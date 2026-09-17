Estados Unidos

La Universidad de California evalúa volver a exigir el SAT: por qué reabrió el debate y cuándo podría decidirlo

La discusión surge después de detectar más reprobaciones, abandonos y dificultades en cursos iniciales, aunque los indicadores generales de retención y graduación muestran resultados favorables

Los regentes de la Universidad de California reabrieron el debate sobre el regreso del SAT en las admisiones por la caída de las calificaciones de matemática y los reclamos docentes (REUTERS/Noah Berger/File Photo)
Los regentes de la Universidad de California reabrieron el debate sobre el regreso del SAT en las admisiones por la caída de las calificaciones de matemática y los reclamos docentes (REUTERS/Noah Berger/File Photo)
Guardar

Los regentes de la Universidad de California iniciaron el miércoles un debate público sobre la posible restitución del SAT como requisito de admisión. Muchas universidades de Estados Unidos utilizan esta prueba estandarizada en sus procesos de selección.

La discusión se reabrió por la caída de las calificaciones de matemática en cursos iniciales y la presión de docentes que alertan sobre deficiencias en razonamiento y conocimientos básicos, según Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

Más de 3.000 profesores de las nueve sedes universitarias de grado reclamaron la restitución del examen. La comisión de admisiones presentará un informe en febrero y el Senado Académico prevé enviar su recomendación a los regentes en junio.

El regente Jay Sures, que había votado por eliminar el requisito, admitió que reconsidera aquella posición: “Tengo que decir que la última vez voté para eliminar el SAT, y estoy empezando a creer que podría haber cometido un error”.

Citó investigaciones de las universidades Brown y Harvard que, según explicó, concluyeron que los resultados de los exámenes predicen mejor el desempeño universitario que las calificaciones de la escuela secundaria.

PUBLICIDAD

Hoja de examen con círculos marcados, cuaderno abierto con ecuaciones algebraicas y gráficos, lápiz y una mano con bolígrafo.
Más de 3.000 profesores de la Universidad de California pidieron restituir el SAT y la comisión de admisiones presentará un informe en febrero antes de una recomendación prevista para junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sures sostuvo que las pruebas deberían integrar la evaluación, aunque sin definir por sí solas el ingreso. “Deberían ser parte del proceso, no un factor determinante”, afirmó.

Caída sostenida en matemática frente a indicadores generales favorables

Las notas promedio en matemática preparatoria, precálculo y cálculo acumulan una caída de cinco años. Al mismo tiempo, aumentaron las calificaciones D y F, la cantidad de cursos no aprobados y los abandonos en esas materias.

Sin embargo, la mayoría de los alumnos de primer año no cursa esas asignaturas. Entre quienes ingresaron en el otoño de 2023, el 31% tomó matemática preparatoria, precálculo o cálculo de primer año durante sus dos primeros años, mientras que el 41% comenzó en una materia más avanzada.

Las clases introductorias de matemática representan cerca del 5% de las materias tomadas por los estudiantes de primer año. La proporción va del 2% en UC Irvine al 12% en UC Merced.

La regente Lark Park consideró que los registros todavía no permiten establecer un diagnóstico definitivo. “Algunos datos me llevan a pensar que sí tenemos un problema de matemática, pero no sé exactamente cuál es”, dijo.

Vista de espaldas de un alumno con un cuaderno y una computadora portátil sobre el pupitre de un aula universitaria llena de estudiantes.
La Universidad de California registró una caída de cinco años en matemática preparatoria, precálculo y cálculo, con más notas D y F, cursos no aprobados y abandonos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Presidente de la Universidad de California informó que la retención tras el primer año alcanzó un récord de 93% y que la tasa de graduación en cuatro años llegó a otro máximo, de 74%.

Pamela Brown, vicepresidenta de investigación institucional y planificación académica de la universidad, señaló que el promedio de calificaciones de primer año subió de 3,1 a 3,3 en una década.

Graduaciones y calendario de la revisión

Brown también indicó que las graduaciones en cuatro años entre quienes aspiraban a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática aumentaron casi seis puntos porcentuales, hasta 73,4%.

Esas tendencias alimentaron las dudas sobre si la eliminación del SAT explica el retroceso detectado en determinadas materias.

