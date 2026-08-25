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“Sabía lo que hacía”: un psicólogo forense derribó la tesis de la defensa de Lindsay Clancy y descartó un brote psicótico

Kirk Heilbrun declaró ante el Tribunal Superior de Plymouth que la acusada conservaba la facultad de distinguir el bien del mal durante el crimen de sus tres hijos en Duxbury. Calificó la alucinación auditiva alegada como un relato sin sustento clínico

El psicólogo forense Kirk Heilbrun declaró que Lindsay Clancy no sufría de psicosis aguda cuando asesinó a sus tres hijos en Massachusetts (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)
El psicólogo forense Kirk Heilbrun declaró que Lindsay Clancy no sufría de psicosis aguda cuando asesinó a sus tres hijos en Massachusetts (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)
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Un psicólogo forense afirmó ante el tribunal que Lindsay Clancy no sufría de psicosis aguda cuando asesinó a sus tres hijos en enero de 2023. El experto sostuvo que la acusada conservaba la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Su versión contradijo la tesis de la defensa sobre un estado mental alterado que le impedía controlar sus actos.

El doctor Kirk Heilbrun declaró en el juicio que la versión de la madre sobre haber escuchado una voz que le ordenaba matar a los niños para luego quitarse la vida “carece de sustento clínico”. Según el especialista, el relato de una alucinación auditiva que aparece únicamente durante los 18 minutos que duró el crimen y que nunca más se repitió representa un patrón de comportamiento sumamente inusual en la psiquiatría.

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El testimonio clave: el psicólogo forense descarta la psicosis

El perito de la fiscalía basó su conclusión en la evaluación realizada a la acusada en abril. Heilbrun sostuvo que la mujer cometió los actos porque deseaba suicidarse y no quería dejar a sus hijos solos, lo que explica la frase que ella misma admitió haber pronunciado mientras estrangulaba a los menores: “Ve a Dios, bebé”.

Heilbrun afirmó que la supuesta voz que Lindsay Clancy dijo haber escuchado durante el crimen no tiene sustento clínico en la evaluación psiquiátrica (Greg Derr/Pool via REUTERS)
Heilbrun afirmó que la supuesta voz que Lindsay Clancy dijo haber escuchado durante el crimen no tiene sustento clínico en la evaluación psiquiátrica (Greg Derr/Pool via REUTERS)

El experto argumentó que no existen evidencias de un brote psicótico, sino una intención deliberada. Aunque reconoció que la acusada padece trastorno bipolar tipo 2, el psicólogo enfatizó que esta condición se caracteriza por ciclos de depresión e hipomanía menos intensos que el trastorno bipolar tipo 1, lo cual no invalida su capacidad para comprender la ilicitud de sus acciones.

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Según información de AP, Heilbrun es el último testigo de la fiscalía en afirmar que, si bien Clancy padecía una enfermedad mental, “sabía lo que hacía y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”.

¿Quién es Lindsay Clancy? Perfil de la acusada

La mujer de 36 años se desempeñaba profesionalmente como enfermera en el área de partos antes de los hechos ocurridos en su residencia de Duxbury, Massachusetts. Su historial médico refleja una trayectoria con escasos antecedentes de salud mental hasta septiembre de 2022, periodo en el cual comenzó a experimentar ansiedad relacionada con sus tres embarazos.

La acusación sostiene que la enfermera de Duxbury planificó los asesinatos de Callan, Dawson y Cora antes de intentar suicidarse (Greg Derr/Pool via REUTERS)
La acusación sostiene que la enfermera de Duxbury planificó los asesinatos de Callan, Dawson y Cora antes de intentar suicidarse (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Tras el inicio de un tratamiento con medicamentos como la sertralina a mediados de octubre, la paciente reportó insomnio severo y niveles elevados de estrés. A finales de ese año, los registros indican que comenzó a tener pensamientos intrusivos sobre hacerse daño, aunque los peritos señalan que, en aquel momento, ella aún mantenía el control sobre sus impulsos.

El crimen y el proceso judicial: los hechos principales

La fiscalía sostiene que la enfermera planificó los asesinatos de Callan, Dawson y Cora —quienes tenían entre ocho meses y cinco años— y envió a su esposo a realizar diligencias fuera del hogar antes de cometer el crimen. Tras el suceso, la mujer saltó por una ventana del segundo piso, lo cual le provocó una parálisis de la cintura hacia abajo que mantiene hasta la actualidad.

La acusada se declaró no culpable de los cargos de asesinato en primer grado. El juicio, que se desarrolla en el Tribunal Superior de Plymouth, se encuentra en la etapa de presentación de testimonios de refutación por parte de la fiscalía. Los alegatos finales están previstos para esta semana, momento en el que el jurado deberá definir la responsabilidad penal.

El debate sobre la salud mental: posturas enfrentadas

La defensa insiste en que la mujer padecía psicosis posparto, una patología grave vinculada a cambios hormonales y privación de sueño. El psiquiatra Phillip Resnick, testigo experto en filicidio, testificó anteriormente que la acusada estaba “claramente psicótica” y bajo una fuerza externa que anulaba su voluntad.

El juez William Sullivan rechazó anular el juicio después de que un testigo mencionara la religión católica de Lindsay Clancy ante el jurado (Amanda Sabga/Pool via REUTERS)
El juez William Sullivan rechazó anular el juicio después de que un testigo mencionara la religión católica de Lindsay Clancy ante el jurado (Amanda Sabga/Pool via REUTERS)

Por el contrario, otros peritos de la fiscalía, como el psiquiatra Avram Mack, coinciden en que, si bien la mujer atravesaba una enfermedad mental severa, esta correspondía a una depresión persistente. Según esta visión, ella conservaba la facultad de distinguir lo correcto de lo incorrecto durante el periodo previo y posterior a la tragedia.

El incidente religioso y el manejo en la corte

La jornada judicial experimentó una interrupción abrupta cuando el testigo Heilbrun mencionó la religión católica al explicar las expectativas de la acusada sobre el cielo y el suicidio.

“Parte de su expectativa era que ella y sus hijos estarían juntos en el cielo con Dios. Fue criada como católica. Según entiendo las consideraciones católicas, eso no es necesariamente lo que sucede”, expresó el forense. “Pero cuando le pregunté al respecto, cuando le dije: ‘¿Acaso el suicidio no es un pecado mortal?’”, agregó.

El abogado defensor Kevin Reddington solicitó de inmediato la anulación del juicio al considerar que el comentario resultaba inapropiado para el jurado.

El juez William Sullivan denegó la petición de anulación, aunque reprendió a la fiscalía por permitir que el testigo abordara temas ajenos a la evaluación clínica. El magistrado instruyó al jurado para que ignorara cualquier referencia a las creencias religiosas de la acusada y calificó dicho testimonio como irrelevante para el proceso legal.

Consecuencias legales del caso y recursos de apoyo para la salud mental

Una condena por asesinato en primer grado conlleva una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el estado de Massachusetts. Si el jurado determina que la acusada no es responsable penalmente debido a un defecto mental, la ley estipula su traslado a un hospital psiquiátrico estatal para recibir tratamiento médico.

Las autoridades recuerdan que existen canales de ayuda inmediata para personas en situaciones de angustia emocional o riesgo de crisis. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible a través del número 988, el cual permite llamadas y mensajes de texto las 24 horas.

Asimismo, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales ofrece orientación y recursos especializados para pacientes y familias. Esta organización facilita asistencia de lunes a viernes, de 10h a 22h, mediante la línea 1-800-950-NAMI (6264) o a través de su dirección de correo electrónico institucional.

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