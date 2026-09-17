Estados Unidos

Dramático video: un conductor de autobús se quedó dormido y chocó contra un árbol en Atlanta

Una cámara interna del transporte registró cómo el vehículo cruzó varios carriles antes de salirse de la vía. Dos pasajeros resultaron heridos y el chofer enfrenta cargos de conducción distraída

Las imágenes de seguridad muestran al operador sin las manos en el volante antes de que el vehículo se desvíe de la ruta. Dos pasajeros sufrieron lesiones.
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Un conductor de la Autoridad Metropolitana de Tránsito Rápido de Atlanta (MARTA) se quedó dormido al volante, lo que provocó que el autobús se saliera de la vía y chocara contra un árbol en Dunwoody, Georgia.

El siniestro ocurrió el 7 de septiembre en la intersección de North Shallowford Road y Peachford Road. A bordo del vehículo viajaban dos pasajeros.

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La Policía de Dunwoody acusó al chofer de conducción distraída y de no mantener el carril. La autoridad de transporte realiza una investigación sobre lo sucedido, reportó CBS News.

Una grabación interna del vehículo muestra que el conductor bajó la cabeza y retiró las manos del volante antes de que el autobús cruzara varios carriles en sentido contrario.

El autobús terminó en un terraplén

Antes del choque, un mensaje automático del sistema del autobús pareció alertar al conductor poco después de las 11:07 de la mañana, luego de que no reaccionara ante una señal verde para girar. Menos de diez minutos después, aparentemente volvió a quedarse dormido, precisó ABC7.

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De acuerdo con el informe policial obtenido por USA TODAY, el conductor, de 58 años y cuya identidad no fue divulgada, estaba detenido en un semáforo cuando juntó las manos sobre el abdomen y apoyó la cabeza hacia atrás. Al hacerlo, quitó el pie del freno y el vehículo comenzó a avanzar “sin control”.

Las autoridades indicaron que el hombre volvió en sí cuando el autobús ya se desviaba de la ruta. Intentó retomar el control, pero el vehículo impactó contra un árbol y quedó atrapado en un terraplén. Parte del árbol cayó sobre una valla y cinco autos estacionados, que no tenían ocupantes.

Vista dividida de una cámara de autobús con el conductor al volante a la izquierda y la carretera a la derecha
El accidente del autobús de MARTA ocurrió el 7 de septiembre en la intersección de North Shallowford Road y Peachford Road, con dos pasajeros a bordo (Captura de video: 11Alive).

Los pasajeros sufrieron lesiones tras el impacto

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron heridos al conductor y a los dos pasajeros. El informe indica que el chofer sufrió cortes en el rostro y el brazo izquierdo, además de posibles fracturas en una pierna y en el meñique. Fue trasladado al hospital Northside.

Uno de los pasajeros manifestó dolor en la espalda y la cadera, mientras que el otro reportó dolor en una rodilla. Uno de ellos fue desplazado dentro del vehículo durante el choque, mientras que el otro salió despedido fuera de este.

Según el informe policial, uno de los pasajeros dijo a los agentes que creía que el chofer podría haber sufrido un episodio médico.

El conductor declaró que no recordaba lo ocurrido y que recobró la conciencia cuando el autobús ingresaba al terraplén.

MARTA apartó de inmediato al operador del servicio y mantendrá esa medida hasta que concluya una investigación interna, informó a USA TODAY su portavoz, Payson Schwin.

La seguridad de nuestros pasajeros y empleados es nuestra máxima prioridad, y un incidente como este es inaceptable”, afirmó Schwin.

Un autobús blanco del transporte público MARTA inclinado sobre la hierba junto a varios árboles cerca de una carretera asfaltada
La Policía de Dunwoody acusó al conductor de conducción distraída y de no mantener el carril (Facebook: 11Alive).

La investigación deberá establecer qué sucedió

El abogado Joshua Schiffer consultado por ABC7 señaló que los investigadores deberán analizar diversos factores.

“Siempre buscamos problemas de sueño cuando vemos un accidente de este tipo porque es sorprendentemente común que los conductores pierdan el conocimiento, por aterrador que parezca, debido a la regularidad de su trabajo”, explicó Schiffer.

A su juicio, es “muy claro” que se trató de un “episodio de somnolencia”.

Al mismo tiempo, advirtió que “en la mayoría de estos casos, las partes perjudicadas podrán presentar una demanda exitosa si se determina que el conductor causó el accidente debido a su propia negligencia y a un incidente médico”.

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