Emily Engelschall, vicerrectora asociada de servicios de inscripción de UC Riverside, afirmó que su campus no observó perjuicios académicos atribuibles a la supresión del requisito, una vez aisladas las alteraciones causadas por la pandemia. La diferencia en la retención de primer año fue “insignificante”: “De hecho, está cerca de 0%”.

Siluetas de personas que caminan bajo los arcos de un edificio universitario al atardecer y una carpeta en primer plano.
UC Riverside y UCLA indicaron que la eliminación del SAT no mostró perjuicios académicos claros, mientras la retención y la graduación mejoraron en sus campus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gary Clark, vicerrector asociado de gestión de inscripciones de UCLA, precisó que la retención de estudiantes de primer año creció desde 2019 hasta 97%, y que la tasa de graduación en cuatro años pasó de 85% a 88%.

Para Clark, la discusión debe contemplar si las dificultades de preparación responden a factores más amplios de la educación escolar y al uso de inteligencia artificial, que persistirían incluso con el regreso de las pruebas estandarizadas.

La comisión de admisiones, integrada por docentes en el Senado Académico, presentará en febrero un informe sobre las pruebas ante ese organismo. El Senado prevé remitir su recomendación a los regentes en junio.

La presidenta del consejo, Maria Anguiano, pidió que la evaluación se haga “con una mente abierta y sin asumir un resultado particular hasta que escuchemos más investigaciones”.

Un portavoz de la Universidad de California recordó que la política actual sin exámenes fue precedida por años de revisión docente, deliberaciones de los regentes, cambios legales y preocupaciones sobre el acceso durante la pandemia, y definió la revisión en curso como acelerada y basada en pruebas.

Participación pública, requisito A-G y posiciones en el debate

El consejo habilitó una etapa de participación pública mediante una sección sobre preparación universitaria en su sitio web, una dirección de correo electrónico para recibir comentarios y una gira estatal de escucha. La gira comenzará el próximo mes en conferencias educativas de Palm Springs, Chula Vista y San Diego.

La consulta también abarcará la revisión del requisito A-G: las 15 materias anuales que los alumnos deben completar en la escuela secundaria para poder postularse. La universidad evaluará si esa lista de cursos prepara de manera suficiente a los aspirantes.

Jonathan Glater, profesor de Derecho de UC Berkeley y uno de los autores del grupo de trabajo docente que en 2020 evaluó las pruebas estandarizadas, rechazó la restitución del SAT.

Aquel grupo había recomendado conservar temporalmente el SAT y el ACT hasta que la universidad diseñara una prueba propia, pero la institución concluyó después que el proyecto era demasiado difícil y costoso.

“No estoy a favor de traer de vuelta el SAT”, sostuvo Glater. “Cuanto más peso den las admisiones a los resultados de las pruebas estandarizadas, más favorecerán a los estudiantes que ya han tenido más ventajas”.

Los defensores de recuperar las evaluaciones citan que las ocho universidades de la Ivy League, el Instituto de Tecnología de California y Stanford reimplantaron requisitos de pruebas luego de suspenderlos durante la pandemia por las dificultades de acceso y las preocupaciones por la equidad.

La revisión de la Universidad de California incluirá participación pública y una evaluación del requisito A-G sobre las 15 materias de la escuela secundaria exigidas para postularse (REUTERS/Daniel Cole)
La revisión de la Universidad de California incluirá participación pública y una evaluación del requisito A-G sobre las 15 materias de la escuela secundaria exigidas para postularse (REUTERS/Daniel Cole)

Presión política y objeciones por equidad

La discusión llegó también a la política estatal. Los senadores republicanos Roger Niello, de Fair Oaks; Rosilicie Ochoa Bogh, de Yucaipa; y Steve Choi, de Irvine, pidieron a los regentes que restituyan los exámenes “lo antes posible”.

Además, citaron un trabajo de docentes de UC San Diego que detectó que cerca de uno de cada 12 ingresantes evaluados estaba por debajo de los estándares de matemática de la escuela secundaria.

El gobernador Gavin Newsom, regente por su cargo y responsable de designar a 18 de los 26 integrantes del consejo, no fijó posición.

