games en propiedades del condado. La iniciativa se vinculó con la frase “Bienvenidos a Vice City” que podría instalarse en el techo del Kaseya Center, aunque no forma parte de la asignación presupuestaria ya aprobada, indicó el medio.

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