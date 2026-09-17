La Universidad de California evalúa volver a exigir el SAT: por qué reabrió el debate y cuándo podría decidirlo

Los regentes de la Universidad de California reabrieron el debate sobre el regreso del SAT en las admisiones por la caída de las calificaciones de matemática y los reclamos docentes (REUTERS/Noah Berger/File Photo)

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Los regentes de la Universidad de California iniciaron el miércoles un debate público sobre la posible restitución del SAT como requisito de admisión. Muchas universidades de Estados Unidos utilizan esta prueba estandarizada en sus procesos de selección.

La discusión se reabrió por la caída de las calificaciones de matemática en cursos iniciales y la presión de docentes que alertan sobre deficiencias en razonamiento y conocimientos básicos, según Los Angeles Times.

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Más de 3.000 profesores de las nueve sedes universitarias de grado reclamaron la restitución del examen. La comisión de admisiones presentará un informe en febrero y el Senado Académico prevé enviar su recomendación a los regentes en junio.

El regente Jay Sures, que había votado por eliminar el requisito, admitió que reconsidera aquella posición: “Tengo que decir que la última vez voté para eliminar el SAT, y estoy empezando a creer que podría haber cometido un error”.

Citó investigaciones de las universidades Brown y Harvard que, según explicó, concluyeron que los resultados de los exámenes predicen mejor el desempeño universitario que las calificaciones de la escuela secundaria.

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Más de 3.000 profesores de la Universidad de California pidieron restituir el SAT y la comisión de admisiones presentará un informe en febrero antes de una recomendación prevista para junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sures sostuvo que las pruebas deberían integrar la evaluación, aunque sin definir por sí solas el ingreso. “Deberían ser parte del proceso, no un factor determinante”, afirmó.

Caída sostenida en matemática frente a indicadores generales favorables

Las notas promedio en matemática preparatoria, precálculo y cálculo acumulan una caída de cinco años. Al mismo tiempo, aumentaron las calificaciones D y F, la cantidad de cursos no aprobados y los abandonos en esas materias.

Sin embargo, la mayoría de los alumnos de primer año no cursa esas asignaturas. Entre quienes ingresaron en el otoño de 2023, el 31% tomó matemática preparatoria, precálculo o cálculo de primer año durante sus dos primeros años, mientras que el 41% comenzó en una materia más avanzada.

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Las clases introductorias de matemática representan cerca del 5% de las materias tomadas por los estudiantes de primer año. La proporción va del 2% en UC Irvine al 12% en UC Merced.

La regente Lark Park consideró que los registros todavía no permiten establecer un diagnóstico definitivo. “Algunos datos me llevan a pensar que sí tenemos un problema de matemática, pero no sé exactamente cuál es”, dijo.

La Universidad de California registró una caída de cinco años en matemática preparatoria, precálculo y cálculo, con más notas D y F, cursos no aprobados y abandonos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Presidente de la Universidad de California informó que la retención tras el primer año alcanzó un récord de 93% y que la tasa de graduación en cuatro años llegó a otro máximo, de 74%.

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Pamela Brown, vicepresidenta de investigación institucional y planificación académica de la universidad, señaló que el promedio de calificaciones de primer año subió de 3,1 a 3,3 en una década.

Graduaciones y calendario de la revisión

Brown también indicó que las graduaciones en cuatro años entre quienes aspiraban a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática aumentaron casi seis puntos porcentuales, hasta 73,4%.

Esas tendencias alimentaron las dudas sobre si la eliminación del SAT explica el retroceso detectado en determinadas materias.

Emily Engelschall, vicerrectora asociada de servicios de inscripción de UC Riverside, afirmó que su campus no observó perjuicios académicos atribuibles a la supresión del requisito, una vez aisladas las alteraciones causadas por la pandemia. La diferencia en la retención de primer año fue “insignificante”: “De hecho, está cerca de 0%”.

