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Donald Trump anunció un acuerdo permanente con Dinamarca para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

El entendimiento prevé que Washington asuma de manera indefinida la seguridad del territorio danés y bloquee bases, despliegues o inversiones de países adversarios sin permiso escrito

Base espacial Pituffik en Groenlandia. Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl vía REUTERS
Base espacial Pituffik en Groenlandia. Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl vía REUTERS
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Donald Trump anunció un acuerdo permanente con Dinamarca y Groenlandia que, según dijo el presidente de Estados Unidos, ampliará la presencia militar estadounidense en la isla y vetará bases, despliegues e inversiones sensibles de países adversarios sin autorización de Washington.

El acuerdo anunciado por Trump establece, según su descripción, que Estados Unidos controlará de forma permanente la seguridad y “todas las demás necesidades” de Groenlandia. Trump comunicó el entendimiento el viernes en las redes sociales.

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En otra publicación, Trump sostuvo que, bajo su dirección, representantes de los tres territorios trabajaron para que Estados Unidos tuviera “para siempre plena capacidad” de adoptar las medidas que considere necesarias para proteger la seguridad de Groenlandia y de Estados Unidos.

El presidente agregó que ningún adversario de Washington podrá “JAMÁS” establecer una base, mantener presencia militar o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin una aprobación expresa por escrito de Estados Unidos. También aseguró que el acuerdo no tendrá fecha de vencimiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. REUTERS/Evan Vucci
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. REUTERS/Evan Vucci

Trump indicó que su administración iniciará de forma inmediata el proceso para desarrollar una presencia militar más amplia en el territorio danés. Según informó, el entendimiento no supondrá “ningún coste” para su gobierno.

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Reuters había informado el viernes por la mañana que Estados Unidos y Dinamarca se acercaban a un posible acuerdo sobre el estatus de Groenlandia. Dos personas familiarizadas con las conversaciones dijeron a la agencia que el pacto daría al Ejército estadounidense una presencia ampliada en la isla.

El buque de patrulla en alta mar P570 HDMS Knud Rasmussen, de la Armada danesa, navega cerca del antiguo puerto de Nuuk, Groenlandia, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Marko Djurica
El buque de patrulla en alta mar P570 HDMS Knud Rasmussen, de la Armada danesa, navega cerca del antiguo puerto de Nuuk, Groenlandia, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Marko Djurica

Según esas fuentes, que pidieron reserva de identidad, el entendimiento quedaría lejos de la aspiración de Trump de adquirir Groenlandia para Estados Unidos. Las partes discutían fórmulas para que el territorio groenlandés pudiera ser utilizado por el Golden Dome, el sistema de defensa antimisiles que impulsa la administración estadounidense.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, la segunda dama, Usha Vance, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, recorren la Base Espacial Pituffik del ejército estadounidense en Groenlandia el 28 de marzo de 2025. Jim Watson/Pool vía REUTERS
El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, la segunda dama, Usha Vance, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, recorren la Base Espacial Pituffik del ejército estadounidense en Groenlandia el 28 de marzo de 2025. Jim Watson/Pool vía REUTERS

Una de las personas consultadas por Reuters señaló que las conversaciones también incluían medidas para limitar la presencia y la influencia de China en la isla.

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