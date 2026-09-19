Estados Unidos

La gasolina superó los 4 dólares en Miami y Florida

El precio promedio estatal subió 44 centavos en diez días, mientras el diésel alcanzó un récord de 6,34 dólares por galón en Fort Lauderdale

La gasolina superó los 4 dólares por galón en Miami y Florida tras una suba de 44 centavos en diez días (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)
La gasolina superó los 4 dólares por galón en Miami y Florida tras una suba de 44 centavos en diez días (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)
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Las estaciones de servicio del sur de Florida registraron una suba que llevó el precio promedio de la gasolina sin plomo a más de 4 dólares por galón, un incremento que afecta a conductores y comercios de Miami y Fort Lauderdale, informó CBS Miami el 18 de septiembre.

La cadena atribuyó el encarecimiento a las disrupciones vinculadas al conflicto de Estados Unidos con Irán y a la guerra de Rusia en Ucrania. La situación también elevó el valor del diésel, un combustible central para el traslado de mercaderías y la operación de múltiples actividades económicas.

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Miami y Fort Lauderdale superaron los 4 dólares por galón

AAA informó que el precio de la gasolina sin plomo llegó a 4,27 dólares en Miami y a 4,36 dólares en Fort Lauderdale (REUTERS/Ken Cedeno)
AAA informó que el precio de la gasolina sin plomo llegó a 4,27 dólares en Miami y a 4,36 dólares en Fort Lauderdale (REUTERS/Ken Cedeno)

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) indicó que el promedio estatal avanzó 44 centavos por galón en los últimos diez días, de acuerdo con declaraciones de su portavoz Mark Jenkins recogidas por CBS Miami.

En Miami, el galón de gasolina sin plomo llegó a 4,27 dólares, mientras que en Fort Lauderdale alcanzó los 4,36 dólares, precisó AAA. Un galón equivale a unos 3,79 litros, por lo que las referencias corresponden a cerca de 1,13 y 1,15 dólares por litro, respectivamente.

José González, uno de los conductores entrevistados por el medio, señaló que llenar el tanque de su vehículo pasó de costar entre 40 y 50 dólares a unos 70 dólares. En su último abastecimiento pagó 73 dólares por combustible de mayor octanaje.

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Antes costaba probablemente 40 o 50 dólares llenar el auto, y ahora son unos 70 dólares con gasolina prémium para un vehículo como este”, afirmó González ante las cámaras de la emisora.

El alza se produce en una región donde el automóvil es uno de los principales medios de transporte cotidiano. Por ese motivo, el aumento de la gasolina impacta de forma directa en los presupuestos de quienes se desplazan para trabajar, estudiar o realizar tareas comerciales, tal y como reflejaron los testimonios publicados por el canal local.

El diésel alcanzó un récord estatal de 6,34 dólares

Una mano humana sostiene una boquilla de combustible verde metálica insertada en la boca del depósito de nafta de un automóvil gris oscuro en una estación de servicio.
El precio promedio del diésel en Florida alcanzó un récord estatal de 6,34 dólares por galón, según datos citados por CBS Miami (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encarecimiento no se limitó a la gasolina destinada a vehículos particulares. El precio promedio del diésel en Florida llegó el viernes a 6,34 dólares por galón, un nivel récord para el estado, de acuerdo con los datos citados por CBS Miami.

Jenkins explicó que el aumento puede trasladarse a los precios de productos y servicios debido a la dependencia del transporte de carga respecto de ese combustible. “Hay muchos camiones que usan diésel y muchos de ellos trasladan bienes y servicios a las tiendas”, aseguró el representante de AAA.

Cuando aumentan los costos de transporte, con frecuencia también sube el costo de esos bienes y servicios”, añadió Jenkins. La advertencia apunta al posible efecto sobre cadenas de suministro, comercios minoristas y consumidores, si los valores elevados se sostienen.

El diésel abastece a camiones que trasladan alimentos, insumos y otros productos a los establecimientos comerciales. Por ello, AAA vinculó el aumento del combustible con un posible encarecimiento de los costos logísticos, aunque no cuantificó cuánto podría repercutir en los precios finales.

Los comercios ajustan rutas ante el aumento del combustible

Los negocios locales también comenzaron a notar el efecto de la suba en sus gastos mensuales. Marcel Sopena, dueño de la empresa de café cubano gourmet Tu Cafe, declaró a la cadena que su factura de combustible se incrementó en varios cientos de dólares y que el aumento se aproxima a los 1.000 dólares.

Nuestra factura mensual se volvió bastante cara. Subió varios cientos de dólares, casi 1.000 dólares más en gasolina, porque los precios no dejan de aumentar”, sostuvo Marcel Sopena.

El empresario afirmó que el escenario reduce los márgenes de ganancia y obliga a revisar la planificación de los desplazamientos de sus empleados. “Hay menos ganancia para todos”, señaló, antes de explicar que pidió a su equipo prestar atención a las rutas y evitar viajes innecesarios.

Hay que vigilar las rutas, saber qué se está haciendo y procurar no volver a un lugar si no hace falta. Tenemos que ser eficientes”, expresó Sopena. Su testimonio ilustra las medidas operativas que algunos comercios evalúan ante el encarecimiento del combustible.

AAA situó el aumento de precios dentro de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas. La evolución de la gasolina y el diésel en los próximos días dependerá, entre otros factores, de cómo continúen esas disrupciones, indicó la asociación a CBS Miami.

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