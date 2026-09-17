Finlandia realizó un ejercicio militar de seguridad tras el sabotaje de cables en el mar Báltico

El ejercicio MARSEC EU reunió a 300 integrantes de las fuerzas de seguridad de Finlandia y Polonia para reforzar la respuesta ante daños en cables de telecomunicaciones, gasoductos y líneas eléctricas (X de Guardia Fronteriza Finlandesa)

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Finlandia finalizó en el mar Báltico un ejercicio de seguridad de la Unión Europea, en el que sus fuerzas practicaron el abordaje y control de una embarcación ante posibles daños a cables submarinos, tras varios incidentes contra infraestructuras críticas en el golfo de Finlandia.

Unos 300 integrantes de las fuerzas de seguridad de Finlandia y Polonia participaron en la jornada final del ejercicio MARSEC EU, organizado por primera vez en el mar Báltico. La maniobra reunió a guardias fronterizos, policías, guardacostas y militares en una operación destinada a reforzar la respuesta ante daños en cables de telecomunicaciones, gasoductos y líneas eléctricas bajo el mar.

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La práctica se desarrolló sobre un rompehielos finlandés que actuó como embarcación objetivo. Desde un helicóptero, agentes con el rostro cubierto descendieron hasta la cubierta mediante cuerdas, aseguraron a los tripulantes y registraron las distintas dependencias del barco. El procedimiento reprodujo una intervención ante la sospecha de que un navío hubiera afectado una instalación submarina.

El comandante de la Guardia Fronteriza finlandesa, Ilja Iljin, dirigió la operación y explicó que el objetivo consistió en preparar a los equipos para una nueva alerta, que podría ocurrir de inmediato o meses después. La práctica se concentró en la protección de los cables que atraviesan la cuenca del Báltico y conectan a los países de la región.

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Los integrantes de la Guardia Fronteriza de Finlandia se enfocaron en la seguridad de los cables (X de Guardia Fronteriza de Finlandia)

El ejercicio se realizó después de una sucesión de incidentes que afectaron conexiones estratégicas en el mar Báltico desde la invasión rusa de Ucrania, iniciada en 2022. En distintos episodios se rompieron cables eléctricos, líneas de telecomunicaciones y gasoductos, lo que llevó a los gobiernos costeros a reforzar sus sistemas de vigilancia y coordinación.

Uno de los últimos casos ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando las autoridades finlandesas interceptaron al carguero Fitburg, que viajaba desde Rusia hacia Israel. El buque quedó bajo sospecha de haber arrastrado su ancla y dañado dos cables de telecomunicaciones que unían Finlandia con Estonia.

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El inspector jefe Juha Hietala, de la unidad especial de intervención policial, indicó que los agentes asignados a este tipo de alertas pueden concentrarse en su base en menos de una hora antes de salir hacia el lugar en helicóptero o embarcación. El operativo buscó comprobar esa capacidad de reacción y la coordinación entre las instituciones que deben intervenir en una emergencia marítima.

La respuesta de las autoridades cambió tras cada episodio. En la primera investigación relacionada con daños a infraestructura submarina, el barco investigado logró continuar su trayecto antes de que los equipos pudieran intervenir. En el caso más reciente, las fuerzas finlandesas tomaron el control de la nave en pocas horas.

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El capitán ruso del Fitburg y un miembro de alto rango de la tripulación fueron llevados a juicio a comienzos de septiembre en Finlandia. La acusación incluyó daños criminales agravados e interferencia agravada en las telecomunicaciones. El proceso se sumó a otras investigaciones sobre ataques o daños deliberados contra instalaciones bajo el agua en la región.

(Con información de AFP y Reuters)