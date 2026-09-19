Retiran de tiendas estas papas fritas por un ingrediente no declarado: estos son los lotes afectados y los cinco estados donde se vendieron

La FDA informó el retiro de dos lotes de papas fritas J. HIGGS Loaded Bacon & Cheddar por la posible presencia de soja no declarada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saratoga Potato Chips LLC retiró del mercado dos lotes de papas fritas J. HIGGS Loaded Bacon & Cheddar por la posible presencia de soja no declarada, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. La medida alcanza a bolsas vendidas en tiendas Save A Lot de Indiana, Kentucky, Ohio, Tennessee y Maryland, y resulta relevante para quienes tienen alergia o sensibilidad grave a ese ingrediente.

El aviso oficial identifica dos fechas de consumo preferente en envases de 7,75 onzas, equivalentes a cerca de 220 gramos. De acuerdo con la información publicada por la autoridad sanitaria estadounidense, los paquetes alcanzados tienen el código UPC 0-51933-31645-4 y llevan las leyendas “Best if USED BY DEC 11 26” o “Best if USED BY DEC 18 26” en el sector superior derecho.

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La compañía fechó su anuncio el 16 de septiembre de 2026 y la FDA lo publicó dos días después, el 18 de septiembre. La agencia aclara que difunde las comunicaciones empresariales sobre retiros, advertencias y retiradas del mercado como servicio público, sin que ello implique respaldo a la compañía ni a sus productos.

Qué papas fritas J. HIGGS fueron retiradas por soja no declarada

El retiro corresponde a las J. HIGGS Loaded Bacon and Cheddar Potato Chips, unas papas fritas sabor tocino y cheddar elaboradas por Saratoga Potato Chips, empresa con sede en Fort Wayne, Indiana. Según el comunicado publicado por la FDA, el problema se limita a dos códigos de fecha de la presentación de 7,75 onzas.

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La soja figura entre los ingredientes que deben declararse cuando están presentes en un alimento destinado al consumo humano. La razón que aparece en la ficha del retiro es “undeclared soy allergen”, o alérgeno de soja no declarado, dentro de la categoría de alimentos y bebidas.

La información disponible no incluye otros sabores, tamaños de bolsa ni productos de la empresa. Tampoco incorpora una ampliación a lotes distintos de los envases con las fechas “DEC 11 26” y “DEC 18 26”. Según la FDA, la identificación precisa del producto permite separar los paquetes alcanzados de aquellos que no forman parte de la alerta.

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Para revisar si una bolsa debe devolverse, los consumidores pueden verificar los siguientes datos:

Marca: J. HIGGS. Producto: Loaded Bacon and Cheddar Potato Chips. Peso: 7,75 onzas, unos 220 gramos. UPC: 0-51933-31645-4. Fechas: DEC 11 26 o DEC 18 26.

La alerta por soja no declarada se limita a dos códigos de fecha y no incluye otros sabores, tamaños de bolsa ni productos de Saratoga Potato Chips. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué estados se vendieron las papas fritas retiradas de Save A Lot

Las bolsas incluidas en el retiro fueron distribuidas en Indiana, Kentucky, Ohio, Tennessee y Maryland. De acuerdo con la notificación oficial, el producto se comercializó en locales de la cadena Save A Lot dentro de esos cinco estados.

El aviso no enumera las sucursales involucradas, las ciudades donde se colocó la mercadería ni la cantidad de paquetes distribuidos. Tampoco menciona ventas en otros estados, comercios diferentes o plataformas de comercio electrónico. La delimitación geográfica disponible se restringe a los cinco estados consignados por la empresa en su anuncio.

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La alerta se dirige, en particular, a personas que adquirieron el producto en Save A Lot y pueden conservarlo en sus hogares. La FDA no publicó un listado complementario de códigos de lote, por lo que el UPC, el formato de la bolsa y las fechas de consumo preferente son los elementos centrales para reconocer las unidades afectadas.

La compañía describió el envase como una bolsa flexible, metalizada y laminada de varias capas. Según el aviso, las dos fechas identificatorias están impresas en la esquina superior derecha, una ubicación que permite diferenciar los paquetes incluidos en el retiro.

Por qué la soja no declarada puede representar un riesgo para consumidores alérgicos

La soja puede generar reacciones en personas con alergia o sensibilidad grave a ese alimento. “Las personas que tienen alergia o sensibilidad grave a la soja corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica seria o potencialmente mortal si consumen estos productos”, indicó la empresa en el texto publicado por la FDA.

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La advertencia se refiere a un problema de etiquetado. El comunicado no atribuye el retiro a la presencia de bacterias, cuerpos extraños, sustancias químicas o defectos en el empaque. La razón formal informada por la compañía es la posible presencia de soja no declarada.

Hasta el momento de la publicación, no había enfermedades ni lesiones asociadas con este caso. La compañía informó que no recibió notificaciones de ese tipo, según el anuncio difundido por la autoridad regulatoria estadounidense el 18 de septiembre de 2026.

La detección surgió de una revisión interna de Saratoga Potato Chips. De acuerdo con el comunicado empresarial, ese proceso permitió identificar la posible omisión del alérgeno y derivó en la decisión de retirar los paquetes señalados del circuito comercial.

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Los consumidores que compraron las papas fritas J. HIGGS retiradas pueden devolverlas en el punto de compra para recibir un reembolso completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer quienes compraron los chips J. HIGGS retirados

Los compradores que tengan bolsas de 7,75 onzas con el UPC y las fechas indicadas pueden devolver el producto al establecimiento donde lo adquirieron. La empresa informó que ofrecerá un reembolso completo a quienes presenten los envases incluidos en la medida.

Saratoga Potato Chips también habilitó el teléfono 1-260-969-0066 para responder consultas de consumidores. La comunicación publicada por la FDA no establece una fecha límite para solicitar la devolución ni detalla un procedimiento adicional para quienes ya desecharon el empaque.

La recomendación se concentra en los consumidores con alergia o sensibilidad grave a la soja, debido a que la etiqueta no declara ese ingrediente. La notificación oficial no ordena una devolución general de todos los productos J. HIGGS ni de todas las bolsas sabor tocino y cheddar.

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Los clientes pueden comprobar primero el nombre completo del producto, el peso, el UPC y la fecha impresa en el paquete. Según la FDA, esos datos determinan si una unidad forma parte de la alerta y si corresponde devolverla al punto de compra.

La fecha de inicio del retiro presenta una diferencia en el aviso oficial

El texto de la compañía señala que la revisión interna llevó a “un retiro iniciado el 15 de septiembre de 2025”. Sin embargo, la misma ficha oficial indica que el anuncio empresarial lleva fecha del 16 de septiembre de 2026 y que la FDA lo publicó el 18 de septiembre de 2026.

La diferencia entre 2025 y 2026 no tiene explicación dentro de la comunicación disponible. La FDA mantiene el estado de la medida como vigente y no añadió una corrección específica sobre ese punto en la información publicada.

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La cronología disponible permite establecer que el anuncio de la compañía es de septiembre de 2026 y que la publicación federal ocurrió el 18 de septiembre de ese año. La referencia al 15 de septiembre de 2025 debe atribuirse al comunicado empresarial hasta que Saratoga Potato Chips o la FDA emitan una precisión.

Los consumidores de los cinco estados involucrados pueden revisar los envases antes de consumirlos o devolverlos a Save A Lot si coinciden con la identificación oficial. La FDA conserva el aviso en su registro de retiros y alertas, donde podría incorporar actualizaciones sobre el alcance de la medida, nuevos datos de distribución o una eventual aclaración de la fecha.