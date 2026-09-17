Descubren que la leche de delfín comparte moléculas clave con mamíferos terrestres

Los microARN detectados en la leche de delfín nariz de botella también aparecen en leche humana, bovina y caprina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de la Universidad de Padua, en Italia, identificó 119 microARN en una muestra conjunta de leche de 2 delfines nariz de botella. Los resultados muestran que las moléculas predominantes también aparecen en la leche humana, bovina y caprina.

Los microARN son fragmentos muy cortos de material genético que ayudan a regular la actividad de los genes. Actúan sobre las instrucciones de trabajo de esos genes e impiden, en determinados casos, que produzcan proteínas.

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En otros mamíferos, estas moléculas se han asociado con la maduración del sistema inmunitario, el desarrollo intestinal y el metabolismo de las crías.

El estudio publicado en PLOS One, se centró en 2 hembras de delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) de entre 10 y 12 años. Ambas ya habían tenido crías y recibían la misma dieta de pescado y calamar.

Un hallazgo común entre el mar y la tierra

El análisis se basó en muestras de 2 hembras de delfín nariz de botella recogidas durante controles veterinarios en un parque marino al sur de Roma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el articulo divulgado en Phys.org, los veterinarios Flavio Maggi y Annalisa Duri reunieron las muestras durante revisiones sanitarias habituales, sin sujetar ni manipular a los animales para este fin.

Las hembras habían sido entrenadas para colocarse de costado en la superficie, con la abertura mamaria fuera del agua, mientras una jeringa estéril adaptada extraía la leche suavemente.

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La recolección se realizó 76 veces, 2 veces en un mismo día cada semana, desde el primer mes posterior al parto hasta los 38 meses. Luego, el material se congeló en el Instituto Zooprofiláctico Experimental del Lacio y la Toscana, en Roma, y se agrupó en una muestra de unos 50 mililitros.

Un estudio de la Universidad de Padua identificó 119 microARN en leche de delfín nariz de botella analizada en PLOS One (Imagen Ilustrativa Infobae)

De alrededor de 1,5 millones de fragmentos de ARN secuenciados con el tamaño compatible con microARN, los científicos contabilizaron 119 tipos distintos con presencia suficiente. Las familias mir-148, let-7, mir-8 y mir-21 representaron más del 70% de los fragmentos detectados.

El resultado llamó la atención porque los delfines se adaptaron a la vida marina durante millones de años, con una lactancia especializada para ese entorno. Sin embargo, el predominio de esos 4 grupos coincide con hallazgos previos en mamíferos que viven en tierra.

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Mir-148 fue la molécula más frecuente de la muestra

La familia mir-148 representó aproximadamente el 19% de las moléculas identificadas. Este tipo ya había sido localizado en leche humana y en la de vacas, cabras, burros y búfalos. En esas especies, se la vinculó con procesos relacionados con el metabolismo de las grasas y las respuestas inmunitarias.

Por su parte, let-7 y mir-21 ya habían sido descriptas en leche de vaca y cabra. Mir-8 se había encontrado antes únicamente en leche humana entre los mamíferos terrestres citados en la comparación. El equipo no realizó ensayos que permitieran determinar si cumplen idénticas tareas en las crías de delfín.

La leche de los delfines contiene familias de microARN dominantes que coinciden en gran medida con las descritas en mamíferos terrestres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Umberto Rosani, biólogo que dirigió el trabajo, señaló que el hallazgo más inesperado fue “el grado de similitud” entre las moléculas presentes en la leche de animales marinos y terrestres.

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“Los delfines han experimentado profundas adaptaciones a la vida en el mar, y su biología de la lactancia es altamente especializada; sin embargo, las familias de microARN dominantes en su leche coinciden sustancialmente con las descritas en mamíferos terrestres”, afirmó.

Rosani indicó que esas moléculas podrían intervenir en funciones relevantes durante las primeras etapas de desarrollo, como la maduración de las defensas, el uso de grasas, la formación del intestino y la respuesta celular al estrés. Aclaró, sin embargo, que esas posibilidades siguen siendo hipótesis, ya que no fueron evaluadas directamente en las crías.

El análisis genético incluyó 52 especies de cetáceos

La recolección de leche de delfín se realizó 76 veces entre el primer mes posparto y los 38 meses de lactancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de estudiar la leche, los investigadores buscaron microARN en el genoma del delfín, es decir, el conjunto completo de su material genético, y detectaron 186 familias. Después aplicaron la misma búsqueda en los genomas de 52 ballenas y delfines, el grupo conocido como cetáceos, además de comparar esos datos con el genoma humano.

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Los genomas de los cetáceos presentaron entre 311 y 360 familias de microARN, frente a las 413 halladas en humanos. Una de ellas, mir-187, estaba ausente en todos los delfines oceánicos examinados, aunque aparecía en otros cetáceos. Otras 9 no se detectaron en ningún cetáceo analizado, pero sí en humanos.

Según los autores, varias de esas 9 familias se relacionan en otras especies con la formación o propagación de tumores. Los mamíferos marinos parecen registrar menos casos de cáncer de los que cabría esperar por su tamaño corporal y longevidad.

Es una característica que hasta ahora se ha atribuido a genes que ofrecen protección frente a esa enfermedad. El estudio plantea que la ausencia de determinadas moléculas merece una investigación específica.

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Los autores advierten que la muestra fue limitada

Las familias de microARN mir-148, let-7, mir-8 y mir-21 concentraron más del 70% de los fragmentos detectados en la leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal limitación es que la secuenciación se basó en una única muestra agrupada de 2 hembras de un solo parque. La secreción láctea obtenida en distintas fases de lactancia fue reunida, por lo que el trabajo no permite establecer si la composición de microARN cambia a medida que la cría crece.

Además, los datos se compararon con investigaciones publicadas sobre mamíferos terrestres, sin analizar las leches de forma simultánea. Tampoco quedó ARN disponible para confirmar los resultados mediante una segunda técnica. Por ello, los científicos no sostienen que estas moléculas tengan la misma abundancia ni las mismas funciones que en humanos o ganado.

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Rosani definió el análisis como “una base exploratoria para trabajos futuros, más que un estudio funcional definitivo”. Los próximos pasos incluyen examinar animales por separado y en etapas específicas de lactancia, validar experimentalmente los microARN más abundantes y ampliar la comparación a otras especies de cetáceos.

Hasta ahora, el registro disponible sobre la composición láctea del delfín nariz de botella se limita a las 119 moléculas identificadas. 3 de las 4 familias más frecuentes ya habían sido encontradas en leche bovina, un dato que apunta a la persistencia de esta maquinaria molecular pese a la transición evolutiva de los mamíferos desde la tierra al océano.

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