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UC Riverside y UCLA indicaron que la eliminación del SAT no mostró perjuicios académicos claros, mientras la retención y la graduación mejoraron en sus campus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gary Clark, vicerrector asociado de gestión de inscripciones de UCLA, precisó que la retención de estudiantes de primer año creció desde 2019 hasta 97%, y que la tasa de graduación en cuatro años pasó de 85% a 88%.

Para Clark, la discusión debe contemplar si las dificultades de preparación responden a factores más amplios de la educación escolar y al uso de inteligencia artificial, que persistirían incluso con el regreso de las pruebas estandarizadas.

La comisión de admisiones, integrada por docentes en el Senado Académico, presentará en febrero un informe sobre las pruebas ante ese organismo. El Senado prevé remitir su recomendación a los regentes en junio.

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La presidenta del consejo, Maria Anguiano, pidió que la evaluación se haga “con una mente abierta y sin asumir un resultado particular hasta que escuchemos más investigaciones”.

Un portavoz de la Universidad de California recordó que la política actual sin exámenes fue precedida por años de revisión docente, deliberaciones de los regentes, cambios legales y preocupaciones sobre el acceso durante la pandemia, y definió la revisión en curso como acelerada y basada en pruebas.

Participación pública, requisito A-G y posiciones en el debate

El consejo habilitó una etapa de participación pública mediante una sección sobre preparación universitaria en su sitio web, una dirección de correo electrónico para recibir comentarios y una gira estatal de escucha. La gira comenzará el próximo mes en conferencias educativas de Palm Springs, Chula Vista y San Diego.

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La consulta también abarcará la revisión del requisito A-G: las 15 materias anuales que los alumnos deben completar en la escuela secundaria para poder postularse. La universidad evaluará si esa lista de cursos prepara de manera suficiente a los aspirantes.

Jonathan Glater, profesor de Derecho de UC Berkeley y uno de los autores del grupo de trabajo docente que en 2020 evaluó las pruebas estandarizadas, rechazó la restitución del SAT.

Aquel grupo había recomendado conservar temporalmente el SAT y el ACT hasta que la universidad diseñara una prueba propia, pero la institución concluyó después que el proyecto era demasiado difícil y costoso.

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“No estoy a favor de traer de vuelta el SAT”, sostuvo Glater. “Cuanto más peso den las admisiones a los resultados de las pruebas estandarizadas, más favorecerán a los estudiantes que ya han tenido más ventajas”.

Los defensores de recuperar las evaluaciones citan que las ocho universidades de la Ivy League, el Instituto de Tecnología de California y Stanford reimplantaron requisitos de pruebas luego de suspenderlos durante la pandemia por las dificultades de acceso y las preocupaciones por la equidad.

La revisión de la Universidad de California incluirá participación pública y una evaluación del requisito A-G sobre las 15 materias de la escuela secundaria exigidas para postularse (REUTERS/Daniel Cole)

Presión política y objeciones por equidad

La discusión llegó también a la política estatal. Los senadores republicanos Roger Niello, de Fair Oaks; Rosilicie Ochoa Bogh, de Yucaipa; y Steve Choi, de Irvine, pidieron a los regentes que restituyan los exámenes “lo antes posible”.

Además, citaron un trabajo de docentes de UC San Diego que detectó que cerca de uno de cada 12 ingresantes evaluados estaba por debajo de los estándares de matemática de la escuela secundaria.

El gobernador Gavin Newsom, regente por su cargo y responsable de designar a 18 de los 26 integrantes del consejo, no fijó posición.

Quienes se oponen a las pruebas afirman que reflejan diferencias de raza y riqueza, no miden los estándares académicos de California y reducirían el universo de postulantes.

Christiane Spitzmueller, profesora de ciencias psicológicas de UC Merced e investigadora sobre acceso y equidad en la educación superior, sostuvo: “Restituir el SAT no resolverá las brechas de preparación en California ni cambiará el desempeño en el aula”.

Solo el 26% de los alumnos que terminaron la escuela secundaria en California en 2025 rindió el SAT, de acuerdo con College Board, organización sin fines de lucro que administra el examen.