Quienes se oponen a las pruebas afirman que reflejan diferencias de raza y riqueza, no miden los estándares académicos de California y reducirían el universo de postulantes.

Christiane Spitzmueller, profesora de ciencias psicológicas de UC Merced e investigadora sobre acceso y equidad en la educación superior, sostuvo: “Restituir el SAT no resolverá las brechas de preparación en California ni cambiará el desempeño en el aula”.

Solo el 26% de los alumnos que terminaron la escuela secundaria en California en 2025 rindió el SAT, de acuerdo con College Board, organización sin fines de lucro que administra el examen.

Temas Relacionados

UniversidadesCaliforniaExamen de admisiónEstados UnidoseducaciónUniversidad de CaliforniaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costco amplía las entregas a domicilio mediante Uber Eats en casi 600 tiendas de Estados Unidos

La cadena incorpora pedidos inmediatos y programados en 47 estados, además de Puerto Rico, con alimentos, artículos domésticos y productos de mayor tamaño

Costco amplía las entregas a domicilio mediante Uber Eats en casi 600 tiendas de Estados Unidos

Estados Unidos autorizó la venta de 48 aviones F-35 a Arabia Saudita por USD 24.000 millones

La operación abriría el acceso saudí al caza furtivo, hasta ahora exclusivo de Israel en la región, aunque el Congreso estadounidense todavía debe dar su aprobación final

Estados Unidos autorizó la venta de 48 aviones F-35 a Arabia Saudita por USD 24.000 millones

El S&P 500 registró su mejor sesión en seis semanas tras la suba de tasas de la Reserva Federal

El índice trepó 1,1% luego del primer ajuste monetario desde julio de 2023, con compras en papeles castigados y un VIX en mínimos de más de una semana, mientras el Nasdaq avanzó 1,7%

El S&P 500 registró su mejor sesión en seis semanas tras la suba de tasas de la Reserva Federal

Dos adultos y un niño mueren arrastrados por las inundaciones en Nuevo México

Las víctimas, integrantes de una misma familia, fueron halladas sin vida durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en la Nación Navajo

Dos adultos y un niño mueren arrastrados por las inundaciones en Nuevo México

California es el estado donde menos propina se deja en restaurantes

Un informe de la plataforma de gestión gastronómica Toast revela diferencias según se trate de locales de servicio completo, comida rápida o pedidos para llevar

California es el estado donde menos propina se deja en restaurantes

TECNO

Música de las Guerreras K-pop: ranking de sus canciones más populares en Spotify

Música de las Guerreras K-pop: ranking de sus canciones más populares en Spotify

Por qué las actualizaciones de chatbots emocionales pueden tener impacto en la salud mental, según Harvard

Steam convierte en gratuitos 21 juegos de estrategia, terror y acción: cómo reclamarlos

Crean un robot humanoide que dobla perfecto toallas, hace la cama en segundos y más tareas de casa

Qué significa desacelerar el desarrollo de la IA, el pedido de Anthropic respaldado por Musk y Altman

ENTRETENIMIENTO

Entre el llamado de Nicole Kidman y la palabra de Sandra Bullock: Joey King y el detrás de escena de Practical Magic 2

Entre el llamado de Nicole Kidman y la palabra de Sandra Bullock: Joey King y el detrás de escena de Practical Magic 2

Benedict Cumberbatch sin filtros: su regreso como Doctor Strange, el quiebre con el veganismo y su lucha contra la crisis climática

Tiene 85 años, abrió una cuenta en OnlyFans y ya gana seis cifras: Donna Mills revela las insólitas solicitudes de sus seguidores

‘Un sueño posible’: a 17 años de su estreno, la película protagonizada por Sandra Bullock regresó al Top 10 de Netflix

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

MUNDO

Sindicalistas protestan en Venezuela para exigir elecciones antes de que termine el año

Sindicalistas protestan en Venezuela para exigir elecciones antes de que termine el año

La OMS advirtió que los combates en Yemen ponen al sistema sanitario al borde del colapso

Estados Unidos autorizó el ingreso de la delegación iraní para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Trump dijo que hay “importantes avances” para establecer una base militar de Estados Unidos en Polonia: “Será histórico”

Estados Unidos autorizó la venta de 48 aviones F-35 a Arabia Saudita por USD 24.000 millones