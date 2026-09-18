Una mujer fue declarada culpable por la muerte del reportero mexicano Adan Manzano mientras cubría el Super Bowl 2025

Adan Manzano fue hallado muerto el 5 de febrero de 2025 en un hotel de Kenner, en las afueras de Nueva Orleans, después de no presentarse a un compromiso laboral (Telemundo Kansas City vía AP).

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Un jurado de Luisiana declaró a Danette Colbert culpable de homicidio negligente por la muerte del periodista Adan Manzano, reportero de Telemundo Kansas City que se encontraba en la zona para cubrir el Super Bowl de 2025.

El mismo veredicto condenó a Colbert y a su coacusado, Rickey White, por crimen organizado. La fiscalía sostuvo que ambos integraban una red que captaba a hombres en Nueva Orleans, los drogaba y les robaba dinero y pertenencias.

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Un tercer acusado, Christian Anderson declaró contra ambos tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de robo simple y fraude con dispositivos de acceso, precisó Associated Press.

Manzano, de 27 años, trabajaba para KGKC Telemundo Kansas City y Tico Sports. Fue hallado muerto el 5 de febrero de 2025 en una habitación de hotel en Kenner, en las afueras de Nueva Orleans.

Danette Colbert y Rickey White afrontan cargos por homicidio involuntario y crimen organizado en relación con la muerte del periodista Adan Manzano (Departamento de Policía de Kenner).

Manzano murió por la combinación de Xanax, alcohol y asfixia posicional

Tras no presentarse a un compromiso, sus compañeros solicitaron a las autoridades que verificaran su estado. Al llegar, encontraron al reportero fallecido en su habitación de hotel, reportó ABC News.

La autopsia determinó que murió por los efectos tóxicos combinados de Xanax y alcohol, sumados a una asfixia posicional. El periodista estaba boca abajo sobre una almohada y no pudo respirar.

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Colbert fue la última persona que vio a Manzano. Registros de video la mostraron junto al periodista en el Barrio Francés y, más tarde, en el hotel.

Según los fiscales, grabó varios videos en los que intentaba desbloquear el teléfono de Manzano y acceder a sus cuentas bancarias mientras él “agonizaba o ya había muerto”.

Además, utilizó la tarjeta de crédito de Manzano en una gasolinera de Nueva Orleans y en otros comercios cercanos, indicó Associated Press.

Posteriormente, hallaron Xanax en su domicilio de Slidell, Luisiana.

Registros de video ubicaron a Danette Colbert como la última persona que vio a Adan Manzano (Facebook: Departamento de Policía de Kenner).

La fiscalía describió un esquema de robos que operó durante años

La acusación sostuvo que Colbert se hacía pasar por prostituta o acompañante para atraer a hombres en el Barrio Francés. Luego los inducía a utilizar un cajero automático para retirar dinero y observaba sus claves, señaló The New York Times.

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Por consiguiente, la mujer los llevaba a un lugar privado y esperaba a que perdieran el conocimiento por el consumo de drogas y alcohol, o incluso después de mantener relaciones sexuales, para apoderarse de teléfonos, tarjetas, efectivo, joyas y otros objetos de valor. A su vez, fotografiaba las identificaciones de las víctimas.

En el delito, White habría actuado como “proxeneta”, al brindar instrucciones, seguridad y asistencia para identificar a las víctimas y distribuir lo sustraído, según ABC News.

La investigación reunió decenas de miles de mensajes, imágenes y videos que documentaron el funcionamiento del esquema entre Colbert, Anderson y White, así como la selección de hombres.

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En su alegato final recogido por un comunicado de prensa, la fiscal adjunta Jenny Voss explicó: “Se trataba de una organización, un grupo de personas asociadas. Danette Colbert no hacía esto sola. Danette Colbert lo hacía con Rickey White y otros. No eran solo amigos. Eran socios. Todos ellos, en conjunto, tenían un papel distinto”.

Durante el juicio declararon otras personas que afirmaron haber sido perjudicadas. Una de ellas aseguró haber perdido USD 100.000 en su encuentro con Colbert, recogió ABC News.

La autopsia estableció que Adan Manzano murió por la combinación de Xanax, alcohol y asfixia postural en la habitación del hotel (REUTERS/Denny Medley-Imagn Images).

Colbert y White enfrentan penas de hasta 50 años

Después de cinco horas de deliberación, el jurado declaró a Colbert culpable de homicidio negligente, un delito que conlleva hasta 10 años de prisión.

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La acusación había solicitado condenas por homicidio involuntario para ambos imputados, pero White fue declarado inocente.

Sin embargo, fue declarado culpable de crimen organizado junto a Colbert. En Luisiana, ese cargo contempla penas de hasta 50 años de prisión.

La sentencia fue fijada para el 28 de septiembre, según informó la Fiscalía de la parroquia de Jefferson.