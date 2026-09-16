Estados Unidos

Trump volvió a criticar a la Reserva Federal: exigió bajar las tasas de interés tras la primera suba en más de tres años

El líder republicano cuestionó la decisión del banco central y sostuvo que la fortaleza crediticia de Estados Unidos justifica una política monetaria mucho más expansiva

Donald Trump reclamó a la Reserva Federal que baje las tasas de interés en Estados Unidos al 1% o menos. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
Donald Trump reclamó a la Reserva Federal que baje las tasas de interés en Estados Unidos al 1% o menos. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó este miércoles a la Reserva Federal (Fed) que reduzca las tasas de interés hasta el 1% o incluso por debajo de ese nivel, pocas horas después de que el banco central aumentara su tasa de referencia por primera vez desde julio de 2023. La decisión llevó el rango de los fondos federales a entre 3,75% y 4%, en una medida adoptada por unanimidad para contener una inflación que continúa por encima del objetivo oficial.

Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1%, o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo — POR MUCHO”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

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“¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y RÁPIDAMENTE!”, agregó.

En el mismo mensaje sostuvo que Estados Unidos podría obtener al menos 1,5 billones de dólares anuales si dejara de comerciar con los países con los que mantiene déficit.

La palabra ‘déficit’ no es más que una palabra elegante para pérdida”, afirmó, antes de asegurar que su país está “cargando” con gran parte del mundo y que esa situación no puede continuar.

La Casa Blanca también cuestionó la resolución de la Fed. El portavoz presidencial Kush Desai calificó de “desafortunada” la decisión de incrementar las tasas y sostuvo que, desde la perspectiva del Gobierno, no estaba sustentada en un argumento económico suficientemente convincente.

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Trump afirmó en Truth Social que Estados Unidos podría obtener al menos 1,5 billones de dólares al año si dejara de comerciar con países con los que tiene déficit. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
Trump afirmó en Truth Social que Estados Unidos podría obtener al menos 1,5 billones de dólares al año si dejara de comerciar con países con los que tiene déficit. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

La postura de Trump contrasta con los fundamentos expuestos por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo que determina la política monetaria. En su comunicado, la Fed señaló que la actividad económica mantiene un ritmo sólido, que el consumo interno continúa resistiendo y que la inversión empresarial y la productividad muestran fortaleza. Al mismo tiempo, destacó que la inflación “permanece elevada” y que la medida adoptada permitirá avanzar más rápidamente hacia su objetivo del 2%.

Las nuevas proyecciones del banco central muestran que sus integrantes todavía esperan una inflación superior a la meta durante 2026. La mediana de sus estimaciones ubica el índice PCE, la referencia de precios utilizada por la Fed, en 3,7% este año, antes de una desaceleración hasta 2,3% en 2027 y 2,1% en 2028. Para 2029, la previsión se sitúa en 2%.

La Fed proyecta una tasa de desempleo de 4,1% para el último trimestre de 2026 y el mismo nivel para 2027. Para el organismo, ese comportamiento permite concentrarse en las presiones sobre los precios sin observar, por ahora, un deterioro brusco del empleo.

Las proyecciones publicadas este miércoles muestran que 16 de los 18 participantes contemplan para el cierre de 2026 una tasa superior al punto medio del rango actualmente vigente, lo que deja abierta la posibilidad de al menos otro incremento antes de terminar el año. La mediana de las estimaciones ubica la tasa en 4,1% para diciembre.

La Fed subió su tasa de referencia por primera vez desde julio de 2023 y llevó los fondos federales a un rango de 3,75% a 4%. (REUTERS/Evan Vucci)
La Fed subió su tasa de referencia por primera vez desde julio de 2023 y llevó los fondos federales a un rango de 3,75% a 4%. (REUTERS/Evan Vucci)

El aumento de un cuarto de punto porcentual también modifica las condiciones de financiamiento para hogares y empresas. Una tasa de referencia más elevada tiende a encarecer préstamos y créditos, al tiempo que busca moderar el gasto y la inversión para reducir las presiones sobre los precios.

La decisión fue adoptada por los 12 miembros con derecho a voto del FOMC. En paralelo, la Fed mantuvo su estrategia de asegurar un nivel suficiente de reservas dentro del sistema bancario y elevó también la tasa de crédito primario a 4%, con vigencia desde el jueves.

Trump viene reclamando desde hace meses una política monetaria más expansiva y tasas mucho más bajas. Su nuevo mensaje se produjo, sin embargo, después de que la Fed dejara claro que las presiones inflacionarias siguen condicionando sus decisiones y que el nivel actual de actividad económica permite mantener una política monetaria restrictiva. La próxima trayectoria de las tasas dependerá de la evolución de los precios, el empleo y la actividad económica.

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