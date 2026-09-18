Estados Unidos

Un juez federal ordena al Kennedy Center avisar con 30 días de antelación sobre cambios en el edificio

El tribunal rechazó la audiencia de urgencia solicitada por la congresista Joyce Beatty, por lo que el complejo principal seguirá cerrado de forma temporal mientras se realiza una evaluación estructural

El Kennedy Center cerró temporalmente su edificio principal para una evaluación estructural (REUTERS/Kevin Lamarque).
El Kennedy Center cerró temporalmente su edificio principal para una evaluación estructural (REUTERS/Kevin Lamarque).
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Un juez federal de Washington ordenó este jueves al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas que notifique con al menos 30 días de antelación cualquier cambio físico de gran alcance, incluida una eventual demolición del edificio principal.

La decisión se produjo mientras el recinto permanece temporalmente cerrado y en medio de la disputa por los intentos de incorporar el nombre del presidente Donald Trump a la fachada del complejo.

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De acuerdo con Associated Press, el juez de distrito Christopher R. Cooper rechazó la solicitud de una audiencia urgente de la representante demócrata de Ohio, Joyce Beatty, integrante del consejo directivo, quien buscaba aclarar “las acciones e intenciones de la junta”.

Sin embargo, precisó que el centro deberá informar a Beatty y a las organizaciones de preservación histórica, que presentaron una demanda separada, sobre cualquier modificación sustancial de su plan de obras. Cooper dejó expresamente establecido que la medida impide una demolición sin previo aviso.

La medida judicial obliga al Kennedy Center a informar a Joyce Beatty y a entidades de preservación histórica antes de modificaciones sustanciales o una eventual demolición (REUTERS/Jonathan Ernst).
La medida judicial obliga al Kennedy Center a informar a Joyce Beatty y a entidades de preservación histórica antes de modificaciones sustanciales o una eventual demolición (REUTERS/Jonathan Ernst).

El Kennedy Center cerró su edificio principal por riesgos estructurales mientras continúa la disputa judicial

El edificio principal del Kennedy Center fue cerrado al público para realizar una evaluación estructural. Esta suspensión temporal de actividades es independiente de la decisión del consejo directivo, aprobada esta semana, de cerrar el centro por tiempo indefinido para realizar renovaciones.

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Matt Floca, director ejecutivo y de operaciones del centro, explicó que la clausura temporal se dispuso tras una revisión de la cubierta de la terraza y el derrumbe parcial de una sección del cielorraso ocurrido a comienzos de septiembre, consignó Associated Press.

Al mismo tiempo, afirmó que la decisión respondió a “graves riesgos para la seguridad pública derivados del continuo deterioro estructural”. Floca señaló que la evaluación inicial se prolongará durante al menos siete días y que la continuidad del cierre será revisada semanalmente.

Matt Floca sostuvo que la revisión inicial durará al menos siete días y podría extenderse (REUTERS/Jonathan Ernst).
Matt Floca sostuvo que la revisión inicial durará al menos siete días y podría extenderse (REUTERS/Jonathan Ernst).

Los abogados del Departamento de Justicia defendieron ante el tribunal: “El cierre temporal del centro por parte de los demandados no constituye ninguna emergencia. La única emergencia es el riesgo para el público, los empleados y los artistas del centro si este permaneciera completamente abierto sin una evaluación de seguridad adicional”.

Por su parte, los abogados de Beatty cuestionaron la explicación del directorio y sostuvieron que el cierre temporal podría encubrir la intención de clausurar el Kennedy Center de forma definitiva. La defensa alegó que los elementos incorporados al expediente generan preocupación, según Associated Press.

Cooper bloqueó el regreso del nombre de Trump al Kennedy Center sin autorización del Congreso

En mayo, el magistrado Cooper determinó que el centro había añadido ilegalmente el nombre de Trump y ordenó retirarlo. La dirección de la entidad cumplió en junio, aunque mantiene aún una lona y andamios en el lugar donde figuraba la inscripción.

Posteriormente, el consejo votó en agosto por colocar una inscripción nueva en la fachada con el texto: “El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”.

El plan incluía una segunda placa si el Fondo Trump Kennedy Center alcanzaba los USD 100 millones y el cambio de nombre de la plaza situada frente al edificio.

El juez ya había ordenado retirar en mayo el nombre de Donald Trump del Kennedy Center al considerar ilegal su incorporación sin autorización del Congreso (REUTERS/Jonathan Ernst).
El juez ya había ordenado retirar en mayo el nombre de Donald Trump del Kennedy Center al considerar ilegal su incorporación sin autorización del Congreso (REUTERS/Jonathan Ernst).

Pese a los argumentos de que, sin el nombre del mandatario, se perderían donantes y aportes financieros, Cooper determinó esta semana que el centro no presentó pruebas de ello y recordó que el Congreso ya asignó USD 257 millones para las reformas, indicó ABC News.

En consecuencia, el magistrado bloqueó esas iniciativas al calificar la estrategia de “malabarismos lingüísticos” y determinar que no podían avanzar sin autorización del Congreso.

Luego, Trump afirmó que el Gobierno debía recibir reconocimiento por la eventual renovación del Kennedy Center: “Sin duda, la administración Trump merece reconocimiento porque, francamente, si no lo hacemos, va a cerrar. Acabará siendo demolido”.

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