Estados Unidos

Impactante video: el influencer James Wehr murió en un accidente en el que su McLaren se incendió y se partió en dos

El siniestro se produjo durante la madrugada del 13 de septiembre en Irvine, California. En el vehículo también viajaba Alexis “Lexi” Kramer, una joven de 22 años. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho

Un video difundido por TMZ muestra el momento en que el McLaren pierde el control, se estrella contra un árbol y se incendia durante la madrugada del 13 de septiembre.
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El creador de contenido sobre automóviles James Wehr, de 27 años, murió tras chocar con su McLaren en Irvine, California, pocas horas después de que el vehículo fuera detenido por la Policía de Newport Beach.

El medio TMZ obtuvo un video del accidente en el que se observa cómo el conductor pierde el control. Una investigación preliminar determinó que el influencer circulaba a alta velocidad por Culver Drive.

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Después de detenerse ante un semáforo en rojo en Deerfield Avenue, Wehr aceleró cuando la luz cambió, perdió el control e impactó contra un cordón y un árbol. El vehículo se partió en dos y se incendió, precisó Los Angeles Times.

Aunque las autoridades aún no divulgaron oficialmente la identidad de las víctimas, familiares identificaron a la acompañante como Alexis “Lexi” Kramer, de 22 años.

Se desconoce cuál era el vínculo entre ambos. Wehr estaba casado con otra mujer. La familia de Kramer afirmó que él le habría dicho que estaba separado y en proceso de divorcio, sin explicarle la situación real de su matrimonio, informó TMZ.

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Composición con un hombre sentado sobre el capó de un automóvil negro a la izquierda y una mujer sobre una motocicleta a la derecha
Los familiares identificaron a Alexis "Lexi" Kramer, de 22 años, como la otra víctima del choque en California (Instagram: @wehr/@lexikinda).

El McLaren había recibido una advertencia cinco horas antes del siniestro

A las 19:21 del 12 de septiembre, un agente de la Policía de Newport Beach observó un vehículo con “un escape ruidoso” y realizó una detención de tránsito cerca de Newport Boulevard y Finley Avenue.

La intervención concluyó con una advertencia al conductor, según confirmó una vocera policial a People y Los Angeles Times.

Unas cinco horas después de aquella advertencia, las autoridades respondieron al incendio de un automóvil y hallaron a sus ocupantes sin vida luego de que los bomberos extinguieran las llamas, reportó USA Today.

Las autoridades no vincularon públicamente aquella infracción con el choque ni determinaron aún la causa concreta de la pérdida de control.

Un automóvil deportivo gris completamente destruido junto a un árbol durante la noche, con un socorrista parado al lado izquierdo
La investigación preliminar indicó que el McLaren circulaba a alta velocidad por Culver Drive antes de perder el control e impactar contra un árbol (Instagram: @countynewstv).

El Departamento de Policía de Irvine aseguró que su Equipo de Investigación de Accidentes Mayores analizará “todos los posibles factores” que pudieron haber contribuido a la colisión, entre ellos las condiciones de la calzada, el estado del vehículo, la velocidad y cualquier circunstancia que haya afectado la conducción.

Kyle Oldoerp, vocero de la institución, indicó a USA Today que aún desconocen la velocidad a la que circulaba el McLaren, aunque los investigadores podrán estimarla a partir de los elementos relevados en el lugar. El límite de velocidad en ese tramo de Culver Drive es de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora).

Asimismo, el portavoz afirmó que la investigación tardará meses en completarse.

Los restos destruidos de un automóvil deportivo de color oscuro se encuentran junto a la vegetación durante la noche
La Policía de Newport Beach había detenido al McLaren cinco horas antes del siniestro (Instagram: @countynewstv).

Wehr organizaba un encuentro semanal de autos en el condado de Orange

James Wehr ganó seguidores por ser cofundador de South OC Cars & Coffee, un encuentro semanal para aficionados a los vehículos que organizaba junto a su padre, Simon, y un grupo de voluntarios.

La organización se presenta como la mayor exhibición semanal de autos del mundo y reúne entre 1.000 y 3.000 vehículos, incluidos superdeportivos, clásicos, motocicletas y camionetas, señaló People.

En el Instagram del evento, publicaron un mensaje en el que lamentaron su pérdida y pidieron privacidad para la familia: “Agradecemos sus buenos pensamientos y oraciones; a quienes conocieron a James, gracias por haber sido sus amigos, mentores y compañeros. Gracias por haber sido sus clientes y seres queridos. Estamos muy agradecidos con todos ustedes”.

De acuerdo con registros judiciales del condado de Orange citados por Los Angeles Times, Wehr recibió más de doce sanciones por infracciones vehiculares desde 2017. Este año, afrontó cuatro citaciones por cuestiones como irregularidades en la patente, falta de documentación obligatoria y un escape defectuoso.

En 2023, fue denunciado por presuntamente conducir a más de 160 km/h. Wehr se declaró inocente y el caso fue desestimado en 2024.

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